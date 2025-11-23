【專欄】落入假歷史泥淖的中國人



王毅說，要清算日本人歷史罪責，這位中共外交部長不是沒讀書，就是讀假書。

很多人想不通，為甚麼國民黨內中配常委錢麗，或選上村長的中配，寧肯被驅逐出境，也捨不得手上的「中共國」護照，她們放棄自由，要過韭菜的生活，道理很簡單，被假歷史洗腦80年的中國人，已經是另一種人類，這是無法清醒的悲劇，也是中共可以持續奴隸中國的原因。

台灣也曾被威權政府的假歷史覆蓋，但是，隨著民主自由化，真正的歷史浮出水面，台灣對被日本殖民的印記重新審視，兩相比較，在清國統治之下，台灣人更像牛馬，日治時代，台灣人雖然也被歧視，但是，日本人推進台灣邁向文明，所以出現今天的台灣現象，台灣社會與日本的和解到親近。

當然，台灣被假歷史洗腦的，尚未覺醒還有台灣的中國人，陷入「兩個中國」的迷霧，搞「國籍法」大作文章，例如羅姓立委，以及剛上任黨主席，還大言不慚，中國不是外國，報告立委，「中國是比外國還更惡劣的敵國OK?」。

以家庭來說，中國就是典型霸凌之國，嘴巴說，「中國人不打中國人，台灣人也是中國人」，卻每天霸凌台灣，還不准看不慣的鄰居出面阻擋。

中日恩仇難斷，是假歷史的必然結局，除非老共下台，實施歷史轉型正義，否則無法推翻假歷史。

客觀而論，中共治下假史遍布，最近上演的「南京照相館」鼓勵仇日，內容也是假的，從歷史真相來看，日本侵華是意外，整體來看，日本戰後對中國道歉贈款，幫中國經濟發展，對中國恩大於仇，只是，真相被隱藏。

中日兩國關係從遣唐使開啟，日本文化上仿唐，到宋朝更達高峰，日本在戰國末期豐臣秀吉一度要征服大明國，卻未成功，中日這兩個鎖國，同樣受到西方船堅砲利的震撼教育，日本卻比中國更早向西方學習，並且在1894年甲午海戰，打趴清國，大清國割讓台灣給日本。

1900年，慈禧太后相信義和團刀槍不入，慫恿義和團「扶清滅洋」，導致八國聯軍攻入北京，日本已經成為列強之一，八國聯軍在頤和園大肆掠奪，只有紫禁城受到日軍保護，未受掠奪，這是國共兩黨不願意讓中國人知道的真相。

八國聯軍中最惡劣是沙俄，無惡不作，庚子賠款後，七國聯軍拿錢走人，美國甚至用這些錢幫助中國人走進文明，今天，中共卻罵美帝，實在沒道理，老共忘了美國派了左派的馬歇爾將軍調停內戰，幫了阿共，否則老共早被滅了，老蔣在日記中說，內戰失敗，他第一恨是馬歇爾。

話說八國聯軍後，剩下俄軍佔據東北不走，東北地大人少，號稱關外，屬於滿人的龍興之地，慈禧太后急了，才想到日本人的好處，於是約法三章，請日軍派兵打沙俄，這就是日俄戰爭的開啟，當然日本人也擔心沙俄不滿足東北土地，為了擴張會攻打日本，所以，就答應清國，而且傾全國之力槓上沙俄，當時，日本把日俄戰爭視為存亡之戰，因為沙俄確實比日本更有軍力，大清國給日本的報酬就是南滿鐵路建設和收費，這也是關東軍由來，日本勝利了，控制東北，並建立滿州國，開始建設東北鐵路，當年東北土匪比人多，所以需要護路軍，關東軍就是早期護路軍，以瀋陽為基地，日本建設下的瀋陽是當時最發達文明的城市，最早有路燈下水道，生活水平最高。

史書說，日本侵華，照理說，日本領土與中國隔著海，早期豐田秀吉要先打朝鮮，才能碰撞中國，很多人不問，為甚麼戰爭從瀋陽打響，原因就是前面所說，護路軍和當地中國軍頭衝突，東北的軍頭就是張大帥，張作霖，大帥死後由張學良掌權。

正確來說，日本不是侵華，而是衝突，從盧溝橋開始，中共就派特務到東北製造挑起日軍和國軍衝突，盧溝橋事件就是老共一手泡製，可惜雙方談判沒有真打，到了918瀋陽事變，老共成功炸毀南滿鐵路中段，把責任賴給東北軍，激怒關東軍砲擊北大營，當時張學良指揮的東北軍碰到關東軍，幾乎是雞蛋碰石頭，一路打敗戰，沒多久，東北三省淪陷，這就是日軍侵華的真相，沒有老共挑撥，中日還不可能打起來，沒有中日戰爭，老蔣剿匪不會失敗，更不用說，關東軍在戰後變成老共傭兵，協助老共打國軍。

所以毛澤東一路就是大漢奸，為了奪權，寧肯死掉無數中國人，一路感激日本，這些歷史真相不能說，因為老共要製造自己是中國民族救星，日本只好壞人做到底。

中共政權用謊言泡製仇恨，以為仇日仇美可以凝聚內部力量，凸顯自己偉大光明，卻不知道，仇恨是雙面刀，一但人民看清歷史真相，就是老共倒台時刻。







