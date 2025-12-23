【專欄】苦心孤詣接棒艱辛民主路——正港宜蘭人林國漳拼翻轉新政局



文/陳櫻琴

台灣法治基金會日昨邀請民進黨提名宜蘭縣長參選人林國漳律師演講，他表示自己是土生土長宜蘭人，從政理念是「從搖籃到墳墓」的福利國家願景，甚至搖籃以前，墳墓以後都由政府提供人民所需要的各種需求，以做好「全支持和全齡照顧」，讓宜蘭成為幸福城市。

林國漳律師的講題是「從民主前輩的宜蘭經驗談我的從政理念」，在蔣渭水、郭雨新、陳定南等民主前輩奠下的基礎，游錫堃、劉守成、林聰賢等民進黨籍縣長政績下，回首來時路，團結再出發，希望傳承過往宜蘭的光榮，帶動未來發展。

林國漳表示，他前後擔任宜蘭縣政府超過30個委員會的委員，對縣政相當熟悉；在地方從事各種社團及社會服務，例如創設車禍關懷協會，建議交通局成立統籌車禍處理小組的單位。

台灣法治暨政策研究基金會理事長城仲模表示，林國漳律師是正港宜蘭人，地方服務30年，建立名望，是一位專業人才，栽培這個學生，當老師的深感光榮。優秀的律師能夠站出來，全精神投入服務，可替宜蘭爭取最大的發展機會。

城教授是林律師的碩士指導教授，他鼓勵林國漳「棋下了，一定要贏；贏，一定要贏得漂亮！」

林國漳回憶恩師的教導和裁培，讀法律系期間，見證台灣從戒嚴到解嚴的各階段，跟隨城仲模教授研究行政法，因為擔任律師而延誤碩士畢業，城老師親致電關心論文進度。

林國漳律師，國立中興大學法商學院（現台北大學）法律研究所碩士，在宜蘭執業律師30年，曾擔任宜蘭律師公會理事長、法鼓宜蘭分會會長等。

他認為，宜蘭是民主聖地，人文薈萃，可惜近年宜蘭縣長因案停職，讓縣政停擺，未來幾年中央會推動許多宜蘭重大建設，關係到宜蘭未來的長期發展，下任縣長一定要選一位清廉、勤政、愛鄉土的專業人士，才能傳承過往宜蘭的光榮，帶動未來發展。

陳定南以政治素人之姿，當選縣長才38歲，當時沒有人看好，但他的任內奠定宜蘭民主施政的成績，例如「廢人二」（戒嚴時期國民黨監控機關行號工作人員思想言行的單位），公民營單位人員不應受思想審查；取消電影院開演前唱國歌；機關學校也不用每天升旗等，打破黨國意識型態的統治。

陳定南縣長時期開始建設冬山河親水公園，他和以前工作時的老闆台塑董事長王永慶公開辯論，反對利澤設六輕，才能保住宜蘭美好的家園。

水牛伯游錫堃擔任8年縣長，啟用年輕人，林國漳說，當時27歲的他，被遴聘為宜蘭縣選委會召集人。

游院長有一定的文化堅持，派人去法國亞維儂考察國際藝術季，從1996年開始舉辦國際童玩節，用了很多巧思，讓宜蘭很早即和外國的文化接觸。無償提供縣地興建傳藝中心，以公費支持蘭陽戲劇團，得以傳承宜蘭的歌仔戲發源地文化。

林國漳講到為何投入縣長選舉？律師和政治人物的生活的確有差異，政治攻防會有「罵人，抺黑，練肖話」的情況，但他相信法律的專業可當後盾。中央政府即將投入4000億元建設高鐵延伸線；台62線瑞濵到礁溪的快速道路急待修建；鐵路高架化可改善市區交通瓶頸；在420公頃高鐵特定區規劃後，縣政中心附近可提供400間以上公共住宅，只租不售；發展宜蘭適合的產業，如休閒農業、生物科技、太空及無人機設計產業等，可望創造就業機會。

正派溫暖的林國漳強調，他來自基層，長期扶助弱勢，了解艱苦人和各階層的生活，不會看高不看低，宜蘭縣政府將致力於建構綿密的社會安全網，讓每位縣民感受到溫暖，絕對不會漏接任何人。









