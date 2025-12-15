【專欄】美委衝突引爆中南美油市危機的隱藏風暴
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
2025年底，美國與委內瑞拉關係急遽惡化，軍事衝突風險引發全球能源市場高度關注。川普（Donald Trump）在12月2日表示地面攻擊「即將開始」，使外界憂心供應中斷的可能性。然而，委內瑞拉雖擁有全球最大原油儲量，其實際生產量因多年政治與經濟混亂而大幅萎縮，對全球市場的直接衝擊有限。真正可能推升油價超過10美元的關鍵，在於緊張情勢若外溢至鄰國或影響巴拿馬運河這一關鍵節點。本文將以可引用數據為基礎，深入分析此波危機的能源風險與全球連動效應。
美委緊張升高與市場初步反應
2025年3月11日，美國宣布對委內瑞拉原油進口課徵25％關稅；4月2日，委內瑞拉拒絶接受美方遣返的不法移民；9月2日，美國將委內瑞拉犯罪組織納入敵性外國人法；9月11日，川普與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）通話；11月16日，美國警告航空公司避免進入委內瑞拉周邊空域；11月21日，美國開始攻擊委內瑞拉的麻藥運輸船隻；11月29日，委內瑞拉動員民兵以因應威脅；12月3日，美國政府向國會通報與麻藥組織已進入「戰爭狀態」。
雖然政治與軍事情勢快速升溫，但油市初期反應並未劇烈。原因在於委內瑞拉目前每日僅生產102萬桶原油，占全球供應量僅0.95％。即使其供應完全中斷，模型估算WTI原油價格僅上漲約3美元。
此反差凸顯委內瑞拉在全球能源供給中的相對邊緣性，也顯示油市真正擔憂的是更廣泛的區域連鎖效應，而非單一國家本身。
鄰國供應風險擴大 油市緊縮威脅升高
委內瑞拉旁的蓋亞那與哥倫比亞則是影響力更大的供應來源。蓋亞那每日生產64萬桶，哥倫比亞每日78萬桶，合計達142萬桶，規模明顯高於委內瑞拉。一旦衝突外溢，油田、海上平台或出口基礎設施遭受攻擊或阻斷，將造成全球供應更大規模的縮減。
模型結果顯示，若委內瑞拉之後，再加上蓋亞那與哥倫比亞供應完全停擺，油價的上行力道將明顯超出委內瑞拉單獨中斷時的水平。
值得注意的是，蓋亞那近年快速成為中南美的新興產油重鎮，油田多位於海上平台；哥倫比亞長期面臨治安挑戰，使其能源設施的安全性原本就不高。無論是政治或武裝衝突，只要波及這兩國，其供應受阻的風險即具備現實基礎。
巴拿馬運河才是全球油市最脆弱的節點
在所有風險因素之中，巴拿馬運河是最具全球性影響的關鍵樞紐。依據資料顯示，該運河每日處理210萬桶石油及石油產品運輸量，遠超多數產油國的生產規模。
運河連結大西洋與太平洋，是北美、南美與亞洲能源流向的中心樞紐。一旦緊張局勢蔓延至此，導致船隻改道、通行受限甚至暫時停擺，全球能源鏈將立即遭受劇烈動盪。
依據推算，在委內瑞拉、蓋亞那與哥倫比亞供應完全中斷的同時，如果巴拿馬運河的石油運輸也歸零，WTI原油價格的上行幅度可能擴大至12美元。
這類衝擊已超出產油國範疇，而是全球航運節點的系統性風險，牽動範圍涵蓋歐美、亞洲及所有依賴海上能源運輸的經濟體。
油價飆升的全球經濟連鎖效應
油價大幅波動對各國的影響並不相同。以日本為例，該國並未自委內瑞拉進口石油，因此不受供應中斷的直接衝擊。然而，如果油價因地緣風險而大幅上漲12美元，日本仍將面臨通膨與景氣雙重壓力。
模型估計指出，在油價於2026年第一季顯著走高的情況下，日本消費者物價將增加0.2個百分點，而實質GDP將減少0.1個百分點。
對高度依賴進口能源的成熟經濟體而言，能源價格上行會推升製造及運輸成本，進而壓抑家庭消費與企業投資力道。
全球層面而言，油價上升將重新加劇通膨壓力，使各主要央行在貨幣政策調整上更顯謹慎，並可能延緩全球景氣的回升步伐。
全球能源供應鏈的深層脆弱性
從整體供應鏈結構觀察，委內瑞拉本身雖因產量低而對市場衝擊有限，但其地緣位置靠近新興與既有產油國，加上鄰近全球最重要的航運節點之一，使其成為潛在的連鎖風險引爆點。
蓋亞那每日64萬桶與哥倫比亞每日78萬桶的產量顯示中南美在全球供應中的重要性正在提高，而這些產能高度依賴外海平台與輸出基礎設施，對外部衝擊較為敏感。
巴拿馬運河每日210萬桶的能源運輸量更使其成為全球石油供應鏈的命脈，一旦受到影響，其衝擊規模可能遠超任何單一國家產量的中斷。
因此，美委衝突真正揭露的是全球能源體系的結構性脆弱，而非單一國家供應問題。
結語
綜合現有數據，美國對委內瑞拉的軍事升級本身對油市造成的直接衝擊有限，因委內瑞拉供應占比不到1％，即使完全中斷，油價僅會上漲約3美元。然而，若緊張情勢蔓延至蓋亞那與哥倫比亞等產油國，或波及每日210萬桶石油運輸的巴拿馬運河，油價可能迅速攀升至12美元，並引發全球範圍的通膨與景氣壓力。
全球能源市場正處於一個看似局部、實則具備高度外溢風險的敏感時刻。任何涉及區域產油設施或關鍵航道的變動，都可能成為影響全球經濟的重要觸發點。
