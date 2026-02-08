【專欄】美NIC前首席分析官解讀格陵蘭問題

美國NIC（National Intelligence Council，國家情報委員會）前首席分析官馬修・巴羅斯（Matthew Burrows）目前仍隸屬於美國的智庫『史汀生中心』（Stimson Center），從事國際情勢的預測，並參與以這些預測為基礎而制定的戰略。他就格陵蘭與美間的問題表示了他的看法。

他認為川普在實際採取行動之前，如果反對聲浪變得很大，有時會選擇退縮。關於格陵蘭的問題，有可能出現這種情況（其實達沃斯世界經濟論壇已出現一次）。只是，對格陵蘭而言，這是一個嚴重的風險。支持川普的共和黨員喜歡美國展現力量。只要沒有美國人喪命，或美國沒有像在伊拉克那樣投入「國家建設」（美國在伊拉克的「國家建設」被廣泛認為是失敗的案例：投入巨大成本卻未能建立穩定民主，反而引發長期混亂與恐怖主義擴張。），這種傾向就不會改變。美國新的國家安全戰略中，明確寫著歐洲是對立勢力。這是一個歷史性的轉折。川普對於揭露歐洲的無力感毫不在意。

對俄羅斯總統普丁來說，美國在極北地區的存在感加強是一種礙眼。不過，如果因為美國推動格陵蘭領有而導致北約瓦解，對普丁而言反而是意外的收穫。因為如果美國軍事接管格陵蘭，將意味著北約的結束，因為這等於美國對另一個北約成員國（丹麥）的領土採取軍事行動，破壞了集體防禦的根基；即便不至於立即解散，也會使北約陷入最嚴重的危機，削弱跨大西洋同盟的信任與功能。

其實，川普敦促歐洲自立的話語「有一點道理」──歐洲的力量正在不斷衰退。在這樣的情況下，要正面描繪歐洲的未來似乎非常困難。危機的到來，對歐盟反而是好事。因為歐盟真正能付諸行動，往往只有在危機來臨的時候。歐盟必須減少對美國貿易的依賴。除了南美的南方共同市場（Mercosur）之外，歐盟也已和印度、印尼達成自由貿易協定。歐盟還計劃在2025年與由亞太地區12個國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」舉行首次會議，討論通商政策的協調。如果歐盟與CPTPP結合，將占全球貿易的30%以上，是美國的兩倍，但推進這些需要時間。無論如何，格陵蘭危機迫使歐盟必須緊急推動貿易多元化。

在軍事方面，歐洲沒有手段阻止美國併吞格陵蘭。短期內唯一可能成為武器的，是歐洲金融市場團結一致，阻止資金流向華爾街。到2024年12月，歐洲投資者持有美國金融資產達14兆5000億美元；相對地，美國投資者僅持有歐洲金融資產5兆3900億美元。美國金融市場的流動性高度依賴外資。如果歐洲像2025年4月川普宣布高關稅政策一樣，歐洲等地外國投資者一旦不投資美國，就會導致美元價值下跌，並對美國股市和債券造成不良影響。其實美國所以能夠支出資金，僅限於能吸引外國資金流入的時候。

但是，歐洲各國也必須注意，避免因公共債務增加而引發債務危機。現在正是該把德拉吉報告中提出的各項改革付諸實行，讓歐洲經濟重新回到成長軌道的時候。當前，主張解體歐盟的民粹政黨正在壯大，這更應該成為歐洲的最優先課題。除了透過經濟成長重建歐洲經濟之外，沒有其他辦法能夠有效對抗極右政黨的崛起。

至於北約的未來，不宜過度反應。假如川普真的進攻格陵蘭，必然會遭到共和黨參議員的反對。對共和黨參議員而言，美歐同盟關係至今仍如宗教般神聖。即使川普併吞了格陵蘭，下一任總統也可能會撤銷這一舉動。如果下一任總統來自民主黨，更是如此。對美國而言，北約仍是重要的武器。不過，川普敦促歐洲自立的言論，確實也有其合理之處。