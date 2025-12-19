【專欄】股市高歌中的危機暗流：AI 泡沫與實體經濟的拉鋸戰
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
在近期全球資本市場中，人工智慧（AI）題材持續引爆投資熱潮。從大型科技企業到新興企業，均大舉投入 AI 產品與基礎架構建設，促使市場估值持續上揚。不過，當股價漲幅遠遠超過企業實際獲利能力及整體經濟成長時，泡沫風險便成了不可忽視的關鍵議題。
本文綜合多項市場估值指標與實際經濟數據，分析當前 AI 相關股價走勢是否已形成泡沫、其可能成因與潛在影響，並探討政策環境與金融體系角色，試圖對未來經濟走向提出理性分析。
AI 熱潮下的股市估值異常
近年來，AI 相關企業估值飆升，最具代表性者是 NVIDIA（輝達）。截至 2025 年底，NVIDIA 成為全球首家市值達 5 兆美元 的公司，且在短短幾個月內從 4 兆美元增長至 5 兆美元，反映市場對其 AI 產品與晶片需求的高度預期。
這樣的巨型市值並非個案。根據 標準普爾 500 指數（S&P 500）估值資料顯示，截至 2025 年 9 月，著名的 Shiller 本益比（CAPE） 已經突破 40 倍，為 2000 年網路泡沫以來第一次達到如此高水準。
另一個廣泛使用的市場估值指標是 巴菲特指標（Buffett Indicator），即總股市市值與 GDP 之比。截至 2025 年第三季，美國總股市市值約為 70.68 兆美元，美國名目 GDP 約 30.77 兆美元，該比率約為 230％，遠高於歷史平均線並顯示市場高度高估。
收斂不同估值指標可以看出：無論是單一企業的市值極高、整體股市本益比提升，或是總市值相對 GDP 的增幅，都顯示當前市場估值水平在歷史比較中處於極端。
資本大量投入與實體經濟的落差
AI 的投資浪潮不只反映在股價，還體現在實際資本支出與企業營運策略上。許多大型科技企業為了擴展 AI 生態系統，大幅增加基礎建設投入。例如，有研究指出，好幾家企業預計未來數年的 AI 相關支出可能超過 1 兆美元。
令人注意的是這種高投入並不總是立即反映在營收或利潤增長上。例如一份報告提到，在大型企業進行 AI 試點的情境中，有 95％ 的專案尚未帶來正面投資回報，顯示技術應用與經濟價值實現之間存在時間落差。
此外，根據另一份統計，美國在 2025 年前半年，AI 相關投資對名目 GDP 的貢獻可能高達 92％，意味著名目經濟中大部分成長動能與 AI 領域相關。
這種高投入雖短期推升產業與資本市場熱度，卻也使估值與實際經濟成果之間出現明顯脫節。一旦市場對未來收益的預期未能如期實現，估值修正可能加速。
泡沫是否必然演變為經濟危機
AI 股價高漲是否已等同於泡沫，學界與市場仍存分歧。值得注意的是，AI 相關企業的評價並非全然無經濟支持。例如有分析指出，目前大約 近 50％ 的 S&P 500 市值（約 20 兆美元）被視為對 AI 有中到高敏感度的公司持有，形成了緊密連結的投資生態。
然而，過度集中也造成風險：部分大型 AI 相關企業市值佔整體市場極高比重。一則報導指出，七家重度投資 AI 的大型企業（包含 Apple、Microsoft 等）市值佔美國市場約 32％。
在股市波動方面，市場近期因 AI 題材震盪。例如 2025 年 12 月，甲骨文（Oracle）因營收不如預期導致股價下跌 約 12–15％，市值蒸發約 80–90 億美元，引發市場對 AI 熱潮可能出現修正的疑慮。
此外，Broadcom 股價也曾大跌超過 11％，抹去約 220 億美元 市值，反映投資者情緒對估值敏感度極高。
類似動盪使市場估值指標出現警示信號，但是否必然導致全面性經濟危機仍不確定。例如歷史上的科技股泡沫破裂後，雖導致股市大幅下挫，卻並未造成全球經濟全面衰退。然而市場集中度與估值高企確實提高了系統性風險。
政策環境與市場韌性
(資料照)川普與阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會面後宣布，阿聯將能向美國企業購買全球最先進的 AI 半導體，預計每年可進口多達 50 萬枚輝達 (NVDA-US)H100 晶片，這是目前市場上最尖端的 AI 運算晶片。此舉將大幅加速阿聯在 AI 基礎設施的布局，協助其打造強大資料中心，支援大型語言模型等 AI 技術的發展。
貨幣與財政政策環境影響資本市場與估值水平。寬鬆利率與充裕流動性通常推升風險性資產價格，包含科技與 AI 股票。2025 年多國央行政策仍呈相對寬鬆狀態，使得估值易於維持高位。
另一方面，監管機構也開始注意 AI 相關市場的估值風險。英格蘭銀行曾警告，AI 專注股的估值看似過度膨脹，若投資者信心轉弱、市場急速修正，可能對全球金融穩定形成壓力。報告指出某些 AI 公司估值在一年內由 1570 億美元增至 5000 億美元，顯示極速膨脹帶來不確定性。
從金融體系角度來看，強健的資本充足率與透明化的風險揭露制度，可在市場震盪時減緩資金撤離與信用收縮，維持體系韌性。這對避免估值修正快速傳導至實體經濟至關重要。
結語
當前 AI 投資浪潮在股市估值與實際經濟成果之間形成顯著落差。「泡沫」的疑慮並非毫無根據：總市值與 GDP 比率在歷史高位、本益比創新高、主要企業市值集中程度提高，都是值得關注的信號。然而，是否演變為實體經濟危機仍取決於投資回報能否實現與系統性風險是否受到有效控管。
未來幾年是 AI 技術應用從試點轉向大規模經濟貢獻的關鍵期。投資人、政策制定者與企業需要在風險與機會之間取得平衡，確保金融市場的健康成長與實體經濟的長期穩健發展。
※作者註：本文所提供的觀點僅代表作者個人見解，並不構成任何投資建議。讀者在做出任何投資決策之前，應自行評估相關風險，並尋求專業意見。作者對於因使用本文內容而導致的任何損失或損害不承擔責任。
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 6 小時前 ・ 44
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
影/張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 7
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 421
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 520
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 60
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 7
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 17
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 273
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生恐怖攻擊事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在北車作案前，已在下午時縱火，再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 20 小時前 ・ 30