【專欄】華為任正非為何將『深淘灘，低作堰』作為華為的經營理念之一？



文/陳家聲

都江堰位於四川省成都市岷江上的跨世紀的水利工程，始建于戰國時期秦昭王末年（西元前256年-西元前251年），由蜀郡太守李冰父子主持修建。距今約有2250年的歷史，而同時代的巴比倫空中花園、羅馬水渠等早已蕩然無存！為何都江堰水利工程，不但解決了岷江長久存在的水患問題外，至今仍然在灌溉並造福成都平原的經濟發展，為什麼？這中間到底蘊藏著什麼樣的古人智慧？而華為任正非總裁從考察都江堰，李冰父子留下『深淘灘，低作堰』的治堰準則，如果說這是都江堰長生不衰的『秘訣』，任正非總裁是如何將其作為華為經營管理的重要核心理念之一。這其中蘊含的智慧，如何適用於企業的可持續發展呢？這是一個非常有趣、值得探究的問題！

人類文明的發展都與『水』、『河川』密切關聯，而伴隨季節性、持續發生的水患也治理問題，反映著各文化族群文明的演進！建高堤、採『圍堵』是各治水的常見的、簡便作為！以堯舜時期，黃河泛濫成災，民不聊生。鯀受命治水，就是採用這種方式，無法解決持續發生的水患，而其兒子禹繼承父親鯀的治水遺志，吸取其圍堵失敗的教訓，改用「疏導」方法，歷經十三年，開山闢河，引洪水入海，最終成功平息水患，並因功績卓越而受舜帝禪讓，建立夏朝，成為歷史的美談。

『深淘灘』是指企業不斷地持續優化內部管理機制，以改進及提升組織能力；而『低作堰』指的是企業優化與外部產業環境及關係，能夠兼顧利害相關者的利益，如在產業的價值鏈中，在建構本身優勢的同時，也願意與上下游企業伙伴共享利益，共擔風險。最近華為業績持續增長，華為主動發函要求供應商提高報價！這種違反常規的作為令人驚嘆！在華為受到美國打壓制裁的艱難時期，華為供應商一起協同、主動幫助華為度過難關，如今華為賺錢，華為不是獨享，卻是主動將利潤與上下游合作的供應商一起共享。這種『有難同當、有福同享』的伙伴精神，華為表現的淋漓盡致，也無怪乎華為能夠打造堅強的供應鏈生態系統！

企業是社會生態系統的一員，如何從價值鏈思考維護及建構與生態系統上下游供應鏈的伙伴關係、社區關係以及生態環境保護等的共生關係，理解生態系統的運作規則、善用自然規律與法則，順勢而為！

以都江堰的水利工程為例，它不是簡單粗暴的建壩、圍堵、攔截江水，『抗水患』；而是一開始就以『系統性思考』，追求『水患消除』、『農業灌溉』與『航運通暢』等三重社會與經濟發展目標的同時追求，這種『既要、又要、還要』的清晰的系統性思維定位，追求『綜合效益』；如何在水利工程建設上，『化害為利、順勢疏導』，將岷江水進行分流，順勢＋疏導＋人工的清理等多種不同的設計，妥善的運用江水資源於經濟發展建設，這種系統性思維能夠展現在2250年前的都江堰水利工程建設上，實在佩服李冰父子的前瞻性、系統性思維及高度智慧，這不但消除了2千多年岷江無水患，更促進了成都平原的經濟發展與文明！

以河川泥沙的必然汙積，河床不斷墊高為例。泥沙長期的、持續的汙積，根本無法斷絕！要如何維持河道的暢通？這問題是無法『一次性』的根本解決！需要深思問題的根源、本質！暫時一次性清理，只能解除表面現象、症狀！是治標不治本！流水不斷！抽刀斷水水更流！舉杯消愁愁更愁！如何依循自然規律、法則，順勢作為，不阻擋、不抗拒！這些問題的解答都存在『深淘灘，低作堰』治堰準則的六個字裡！『深淘灘，低作堰』也是華為實踐在不確定環境下的企業生存和成長之道。有興趣的讀者，可以接續探討都江堰的工程設計與管理作為。



