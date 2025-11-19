【專欄】老賴在台灣



有一種成年人不想自立，躺平家裡，茶來伸手，飯來張口，出門要一些車馬費，偶而還要一點香菸錢，吃喝用度靠父母，這種人無以名之，所以稱為老賴。

家有老賴，是家庭大不幸，國有老賴黨，同樣不幸，頂著中國帽，身穿毛匪衫，肉身在台灣，靈魂卻很中國。

有人選上父母官，自己不思作為，遇上災難，就把責任賴給中央政府，眼下台灣就是如此，境外有敵人虎視眈眈，國內還有老賴黨等著弄垮這個國家，惡搞「財畫法」，弄錯分子分母，這還不夠，現在還搞第二次，乾脆把中央政府癱瘓，毀掉中華民國，這樣的老賴，根本就是隱身台灣的紅色第五縱隊，比境外敵人更可怕。

嫁到台灣的中配，吃著台灣米，在台灣看病，偶而還能逛大街，享受國家福利，這樣還不知足，閒來抗議政府，製造麻煩，但心裡卻愛著大中國，政府依法驅逐她回中國，他不敢說台灣更自由民主，卻回答「此地也是中國的」，依然死賴著不走，還說，「你沒權力要我離開家」，搞不懂哪一個國，才是她的家?

這些老賴中配不見棺材不落淚，甚至還有一堆老賴政客出手呵護著，批評政府欺負人。

這些賴客們，變成效力土共的第五縱隊，要等到台灣真的變成「解放區」，才知道，自己上了土共的當。

這個賴黨，賴上一個國家，虧空國家小意思，出賣國家更大條，比起只賴一家庭的老賴更麻煩，如今，賴黨擾亂國會，把敵人當朋友，朋友當敵人，給政府施政扯後腿，台灣人才警覺投錯票，最後受害就是自己。

老賴黨過去支持中華民國，現在突然轉向，毛匪鬼魂上身，把自己染成紅通通，呼應中共國所說，內戰尚未輸贏，中台兩國是內政問題，所以，老賴黨要把國家改為「一國兩區」，老賴黨應該說清楚，怎麼稱呼這兩區，台灣區與中國區嗎，或者是「解放區」與「未解放區」，能稱呼「自由區」和「淪陷區」嗎?不知道習區長是否同意，說真的，只要能把中華民國降格變成一區，總統變成區長，老共肯定同意，因為即便你稱呼習區長，他在國際上，他還是代表中國。

國共內鬥從1927年鬥到1937年，國府一路追殺土共，1931年，毛澤東心一橫，把中華民國踢一邊，乾脆自己建立「國中國」，於是，跑到瑞金山城建立「中華蘇維埃共和國」，黨國一體的政府初步形成，毛澤東弟弟擔任央行行長，自己發行印鈔票，這個山城客家人居多，地理位置在江西和福建山區，屬於武夷山脈，國民黨政府稱這個共產黨控制的地方就是「蘇區」，老毛是區長，很顯然，這個「國中國」只有蘇聯承認，而中共則稱呼國民黨控制地區是「白區」，當時，「蘇區」缺鹽巴，國民黨還算人道，罪不及百姓，沒有封鎖蘇區，蘇區和白區也有貿易來往，條件必須由控制區政府給出路條，才能出門。

1934年，國民黨第五次圍剿土共，國軍殺到瑞金老巢，老毛決定跑路，帶著整個瑞金中央區，和南方蘇區，跟著跑路的人，大約有10萬人，跑路25000公里，老毛吹牛說，這是偉大長征，兵馬抵達延安山區，只剩下3萬人，其中有一半是餓死，因為蘇區的錢不管用。

土共被追趕跑，老將仍然不解氣，第六次圍剿土共，持續用飛機轟炸延安山洞，把老毛轟出精神衰弱，每天要吃鎮定劑，日子才能活，若不是張學良綁架老蔣，弄出西安事件，搞出國共第二次合作，國民黨早把「蘇區」消滅了，根本不需要現在還搞「一國兩區」了。







