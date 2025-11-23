【專欄】美國AI標準制定策略有主導全球規則的雄心



文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

白宮發布《美國AI行動計劃》（America’s AI Action Plan），這象徵川普政府在人工智慧領域的一次全面戰略轉型。這份28頁的文件以三大支柱作為主軸，也就是加速創新、建設基礎設施，以及領導國際外交與安全，目的是要鞏固美國在AI技術上的全球領導地位。其中標準制定成為最關鍵的戰場。美國試圖透過技術主導、開源政策、出口管制、公私協作，以及價值導向的治理框架，來改寫全球AI的規則。這套策略展現出美國在科技上的霸權野心，但同時也暴露地緣政治衝突與內部矛盾。本文將評析美國五項關鍵做法，探討它們的優勢、風險以及全球影響。

美國把NIST放在AI標準制定的中心位置，美國將國家標準與技術研究院（NIST）定位成AI標準制定的核心機構，並投入大量資源來推動風險管理框架、模型評估、紅隊測試與志願性標準。這樣的策略優勢在於能夠透過公私學合作，快速建立全球範本，確保美國企業像NVIDIA、OpenAI在國際競爭上維持領先。NIST的AI風險管理框架（AI RMF）已經成為業界的參考，修訂版本刪去了「錯誤信息」、「多樣性/公平/包容性」以及「氣候變化」等議題，強調技術中立性，讓創新得以加速推進。

然而過度追求「客觀真實」也有風險，因為這可能忽略AI帶來的社會影響，例如偏見與歧視問題。與此同時，像歐盟AI Act這類標準更注重倫理與隱私，若美國標準過於鬆綁，將可能造成國際分歧，甚至削弱其領導力。總結來看，美國的技術輸出優勢明顯，但必須兼顧國際協調，否則恐怕會面臨孤立。

美國推動開源與「開放權重」政策來擴大影響力

行動計劃強調推動開源AI模型與權重，認為透明能夠促進創新、競爭與公眾信任。這是美國對中國封閉生態的一種反制，透過「開放」的戰略，美國能夠擴大自身技術生態圈的影響力，並吸引盟友像歐盟國家依賴美國主導的開源平台，降低對中國的依賴。例如Meta的Llama模型已經向美國政府開放，成為公私合作的示範案例。

這樣的策略優點很明顯，因為開源能夠降低門檻，幫助中小企業與學術界，加速AI應用的普及。不過風險同樣存在，過度開放可能造成技術外洩，甚至被惡意行為者或敵對國家利用。中國也以類似方式反擊，例如華為的HarmonyOS。美國若未能強化安全審核，這種「開放」很可能變成雙刃劍。

美國加強出口管制並建立全球安全機制，美國對AI晶片與高階模型的出口管制持續加嚴，只針對可信任盟友開放，並透過外國直接產品規則（FDPR）來掌控全球供應鏈。這項策略直指中國，目標是維持美國在AI計算力上的領先。行動計劃中也明定由商務部主導出口政策，涵蓋硬體、軟體與標準，確保盟友必須採用美國技術。

這種做法是典型的地緣戰略運用，透過管制不僅保護了自身創新，還迫使盟友像荷蘭、日本跟進，形成「AI聯盟」。但問題在於盟友的態度並非完全一致，例如南韓在高頻寬記憶體管制上的猶豫，就可能形成漏洞。另外，過嚴的管制可能推升全球AI成本，影響美國企業的出口。長遠來看，這甚至會加劇中美科技戰，並刺激中國加速本土化。

美國強調公私協作與多邊聯盟的矩陣式運作，美國在行動計劃中凸顯公私協作，建立跨部門的平台，並組成多邊聯盟像Chip 4和USAISI，涵蓋歐洲、日本、南韓與台灣。這樣的策略強項在於能夠整合資源，政府提供資金與政策，企業提供創新，例如DARPA的研發計畫或NSF的合作，能夠大幅加快AI突破。

不過這樣的合作模式也潛藏風險，因為過度依賴科技巨頭像Google、Microsoft，可能加劇壟斷，壓縮中小企業的生存空間。另一方面，聯盟內部也有分歧，歐盟重視隱私保護的GDPR往往與美國較鬆的政策發生衝突。如果無法克服這些分歧，聯盟合作恐怕會流於形式，影響實際效果。

美國用「客觀真實」與價值治理來推動全球規範

行動計劃要求聯邦政府在採購前沿模型時，必須符合「客觀真實」的標準，同時強調抵制「意識形態偏見」，並以民主、自由、安全作為核心價值，推動全球AI治理向美式規範靠攏。這種做法其實就是一種價值輸出策略，意圖透過標準和外交去反擊中國監控導向的AI模式。

這種做法的優勢在於能夠提升公眾信任，避免AI被濫用在宣傳或監控上。但問題是「客觀真實」本身帶有高度主觀性，可能變成壓制異議或忽視社會公平的工具。在國內，這也會引發黨派之爭，民主黨更擔心誤信息問題，共和黨則強調州權。放眼國際，這種策略可能被解讀成文化霸權，阻礙與非盟友國家的合作。

美國的AI標準制定策略展現出強烈的雄心，透過主導技術、開放生態、嚴格管制、公私合作與價值輸出，美國不只是想要鞏固科技霸權，更試圖塑造全球AI的未來。美國將持續投資研發，避免被中國反超，並且重視人力資本，擴大AI教育來維持領先。如果能有效化解內外矛盾，這套策略確實有可能成為AI時代的藍圖。