【專欄】背信未遂？仍可能處以刑責
文/曾文龍（大日不動產研究中心主任、台灣不動產物業人力資源協會名譽理事長、國立台北科技大學不動產估價師學分班主任）
信託法於民國85年1月26日總統公布後已經30年，30年來受到廣泛的運用。信託有3種人，委託人、受託人、受益人。信託之意即是委託人將財產權移轉，或為其他處分，使得受託人可以依照「信託本旨」為受益人之利益，或為特定之目的，管理或處分信託財產的關係。
地政士法於民國90年10月24日總統公布，至今已經24年。地政士法立法的目的是為了維護不動產交易安全，保障人民財產權益，所以建立地政士制度，特別制定地政士法。地政士法第2條規定「地政士應精通專業法律及實務，並應依法誠信執行業務。」所以地政士可成為法律專家，可成為誠信招牌。其實地政士名稱的前身為「土地登記專業代理人」，因為名稱冗長，民國90年地政士法稱其為「地政士」，顯得簡單扼要。一般民間稱為「土地代書」或「代書」，因為在日據時代，日本人就建立了這個名稱，但是不用考試，因此糾紛頻傳。現在則需要考試院普考，每年約有6、7千人去參加普考，是一張非常熱門的房地產證照。
有一個案例，因為信託登記之後，受託人為他人處理事務，卻意圖為自己不法之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於受託人之財產未遂，被處有期徒刑6個月，可易科罰金。因為刑法第342條「1、為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。2、前項之未遂犯罰之。」
該案例的簡要內容為被告「受託人」受僱於A公司，應該基於誠實及信用原則處理房屋買賣銷售事宜。然竟捨此不為，利慾薰心，意圖為自己不法利益，利用A公司將某房、地暫時委託其保管而信託於其名下之機會，嗣機賣於他人，而犯後猶試圖卸責，憑空捏造虛無之事實，以圖免責等一切情狀，因此處以有期徒刑6個月之刑，可易科罰金。因為被告甲先生受僱於A公司，擔任房屋銷售員，負責公司房屋銷售之業務。公司將某一間房子出售給乙，並將上開房、地之所有權移轉給乙，後來因為乙無法順利辦理貸款，無力支付價金，因此購屋人與A公司解除買賣契約。A公司暫將上開房、地以信託登記之方式登記於A公司指定之員工丙，約定信託期間共1年，信託之目的限於管理及處分，不包含收益、出租、出售或設定；信託財產之管理或處分方法，只限於管理及處分，不及收益、出租、出售及得使第3人代為處理。然而丙竟然意圖為自己不法之意圖，違背其信託受託人之任務，竟然將上開房、地出售給不知情之丁。被告曾拿出所有權狀表示其有權處理，並表示房、地尚有問題，故先簽立承租契約，嗣房地可以賣時，再將租金作為房地買賣價金之一部分。被告在法院審理的時候表示，A公司把上開房、地作為被告之獎金，因為他是高階員工，然而提不出客觀資料來證明。因為產權尚未登記給買方，雖然被告已著手於背信犯罪之實施，為未至既遂之結果，應論以「背信未遂」罪。因此被科以刑法第342條！
