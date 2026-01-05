【專欄】習皇帝，你的核子武器用意何在？



文：謝淑媛/國際法學教授 (退)、專研核武管制

習皇帝的中國愈來愈像個頑皮的小孩子，台灣買了一批新武器，它就來我們的大門口，敲鑼打鼓，暴聲嚷著：「我們殺人的玩具比你們的新，比你們的強，看看我們有什麼？你們台灣不怕？ 過年前一個禮拜，我們動用130架戰鬥機，22艘戰艦來試駭你們台灣人的膽子，用實彈、實砲向你們示威，帝國主義的美軍、日軍、歐盟軍會來扶你們一臂嗎？」



是的，是的！中國這幾年來在核武器和傳統常規武器上有顯著的進步。偷來的科技，黒市買來的晶片，由各國騙來的科學家，都幫你們發展得非常迅速。𣎴管多麼殘酷、多麽滅絕的結局，你們不惜金銀財寶、不顧法律、道德的責任，越多越好。你們能使用嗎？

根據最近美國衛星的記錄，在東土耳其（新疆）的羅布泊和青海的西海鎮，還有四川的 Pingtong , 中國已擁有 500 至 600 枚的核彈頭，計劃於 2030年有1000 枚。美國現有5177枚，羅西亞（俄羅斯）有5459 枚，你們中國跟誰比啊？就是冷戰前的烏克蘭也有 1700 枚，你們也比不上，你們的核武進展正是烏克蘭給你們的莫大貢獻。

至於發射核彈頭的導彈，你們中國不僅有東風-31, 還有最新的東風-5C。是液體洲際戰略導彈，可載 10核彈頭，速度快，難於攔截，投射能力精確。

自從 1960 年代，你們中國有了核武器就宣布 No-First-Use 政策，即「非領先使用」核武之承諾。但是沒有一個國家認真地應付它，因為中國是個歷史上難得有的「破壞國家條約」的國家。1950年與圖博（西藏）簽署的和平條約，翌年就以軍隊佔領了整個圖博。英國和中國所簽的香港回歸中國之條約，也是期限不到，習近平就把它燒掉了。這樣不負責任的國家，說什麼，寫什麼，交換什麼，都不會有人相信的。 不過筆者仍覺得有了「非領先使用」核武器的政策，獨裁國家的軍方會受到黨主席的一些約束。

衞星的影像亦顯示出中國正在努力縮短核武器反擊響應的時間，即中國所謂的「預警即發射」的能力。這是件艱難的工作，況且目前你們都明白，要偷技術，複製產品都比以前困難得多，大家都緊緊地在防範，不讓你們再騙了。因此「預警即發射」大概要等一段時間。

這𥚃提及的核武器之製造、儲存丶使用，使用後就緊急救災有一個嚴重的但書，即：不管你們中國有多少核彈頭，100 枚，1000 枚，都不能使用，因為發射了，敵人死了，你們自己也消滅了。目的何在？

習近平、普丁、金正恩出席天安門九三閱兵。

我們也發現，你們的火箭軍在內蒙古北方地帶佈署了由東風-31，發射洲際彈道導彈的發射井。奇怪？你們最緊要的潛在敵人是台灣、歐美日、也可加上印度，為什麼你們的佈署卻在你們無止境合作、最好的朋友羅西亞身邊，而不是靠近台灣或日本的福建？當然過去二、三百年，羅西亞和中國是世代仇人，現在應該也是，只是表面上親和，彼此利用而已。不然，為什麼羅西亞的偵探官員，一天到晚在監視中國的活動？

最主要的現實是：習皇帝不信任許多不忠於他的軍官，常常以「貪污」的罪名使他們失蹤。如此嚴重的內在問題，哪能攻打台灣，以搶奪你們不會製造的晶片？自從習皇帝掌權，以武力強佔南中國海各隣國的島嶼；廢棄香港的民主自治；在國際貿易埸上瀑滿中國產品，使其他國家無法競爭；又加上日月在台灣四圍不斷地軍演，甚至於實彈實擊。新年前夕，美國警告你們，日本譴責你們，歐盟教訓你們，你們不得不提前打烊。是你們怕了嗎？全世界都在看，都在批評你們的野心，只會耀武揚威，不負責任的侵略，欠缺軟實力，當不了「大國」的風範，小國也。

如此，讓大部分的國家覺得中國是個頑皮的小孩子，更是令人厭惡的小孩子，遠離你們，拋棄你們，孤立你們。倘使你們想要好好地站在國際舞台上，最好是遵守法律，負起責任，尊重他國的主權與領土，將和平擺在衝突的前面，否則你們中國的習皇帝，會像歷史中的專制強權，亞歷山大大帝，拿破崙，希特勒，史大林等，走入滅亡的黑洞裡！

