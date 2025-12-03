【專欄】自己製造的吳三桂



川普簽署「台灣保證實施法案」，政府官員可以互相往來，台灣成為獨立國家，又邁進一步，美國此舉，對台灣社會的「疑美論」發出強烈信號，美國不可能讓台灣落入共產世界手裡，除非美國自身難保。

這下子老共和台灣紅色統派都急了，台灣越靠近美國，日本，侵略台灣更不容易，因此，鄭麗文一上台，歌頌普丁，歌頌叛徒吳石，擁抱老共的虛假抗日史觀，看來藍黨蛻變，徹底不演不裝了。

面對中共國經濟下滑，中國很可能爆發「狗急跳牆式」的攻台，轉移內部問題，有一句話說，「雪溶時候可能最危險」，可惜，台灣最需要的1. 2兆國防特別預算，卻被藍白兩黨合作擋下來，國會議場掛滿嘲諷標語「吳三桂」，卻無法改變藍白兩黨，弱台，毀台的用心。

反過來，把金馬列島送給老共的離島條款，替中配鬆綁的法律，不在籍投票，卻能快速過關，國民黨選前用關心民生騙選票，選後一路搞政治，台灣人對民主太隨意，沒想到民主選票充滿弔詭，針對紅統立委大罷免失敗的苦頭，最後回到台灣人身上。

過去，台灣人以為不能讓統派的國民黨執政，又擔心民進黨獨大失掉制衡，於是，老柯見縫插針，搞出一個自稱「愛台灣」的本土白色民眾黨，拉攏一大堆不懂政治的小草，如今才知道，民眾黨上下一片紅通通，如同統促黨掛牌上市，原來，白色是最容易被汙染的顏色。

台灣民主發展，說起來是一條悲劇之旅，作為國民黨最後的強人李登輝，希望國民黨可以轉型本土化，扎根台灣，沒料到被他栽培，高舉雙手，用選票付託加持的馬英九，不是「新台灣人」，而是徹底的「中國奴」，他上任後大幅度降低國防預算，加上阿扁時代朝小野大，國防預算被擋了幾千次，面對快速建軍的老共，台灣虛度16年光陰，變成一幅投降姿態，下任後，老馬自認和平大使，急急跑北京踏紅地毯，還要台灣人相信獨裁者習近平，如今，老馬還敢出來批判國防預算，如果不是被老馬國防自廢武功，台灣不要說潛艦自造，搞不好第五代戰鬥機，都可以國產了。

面對喊打喊殺的老共，希望台灣能夠永續民主自由生活，唯一的方法就是有能力保護自己，面對國防預算8兆的老共，台灣當然要增加國防，西線無戰事的歐洲各國，還每年提高國防預算，預防俄羅斯發狂人入侵，台灣難道比歐洲國家更安全嗎?

最離譜的是台灣國會議長老韓居然要求，不可以把中共國當作敵國，老韓忘了，台灣早已停止戡亂剿匪，不把共匪當匪了，中共卻對台灣的善意斥之以鼻，以消滅台灣為目標，把台灣人關進集中營洗腦為樂，如今，立法院長還要告訴國人，快樂擁抱敵人，這與棄械投降有何差別。

面對已經紅化的國會，一大堆打算賣台求榮的吳三桂，這是台灣人的選票自己製造的，說真的，怨不得別人，公民團體曾經察覺問題所在，還給台灣社會糾錯的大罷免機會，也被台灣人鄉愿性格輕易放棄了，結果是政府執政更多阻礙，更多困難。

嚇阻戰略是唯一良藥，因為美國和日本不會放棄台灣，只要台灣淪入紅魔手上，必然是中日美開戰日，到時候，台灣淪為戰場，或許台灣將會因禍得福，或許變成廢墟。

老共洗腦養大小粉紅，台灣民主養出吳三桂，這兩種人都正在顛覆自己，只是比賽快慢而已。











