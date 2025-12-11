【專欄】自己套上的中國帽



自己戴上中國帽，要靠自己摘掉。

南韓是台灣旅客喜歡的地方，最近卻因為電子入境卡英文書寫，把台灣列入中國，引發爭論，很多台派人士不高興，還要求抵制南韓，賴總統也表態，「希望南韓尊重台灣人的意志」，這句話也很無力。事實上，台灣陷入中國糾纏是歷史問題。長期來，台灣選民被認知作戰操弄，選出歷史上最親中，最反台灣的國會。台灣社會認知上，搖擺在中國與台灣之間的人民占多數，這群人才是社會亂源，更離譜的是長期唱衰台灣，歌頌偉大中共國的紅媒，趁這機會還要從中惹事，認為台灣不抵制南韓是懦夫，這種煽風點火媒體才應該被抵制。

台灣政府已經多次輪替，國民黨在野近十年，但是最大隱患就是無法擺脫中國糾纏，政府無法在國家企業上徹底去除中國符號，卻要求他國政府尊重台灣，這一點很難說服國際。為了這件事，而抵制南韓，甚至追責李在明總統親中，根本無此必要，很多人忘了，台灣和南韓同樣是反共最前端。

1971年之後，中共取代中華民國代表中國，台灣陷入斷交潮，而南韓更是最後與台灣斷交的國家，可以說是挺台灣最鐵的中型國家，南韓描述台灣的書寫方法有歷史因素，根本無關南韓是否親中，從民調來看，南韓反中高達90 %,比台灣更高。

台灣被迫戴上中國帽，一半因素是目前的政府無法作為；例如，外交部也是台灣括號「中華民國」，外交部自己打擦邊球，不改書寫，卻要求他國要改，有道理嗎?

如同賴總統無奈說，「留下中華民國名稱是為了團結」，但是，賴總統有一半沒說出口，那就是，「留著也是困擾」。這個困擾始作俑者，是國民黨政府，1971年，老蔣堅持退守小島的台灣中華民國，才是正統中國，不願意去除中國符號，不願意接納台灣，以至於現在想要拿掉中國，卻遇到中共阻擋。

中國這兩字如影隨形，另一半的因素是戰爭與歷史殘留，當你打開自己的綠皮護照，台灣字很大，中華民國字樣只是被縮小，卻沒有消失，政府部門的標示方面也是如此，例如外交部，也是台灣括號「中華民國」，外交部自己打叉邊球，不改書寫，卻要求他國要改，有道理嗎?

南韓英文書寫「台灣」後面括號「中國」，與台灣政府部門的書寫差別不大，這種用法可以是辨別中台兩國有所不同的方法，當然會有人認為這種書寫就有「隸屬」的意涵。

這些有關主權象徵的文字，相當敏感，從戰後困擾著台灣，也同樣困擾全世界，美國的困擾來到川普執政，才陸續用很多法案解套，例如「台灣主權象徵法」，「台灣保證實施法」，已經在國會通過，日本也跟進美國，開始把台灣從中國切開，當然引發中共不滿，老共最希望中文或英文名稱上，台灣一直被中國困擾，即便是文字而已，只要台灣有去除中國動作，就被批判「去中國化」，歷史殘留物，已經是老共在國際上對台灣進行法律戰的基礎。

如果文字上台灣和中國不持續糾纏，老共就很難告訴國際「台灣屬於中國」。

因為日本首相高市的言論，引發中共反日浪潮，顯示老共最怕的是，亞洲國家一起抵抗中共，反對一中原則，同樣的，日本商家對過多的無禮中國旅客也感到煩惱，台灣人也擔心，自己被誤認為中國旅客，遭受不好的對待，因此在旅行行李或衣服上，貼上我是台灣人不是中國人符號，表明自己身分，藉以自救。

日本政府也呼應此舉，在機場上把中國通道和台灣通道區隔，但是，這些只是對台灣人善意的開端，台灣人更應該用實際行動支持日本，不單單是吃日本料理而已，讓我們一起走上街頭，告訴全世界，我是台灣人不是中國人。

無須抵制南韓，南韓雖然對中共部分下跪，仍然是抗中前線，如果擔心自己出國被誤會，在衣服或行李標示，「我不是中國人」即可。









