【專欄】股市高歌中的危機暗流：AI 泡沫與實體經濟的拉鋸戰

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在近期全球資本市場中，人工智慧（AI）題材持續引爆投資熱潮。從大型科技企業到新興企業，均大舉投入 AI 產品與基礎架構建設，促使市場估值持續上揚。不過，當股價漲幅遠遠超過企業實際獲利能力及整體經濟成長時，泡沫風險便成了不可忽視的關鍵議題。

本文綜合多項市場估值指標與實際經濟數據，分析當前 AI 相關股價走勢是否已形成泡沫、其可能成因與潛在影響，並探討政策環境與金融體系角色，試圖對未來經濟走向提出理性分析。

AI 熱潮下的股市估值異常

近年來，AI 相關企業估值飆升，最具代表性者是 NVIDIA（輝達）。截至 2025 年底，NVIDIA 成為全球首家市值達 5 兆美元 的公司，且在短短幾個月內從 4 兆美元增長至 5 兆美元，反映市場對其 AI 產品與晶片需求的高度預期。

這樣的巨型市值並非個案。根據 標準普爾 500 指數（S&P 500）估值資料顯示，截至 2025 年 9 月，著名的 Shiller 本益比（CAPE） 已經突破 40 倍，為 2000 年網路泡沫以來第一次達到如此高水準。

另一個廣泛使用的市場估值指標是 巴菲特指標（Buffett Indicator），即總股市市值與 GDP 之比。截至 2025 年第三季，美國總股市市值約為 70.68 兆美元，美國名目 GDP 約 30.77 兆美元，該比率約為 230％，遠高於歷史平均線並顯示市場高度高估。

收斂不同估值指標可以看出：無論是單一企業的市值極高、整體股市本益比提升，或是總市值相對 GDP 的增幅，都顯示當前市場估值水平在歷史比較中處於極端。

資本大量投入與實體經濟的落差

AI 的投資浪潮不只反映在股價，還體現在實際資本支出與企業營運策略上。許多大型科技企業為了擴展 AI 生態系統，大幅增加基礎建設投入。例如，有研究指出，好幾家企業預計未來數年的 AI 相關支出可能超過 1 兆美元。

令人注意的是這種高投入並不總是立即反映在營收或利潤增長上。例如一份報告提到，在大型企業進行 AI 試點的情境中，有 95％ 的專案尚未帶來正面投資回報，顯示技術應用與經濟價值實現之間存在時間落差。

此外，根據另一份統計，美國在 2025 年前半年，AI 相關投資對名目 GDP 的貢獻可能高達 92％，意味著名目經濟中大部分成長動能與 AI 領域相關。

這種高投入雖短期推升產業與資本市場熱度，卻也使估值與實際經濟成果之間出現明顯脫節。一旦市場對未來收益的預期未能如期實現，估值修正可能加速。

泡沫是否必然演變為經濟危機

AI 股價高漲是否已等同於泡沫，學界與市場仍存分歧。值得注意的是，AI 相關企業的評價並非全然無經濟支持。例如有分析指出，目前大約 近 50％ 的 S&P 500 市值（約 20 兆美元）被視為對 AI 有中到高敏感度的公司持有，形成了緊密連結的投資生態。

然而，過度集中也造成風險：部分大型 AI 相關企業市值佔整體市場極高比重。一則報導指出，七家重度投資 AI 的大型企業（包含 Apple、Microsoft 等）市值佔美國市場約 32％。

在股市波動方面，市場近期因 AI 題材震盪。例如 2025 年 12 月，甲骨文（Oracle）因營收不如預期導致股價下跌 約 12–15％，市值蒸發約 80–90 億美元，引發市場對 AI 熱潮可能出現修正的疑慮。

此外，Broadcom 股價也曾大跌超過 11％，抹去約 220 億美元 市值，反映投資者情緒對估值敏感度極高。

類似動盪使市場估值指標出現警示信號，但是否必然導致全面性經濟危機仍不確定。例如歷史上的科技股泡沫破裂後，雖導致股市大幅下挫，卻並未造成全球經濟全面衰退。然而市場集中度與估值高企確實提高了系統性風險。

政策環境與市場韌性

(資料照)川普與阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會面後宣布，阿聯將能向美國企業購買全球最先進的 AI 半導體，預計每年可進口多達 50 萬枚輝達 (NVDA-US)H100 晶片，這是目前市場上最尖端的 AI 運算晶片。此舉將大幅加速阿聯在 AI 基礎設施的布局，協助其打造強大資料中心，支援大型語言模型等 AI 技術的發展。

貨幣與財政政策環境影響資本市場與估值水平。寬鬆利率與充裕流動性通常推升風險性資產價格，包含科技與 AI 股票。2025 年多國央行政策仍呈相對寬鬆狀態，使得估值易於維持高位。

另一方面，監管機構也開始注意 AI 相關市場的估值風險。英格蘭銀行曾警告，AI 專注股的估值看似過度膨脹，若投資者信心轉弱、市場急速修正，可能對全球金融穩定形成壓力。報告指出某些 AI 公司估值在一年內由 1570 億美元增至 5000 億美元，顯示極速膨脹帶來不確定性。

從金融體系角度來看，強健的資本充足率與透明化的風險揭露制度，可在市場震盪時減緩資金撤離與信用收縮，維持體系韌性。這對避免估值修正快速傳導至實體經濟至關重要。

結語

當前 AI 投資浪潮在股市估值與實際經濟成果之間形成顯著落差。「泡沫」的疑慮並非毫無根據：總市值與 GDP 比率在歷史高位、本益比創新高、主要企業市值集中程度提高，都是值得關注的信號。然而，是否演變為實體經濟危機仍取決於投資回報能否實現與系統性風險是否受到有效控管。

未來幾年是 AI 技術應用從試點轉向大規模經濟貢獻的關鍵期。投資人、政策制定者與企業需要在風險與機會之間取得平衡，確保金融市場的健康成長與實體經濟的長期穩健發展。

※作者註：本文所提供的觀點僅代表作者個人見解，並不構成任何投資建議。讀者在做出任何投資決策之前，應自行評估相關風險，並尋求專業意見。作者對於因使用本文內容而導致的任何損失或損害不承擔責任。