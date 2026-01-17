【專欄】美突襲委內瑞拉震驚全球：中俄藉機擴張的隱憂



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

2026年伊始，國際地緣政治舞台便爆發了一場令人瞠目結舌的劇變。在美國軍方的強力支援下，美國執法當局對委內瑞拉實施了一場大膽的突襲行動，直接拘捕了該國總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人，並將其強行帶回美國本土受審。這起事件不僅標誌著美國對拉丁美洲「後院」控制權的強勢回歸，更在國際社會引發了劇烈的震盪。這不僅是單一的執法或軍事行動，其背後折射出的是川普政府推行的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），即川普版的門羅主義，以及此舉可能帶來的嚴重地緣政治反噬。特別是對於同樣擁有強大軍事力量且意圖改變現狀的中國大陸與俄羅斯而言，美國此舉恐將成為他們在歐亞地區採取更大膽行動的藉口與催化劑。

唐羅主義的實踐與資源掠奪的野心

這場震驚世界的拘捕行動，美方定調為「協助執行美國國內法」，而非傳統意義上的「軍事攻擊」。其指控的罪名涉及麻藥與武器的非法交易，聲稱馬杜洛夫婦參與了將古柯鹼等毒品經由哥倫比亞運往美國的販毒集團活動。然而，從更宏觀的戰略視角來看，這無疑是川普政府對外政策的一種極端展現。日本野村綜合研究所的木內登英分析指出，這背後隱藏著川普對於礦物資源掌控的極度焦慮，這種戰略被戲稱為「唐羅主義」。

追溯至2025年，美國在與中國大陸的貿易戰中，因北京當局祭出稀土出口管制的殺手鐧而處於下風。這段痛苦的經歷使得川普政府對於「資源安全」產生了近乎偏執的追求。川普宣布將接管委內瑞拉的石油銷售，計畫每年獲取3000萬至5000萬桶原油。

這種帶有濃厚重商主義色彩的做法，旨在推翻委內瑞拉的反美政權，同時阻斷中國大陸獲取該國石油權益的管道，試圖將西半球的資源牢牢掌握在美國手中。川普甚至對格陵蘭島的礦產資源也表現出類似的覬覦，這一切都顯示出美國試圖透過控制實體資源來彌補其在地緣經濟競爭中的劣勢。

經濟現實與政治算計的落差

儘管川普政府在政治與軍事上展現了雷厲風行的手段，但其經濟算盤卻未必打得響。在1月9日，川普召集了約20家石油公司的高層前往白宮，要求他們向擁有世界最大級石油蘊藏量的委內瑞拉投資至少1000億美元。然而，與會的商界領袖反應卻相當冷淡。

這種冷淡源於歷史的教訓與現實的風險。目前僅有雪佛龍（Chevron）一家美國巨頭在委內瑞拉維持營運，其他如艾克森美孚（Exxon Mobil）和康菲石油（ConocoPhillips）等公司，曾在約20年前查維茲政權時期遭受資產國有化的重創，分別求償120億美元與200億美元，至今仍未解決。艾克森美孚執行長達倫·伍茲（Darren Woods）直言，除非委內瑞拉的法律制度與商業框架發生根本性變革，否則再次投資絕無可能。

從經濟效益分析，即便美國如願每年獲取5000萬桶原油，以每桶50美元計算，其價值僅約25億美元，這與美國國內油氣產業高達2400億美元的年產值相比，僅占不到1%。為了這微薄的收益，美國政府必須承擔駐軍維持治安的高昂成本，甚至可能面臨美軍傷亡引發的國內輿論反彈。木內登英認為，這種理念先行的「唐羅主義」，忽視了企業對風險回報的精算，最終可能導致美國企業無法跟隨，政府也難以享受預期的經濟紅利。

地緣政治的骨牌效應與中俄的潛在反應

美國在委內瑞拉的行動，最令人擔憂的後果並非來自拉丁美洲內部，而是對全球戰略平衡的衝擊。佳能全球戰略研究所（CIGS）的宮家邦彦（Kunihiko Miyake）對此表達了深切的憂慮。雖然從歷史上看，美國在西半球進行內政干涉並非新鮮事，如1989年巴拿馬侵攻逮捕諾瑞加將軍，但此次行動發生在國際局勢高度緊繃的2026年，其外溢效應不可同日而語。

對於美國無視國際法、在第三國行使管轄權的行為，中國大陸與俄羅斯勢必會提出強烈批評。然而，真正的危險在於這兩個大國將如何解讀美國的行動。一種樂觀的看法是，中俄可能會因為川普的不可預測性而感到畏懼，從而選擇「自制」。但宮家邦彦指出，中俄並非天真之輩，更可能出現的情況是，他們將美國的單邊主義行為視為一種「許可證」。既然美國可以在其勢力範圍內肆意妄為，那麼中俄也會認為自己有權在亞洲或歐洲的勢力範圍內採取「更大膽」的行動。

值得注意的是，軍事干預對於委內瑞拉或伊朗等非核國家或許有效，但面對擁有核武器的中國大陸與俄羅斯，美國的威懾邏輯將完全不同。如果美國將戰略重心過度集中於西半球的資源掠奪與秩序重建，可能會在歐亞大陸形成權力真空。這將給予中俄「趁虛而入」的良機，誘使他們在「鬼之居奴間」（意即強者不在時）嘗試以武力改變現狀，例如在台海、南海或東歐地區發起新的挑釁。

美國內政的分裂與全球秩序的崩解

川普政府試圖透過外交上的豪賭來挽救其可能下滑的支持率，這是一場高風險的政治博弈。儘管部分美國民眾可能會為這種強硬手段喝采，但對於許多人而言，伊拉克戰爭後的治理失敗記憶猶新。川普雖然豪言將「接管委內瑞拉」，但接管一個主權國家的治理事務，其複雜程度遠超預期。民主黨人乃至部分「讓美國再次偉大」（MAGA）的堅定支持者，都對這種過度擴張的行為表示質疑。這將無可避免地對美國即將到來的中間選舉產生負面影響，進一步加劇國內的政治極化。

當超級大國不再掩飾其對國際規則的蔑視，轉而擁抱赤裸裸的實力原則時，全球秩序便岌岌可危。美國在委內瑞拉的行動，或許能暫時滿足其對資源的渴求或政治宣傳的需要，但其代價是削弱了指責他國違反國際法的道德高地。當北京與莫斯科看著華盛頓將一國元首如罪犯般押解出境時，他們心中所想的恐怕不是恐懼，而是如何複製這種模式來服務自身的戰略利益。

結語

綜上所述，2026年的委內瑞拉攻擊事件，絕非僅是美委兩國之間的恩怨，它是一枚投入平靜湖面的巨石，激起了全球地緣政治的驚濤駭浪。美國在追求「唐羅主義」的過程中，不僅面臨著商業邏輯的現實檢驗，更可能在無意間為中國大陸與俄羅斯的擴張野心打開了潘朵拉的盒子。對於位處印太戰略前線的台灣而言，這無疑是一記警鐘。若美國為了鞏固西半球資源而將戰略重心轉移，或其無視國際規則的行為賦予了大國採取單邊軍事行動的正當性，那麼台海局勢的不確定性將大幅攀升。台灣必須清醒地認識到，在「鬼之居奴間」的危險時刻，除了寄望盟友的承諾，持續強化自身的防衛韌性與戰略定力，才是應對未來變局最可靠的保障。這一年，世界註定要在川普政府帶來的驚奇與驚嚇中度過。