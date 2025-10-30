【專欄】花蓮縣被傅氏王朝當成台灣税金與愛心的提款機-便當事件



文/陳榮祥

做爲花蓮縣長期掌握縣長與立委的傅式王朝，沒法將花蓮的建設與產業發展提升，將國家給的税收與災害補助及民間捐款，當成花蓮縣的財源。

傅式王朝霸道的掌控此大筆資金的運用，很清晰的從新聞片段揭露，看到傅式王朝如何運用資金。

最近花蓮偃塞湖災難，義工團的便當餐被趕走，接替的是縣政府花經費由廠商提供災民大金額的便當.寧可自己掌控用錢的權力，也不需無償公益團體的愛心。

這是冰山一角可顯示傅式王朝在花蓮的經營之道。

花蓮縣的人民得到一點小惠，但也面臨各種災難與公共建設、產業發展的低落。

對花蓮縣民情何以堪。

唯有覺醒的縣民才能扭轉花蓮，如何讓花蓮可以成為安居樂業的家園，這應是花蓮人被抑鬱很久的奢望。

全國人民的愛心一再被花蓮傅式王朝踐踏，久了也會疲憊喔。