【專欄】美軍對委內瑞拉毒品行動的歷史概述



文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

美國對委內瑞拉涉毒行動的歷史，必須放回「毒品戰爭」這條長達半世紀的政策軸線來理解。自20世紀70年代尼克森政府將毒品問題定義為國家安全威脅，美國即系統性地將拉丁美洲視為毒品來源地與治理對象。這種安全化視角，逐步模糊了犯罪打擊、外交施壓與軍事介入之間的界線，也為日後各種跨域行動奠定正當性基礎。

在冷戰後期與冷戰結束初期，委內瑞拉並非毒品生產核心，其角色主要是地緣性的轉運中繼站。由於毗鄰哥倫比亞，加上加勒比海港口密集、邊境與海關治理鬆散，部分毒品流量確實經由委內瑞拉流向北美與歐洲。美國官方資料顯示，1980年代委內瑞拉僅佔全球古柯鹹轉運量約5至7%，遠低於哥倫比亞與後來崛起的墨西哥路線，但美方仍持續將其描述為制度性腐敗嚴重的國家，並將毒品問題與軍政體系連結。

在這一階段，美軍並未成為第一線執行者，而是透過南方司令部（U.S. Southern Command, SOUTHCOM）提供情報整合、海上監控與訓練支援。這種「低可見度介入」（low-visibility engagement）的模式，既能維持影響力，又避免直接主權衝突。1989年美軍入侵巴拿馬並逮捕諾列加（Manuel Noriega）的行動，在拉美各國眼中形成強烈震撼，也被普遍解讀為對周邊國家的示警訊號，委內瑞拉自然不在例外之列。

21世紀初期，局勢出現關鍵轉折。美國開始指控委內瑞拉高層涉入所謂「太陽卡特爾」（Cartel of the Suns），並宣稱這是一個由軍方主導、與哥倫比亞武裝組織合作的跨國犯罪網絡。這一敘事在政治上極具效力，因為這一敘事將國家主權直接等同於犯罪組織。2005年委內瑞拉政府驅逐美國緝毒署（Drug Enforcement Administration, DEA）後，美 in國失去在地執法管道，轉而全面採用經濟制裁、司法追訴與海上攔截等工具，逐步軍事化反毒政策。

奧巴馬政府後期與川普第一任期內，美軍在加勒比海與東太平洋的部署明顯增加。P-8「海神」反潛巡邏機（P-8 Poseidon）、海軍艦艇與多國聯合演訓成為常態。2020年，美國司法部以「納克恐怖主義」（narco-terrorism）罪名起訴尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro），並公開懸賞1500萬美元，將反毒敘事正式提升至反恐怖主義。這一做法在法律上爭議極大，卻成功為未來更高強度行動鋪路。

拜登政府執政期間，美國表面上降低對委內瑞拉的軍事可見度，實際上並未撤回相關架構。DEA評估顯示，經由委內瑞拉流入美國市場的毒品比例僅約2至3%，遠低於墨西哥路線，加上烏克蘭戰爭消耗大量戰略資源，委內瑞拉暫時退居次要目標。即便如此，美軍仍持續透過與哥倫比亞合作的方式，維持區域監控與有限攔截（limited interdiction）。

真正的劇烈升級出現在川普2025年1月重返白宮之後。新政府迅速簽署行政命令，將「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）等幫派列為外國恐怖組織（Foreign Terrorist Organizations, FTO），使反毒行動正式納入反恐戰爭的法律架構。2025年夏季，美軍大規模向南加勒比海集結，兵力、艦艇與空中平台的規模，已遠超傳統反毒需求。

9月2日，美軍首次公開承認對委內瑞拉籍船隻實施致命打擊，並造成11人死亡。總統親自發布影像，將行動定調為自衛（self-defense）。隨後兩個月，打擊頻率快速上升，行動範圍擴及東太平洋，至11月中旬已累計20次行動，總死亡人數超過83人。反毒不再是執法問題，而是實質軍事衝突。

11月13日，美國國防部（U.S. Department of Defense）正式宣布啟動「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）。該行動整合F-35匿蹤戰機、MQ-9無人機、B-52戰略轟炸機與無人艦隊，任務範圍從海上攔截擴張至潛在陸上精準打擊。美方反覆強調所有目標皆為納克恐怖分子，但實際查獲毒品數量有限，與動用的軍事能量極不相稱。委內瑞拉政府多次抗議，聯合國人權專家與多國領袖亦批評此舉構成法外處決（extrajudicial killings），且缺乏國會授權，違反國際法）。

爭議的關鍵始終圍繞「太陽卡特爾」是否真為一個由國家最高領導人統一指揮的犯罪組織。多數獨立研究機構指出，委內瑞拉軍方確實存在嚴重腐敗，但更接近鬆散、分散的權力網絡，而非高度集中、可被視為恐怖組織的結構。將其全面恐怖化，實際上為行政部門繞過國會監督、直接動用武力提供便利。

局勢在2025年底急遽惡化。2026年1月3日，美軍發動大規模軍事行動，結合空襲與特種部隊登陸，成功拘捕馬杜洛並將其移送美國。這標誌「南方之矛行動」正式從反毒與反恐，轉為赤裸的政權更迭行動。國際社會反應強烈，多數、區域秩序重塑，以及削弱俄羅斯、中國、伊朗在拉丁美洲的影響力。捕獲馬杜洛或許達成戰術成果，卻付出區域穩定崩解、難民潮擴大與國際法權威受損的長期代價。

這場美軍對委內瑞拉的戰爭，並非川普總統一時興起，臨時安排的實鏡秀，而且長期發展演變的結果。戲是這樣演，捕捉馬杜洛是場戲劇張力十足的插曲，但是祇是個插曲，其他什麼也沒有改變。美國與南方的鄰居們心𥚃都明白，這個毒品戰爭不會因為馬杜洛在美國接受審判而結束，而美國對於拉丁美洲的姿態也不會因為拉美國家的抗議而改變。結構沒有改變，但是總統川普會持續告訴選民這個行動就是他的成就。