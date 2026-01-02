【專欄】荒誕的行憲紀念日 / 民主果實堆疊新國家新憲法之盼夢 豈容短短一年就被盜走？



文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長)

今年有個荒誕無比的行憲紀念日，中華民國憲法很神聖所以藍、白要放假紀念；但中華民國憲法又很低賤，所以兩年來藍、白政客，作賤《中華民國憲法》，公然違憲搞政變，連憲法明定立委基本職責預算審查，都不審了，瀆職擴權，兩年來無法無天，毀憲亂政，難怪賴總統批：不審預算，沒有資格談憲法。這部憲法給藍白搞的還有其嚴肅性？

為台灣量身訂做的憲法還未誕生

證諸國際，從來就沒有哪個國家，會因「行憲」而放假，雖有四個國家：波蘭（1919）、泰國（1932）、日本（1947）與柬埔寨（1993）有「憲法日」或「憲法紀念日」，但都是放在立憲日，而非行憲日。 一個為台灣人量身訂做的台灣憲法還未誕生，值得台灣人奮鬥。

年輕的歲月我們在街頭：廢除刑法100條運動、國會全面改選，拚「新國家 新憲法」，為突破媒體壟斷搞過「地下電台」…幾代台灣人的青春與血淚拼鬥的果實，短短一年多就被盜走。這兩年藍、白為中共開後門的法案一條又一條，企圖將台灣綁回中國，連節日也不放過。

去五一九白恐紀念日 台灣原不在《中華民國憲法》領土範圍內

賴總統曾在團結國家第三講中以憲政的歷程召喚台灣苦難的歷史記憶，去年蔡政府卸任前，才將五一九定為白色恐怖記憶日，只紀念不放假，也才一年，藍、白聯手提出再修正動議，刪除「白恐記憶日」。

接續草率表決通過「光復節」、「行憲紀念日」，「殖民印記」再現，以廉「假」賄選，收買台灣主體意識，台灣人的歷史記憶豈容被幾天廉「假」抹滅？

藍白總抬出《中華民國憲法》將台灣鎖入「一中框架」，事實上一九三六年五月五日國民政府在中國所宣布的〈五五憲草〉，及一九四六年十二月二十五日通過的《中華民國憲法》，一九四七年一月一日起實施時，都沒有台灣。

「新國家 新憲法」是幾代台灣人的盼夢

《中華民國憲法》領土直到一九九一年李登輝修憲才以「增修條文」，將台灣列入自由地區領土。糾結著今日藍與綠的國族認同的史實，當多些篇幅好好跟下一代討論，既然生長在這片土地上，當以台灣史觀作詮釋。



九月總統賴清德主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，在十分鐘的致詞中僅提今年是二次大戰「終戰」八十周年，並未提及國民黨八年抗日戰爭的歷史，顯然賴總統有意與中華民國歷史脫鉤。

雙十賴總統演說也轉化國慶意涵：以前進的力量，六大領先關鍵力應變全球變局，圖剪斷讓台灣裹足不前的「中華纏腳布」而迎向世界。



今時局不同應跳脫「一中框架」 不再杵在十字路口

今在中國對台政策，已經由「武力侵佔」，轉為「金錢收買」「內部瓦解」，包括：弱化民心士氣、敵我意識，癱瘓政府機構，滲透媒體、教育體系時，台灣自當明確敵我意識，「脫中」以自強，以「台灣史觀」取代「中國史觀」，首重本土的文化與教育。



歷史已擠壓出了台灣主體認同，然至今台灣人的「國家意象」還是很模糊。今美國駁斥中共的主權敘事 如「二七五八號決議案不涉台」、「台灣地位未定論」…都是為了防堵北京把台灣問題定義為「中國內政」，台灣當順勢而拚！莫再站在十字路口。

台灣史觀的歷史詮釋 殖民節日都應去除

「國慶日」、「光復節」「行憲紀念日」均是弱化台灣主體意識的殖民符碼，再將台灣鎖入一中。未來綠營要重掌國會多數，一中的節日都該拿掉。在美國態度已漸清晰時，強化「台灣史觀」的歷史詮釋權，新時代的台灣人絕不可讓渡，本土政府更要堅定立場。



