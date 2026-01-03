【專欄】美國「炮艦外交」強勢回檔
〈編按：美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日報導，委內瑞拉總統馬杜洛當天凌晨被美軍特種作戰部隊三角洲部隊逮獲。馬杜洛與妻子佛羅雷斯當時正在熟睡，突被美軍三角洲部隊從臥室裡拖出來當場逮捕。川普表示，由於大量毒品從委內瑞拉流入美國，且多數透過海路販運，因此他批准這次的行動。川普還表示，一周前曾與馬杜洛對話，馬杜洛被逮前最後幾天曾想要談判，但川普拒絕，正就委國未來領導高層做決定。川普還說，馬杜洛夫婦已被帶上美國兩棲攻擊艦硫磺島號，將送往紐約。美國副國務卿藍道三日在Ｘ發文說，「委國迎來新黎明！該暴君已離開，他終於將為他的罪行面對正義」。《銳傳媒》專欄作家鄭良瑩在川普參選總統期間，曾就美國「炮艦外交」強勢回檔於2024/06/20撰發專欄，作了深度剖析，全文如附件〉
【附件】
前總統川普說，如果中國武力犯台他就轟炸北京，反映了美國對中低度開發國家的「炮艦外交」，基本心態沒有什麼改變: 己方的軍事科技佔據絕對優勢，就不必對敵方存有任何顧忌。對於那些一貫仗恃「祖國強大」胡言亂語的電視名嘴來說，「轟炸北京」有如暮鼓晨鐘，原來在美國人眼中，中國仍是一個可以用「炮艦外交」屈服的中低度開發國家。
「炮艦外交」的重點在大炮，展現的是硬實力，經濟制裁等軟實力，還在其次。美國航空母艦吃水10萬噸，承載的先進武器足以滅掉1國，制海權及制空權都在美國手裡。已故美國前國務卿季辛吉說，每一艘航母都是「10萬噸級外交」，這「10萬噸級外交」對於「現狀」的維持與改變，具有一言九鼎的實力，如1953年美國第7艦隊協防台灣，1996年美國「獨立號」航空母艦支持台灣首次總統大選。
1996年美國「獨立號」航空母艦支持台灣首次總統大選/維基
美國「炮艦外交」起源於19世紀上半葉，後來老羅斯福總統有「巨棒外交」，杜魯門總統有「大規模報復主義」，一脈相傳。到了川普大總統的預期第2任，將發揮得更淋漓盡致。美中軍事科技的差距只會愈來愈大，不會愈來愈小。日本史學家井上勝生，在他寫的《幕末與維新》一書(周保雄譯，香港中和出版社)，對美國19世紀的「炮艦外交」有生動的描述:
1853年陰曆6月3日傍晚，日本江戶灣（今東京灣）出現4艘朦朧巨艦。這是美國派遣日本特使佩里所率領的遠征軍，2艘是當時世界最先進的風帆混合蒸氣動力船，2艘是普通風帆船，排水量在1000多噸到2500噸間，而當時日本船中最大號的「千石船」（可運載米1千石），也不過是100噸級別。巨艦包以鐵皮並塗防腐柏油，黝黑的身影看來威嚴而可怕。「黑船來了！」日本民眾奔走相告。
「黑船」不只龐大，更可怕的是她的74門大炮，能發射破壞力強大的炸彈，而非只是普通的鐵球。這種新式大炮，射擊速度快、彈導線低，又凖又狠，射程高達3.5公里，當時東京灣的岸炮，大多是打不到這個距離的。人口已達百萬的江戶城，距離海岸亦不過3公里。因此美國艦隊不但可摧毀東京灣的岸炮，也可以把江戶城打爛。憑藉著優勢武力，佩里艦隊沿著東京灣海岸繞行，沿途以「慶祝美國國慶」為由，發射空包彈。最後逼著日本執政當局「幕府」，不得不接下美方要求日本開埠的國書。
次（1854）年2月，佩里再度率遠征軍進入東京灣，在橫濱接待所與日方談判美日通商條約，美國艦隊共9艘，在海面一字排開，將接待所納入射程範圍，這是佩里遵照美國國務院給他的指示辦理的，說雙方談判「應以堂堂兵力作為後盾」。國務院同時指示曾經参加過美墨戰爭(1846-48)的佩里說，與幕府談判「要言及美國在美墨戰爭中曾佔領過墨西哥的首都。」
在此之前，日本人已從荷蘭人那裡獲知，第一次鴉片戰爭的有關情報，英國遠征軍對大清帝國發動無情攻擊，從最南的廣州一路向北攻佔中國沿海城市及炮台，最後打到作為北京門戶的大沽口，雖然沒有攻佔北京，但已讓「天朝」震動。中國接受了通商及讓權，同時還割地及賠款。有了大清作為鏡子，日本人只是看到美國的「武力展示」，很快就屈服了。
黑船艦隊 /維基
佩里艦隊兩度叩關，令日本人震驚的是，日本與外國的差距竟然如此之巨大。例如，培里送給幕府的是，代表工業文明的火車機車模型和電報機，而幕府卻只能用大米回贈。當時日本有識之士認為，日本若不開放市場競爭，變法革新，就有可能淪為美國或英國的殖民地。他們提「尊王攘夷」，「攘夷」是假的，因那是以卵擊石，不可能的事。對主掌日本保守閉關政策的幕府，進行「倒幕」、奪權，則是真的。
根據日本網站資料，1853-54年美國人口不過才2300萬，而日本則有2700萬人。同時期，英國人口2700萬，而中國人口高達4億。表面上，19世紀中國比日本強大得多，而且中國還是1個中央集權的政府，而日本卻是權力分散的封建體制。
美國漢學家費正清認為，日本的「弱小」反而是她的優點，知道自己不行，馬上全盤西化，急起直追。相比之下，中國的表面強大反而阻礙了她的開放，中國要等到1900年八國聯軍佔領北京，才徹底醒悟自己的不行，這種醒悟比日本晚了半世紀，這半世紀的差距到今天還沒趕上來。
不要以為今天中國已有了高速鐵路、高速公路、摩天大樓，中國就已是高度開發的強國，中國25歲以上成年人接受學校教育的年數中位數是8年，這只是印度及非洲國家的水準，高度開發國家的成年人受教育的年數中位數都在12年以上。
西方專家有人研究中國自衛星拍攝的地表燈光，他們發現，中國的燈光密度比起印度還更為稀疏，中國的開發只限於點及線，廣大的農村是面，看來還是一片漆黑。去年被罷黜、隨後驚傳「心臟病」過世的前中共總理李克強，曾說中共的GDP是「人為編造的」(Man-made)，從衛星燈光圖來看，14億人口的中國，要由中低度開發進階到高度開發，還有一段漫漫長路。特別是，中國的集體主義制度只是有利於初期經濟發展，等到要進階到更高層次，便遇到了瓶頸。
美國前總統川普不把中國看在眼裡，現任總統拜登又怎樣?他最近接受《時代雜誌》專訪，也是把中國看扁、看衰，注意這是美國總統在具有百年歷史的世界知名雜誌的發言:
你現在講的，就是時下一般人講的。大家都說中國有多麼、 多麼強大，他們的影響力多麼了不起。那我問你: 有那個國家的領導人願意與習近平交換位置，告訴我，有誰願意幹他的工作?我不是在開玩笑，我是講真的，不跟你耍嘴皮。如果是你，你願意嗎?中國現在到處是老人，比起歐洲龐大的年輕人口老得太多了，老到無法幹活，而中國是排外的。不知道錢要從哪裡來，哪裡可以長出錢來?中國經濟正處於崩潰邊緣。他們還在吹噓中國經濟一切向好，得了吧。
拜登總統還嘲笑中國花了大筆銀子建立龐大的海空武力，卻走不出第一島鏈，只敢對周邊國家揚威耀武。他說，他三年來一直唱衰「一帶一路」，有人不信，現在看到了吧，到處是爛攤子! 許多國家跟中國倒債，雙手一攤，中國卻拿她們沒辦法。沒有能力保護海外資產，還敢到處投資放貸。
北約陣營有23國達成國防預算GDP2%目標，圖為拜登接見北約秘書長/X畫面
最近新聞報導說，習近平總書記把美中可能爆發戰爭的責任丟給美國，說美國企圖以台灣為藉口摧毀中國，中國不會掉入這個陷阱云云。這報導顯示，中國面對強勢回檔的美國「炮艦外交」，真的害怕了。我不一定要佔領你的國家，改變你的政權，我只要殲滅你的海空軍，摧毀你沿海港口，或轟炸你的首都，就足以讓你屈服。
蒸氣機革命是英國開始，半導體則是美國的發明，英美主導世界科學發明300年，美國軍事擊敗中國，是西方商務與科技佔據全面優勢的象徵，高度開發國家與中低度開發國家的區別在於此。西方對人類未來有願景，歷史在召喚，反西方必敗。不管今年白宮主人是誰，山姆叔叔的巨棒已高高舉起，套用美國國務卿布林肯的話: 你若不坐上餐桌，你就會出現在菜單上。
