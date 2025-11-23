【專欄】落入假歷史泥淖的中國人
王毅說，要清算日本人歷史罪責，這位中共外交部長不是沒讀書，就是讀假書。
很多人想不通，為甚麼國民黨內中配常委錢麗，或選上村長的中配，寧肯被驅逐出境，也捨不得手上的「中共國」護照，她們放棄自由，要過韭菜的生活，道理很簡單，被假歷史洗腦80年的中國人，已經是另一種人類，這是無法清醒的悲劇，也是中共可以持續奴隸中國的原因。
台灣也曾被威權政府的假歷史覆蓋，但是，隨著民主自由化，真正的歷史浮出水面，台灣對被日本殖民的印記重新審視，兩相比較，在清國統治之下，台灣人更像牛馬，日治時代，台灣人雖然也被歧視，但是，日本人推進台灣邁向文明，所以出現今天的台灣現象，台灣社會與日本的和解到親近。
當然，台灣被假歷史洗腦的，尚未覺醒還有台灣的中國人，陷入「兩個中國」的迷霧，搞「國籍法」大作文章，例如羅姓立委，以及剛上任黨主席，還大言不慚，中國不是外國，報告立委，「中國是比外國還更惡劣的敵國OK?」。
以家庭來說，中國就是典型霸凌之國，嘴巴說，「中國人不打中國人，台灣人也是中國人」，卻每天霸凌台灣，還不准看不慣的鄰居出面阻擋。
中日恩仇難斷，是假歷史的必然結局，除非老共下台，實施歷史轉型正義，否則無法推翻假歷史。
客觀而論，中共治下假史遍布，最近上演的「南京照相館」鼓勵仇日，內容也是假的，從歷史真相來看，日本侵華是意外，整體來看，日本戰後對中國道歉贈款，幫中國經濟發展，對中國恩大於仇，只是，真相被隱藏。
中日兩國關係從遣唐使開啟，日本文化上仿唐，到宋朝更達高峰，日本在戰國末期豐臣秀吉一度要征服大明國，卻未成功，中日這兩個鎖國，同樣受到西方船堅砲利的震撼教育，日本卻比中國更早向西方學習，並且在1894年甲午海戰，打趴清國，大清國割讓台灣給日本。
1900年，慈禧太后相信義和團刀槍不入，慫恿義和團「扶清滅洋」，導致八國聯軍攻入北京，日本已經成為列強之一，八國聯軍在頤和園大肆掠奪，只有紫禁城受到日軍保護，未受掠奪，這是國共兩黨不願意讓中國人知道的真相。
八國聯軍中最惡劣是沙俄，無惡不作，庚子賠款後，七國聯軍拿錢走人，美國甚至用這些錢幫助中國人走進文明，今天，中共卻罵美帝，實在沒道理，老共忘了美國派了左派的馬歇爾將軍調停內戰，幫了阿共，否則老共早被滅了，老蔣在日記中說，內戰失敗，他第一恨是馬歇爾。
話說八國聯軍後，剩下俄軍佔據東北不走，東北地大人少，號稱關外，屬於滿人的龍興之地，慈禧太后急了，才想到日本人的好處，於是約法三章，請日軍派兵打沙俄，這就是日俄戰爭的開啟，當然日本人也擔心沙俄不滿足東北土地，為了擴張會攻打日本，所以，就答應清國，而且傾全國之力槓上沙俄，當時，日本把日俄戰爭視為存亡之戰，因為沙俄確實比日本更有軍力，大清國給日本的報酬就是南滿鐵路建設和收費，這也是關東軍由來，日本勝利了，控制東北，並建立滿州國，開始建設東北鐵路，當年東北土匪比人多，所以需要護路軍，關東軍就是早期護路軍，以瀋陽為基地，日本建設下的瀋陽是當時最發達文明的城市，最早有路燈下水道，生活水平最高。
史書說，日本侵華，照理說，日本領土與中國隔著海，早期豐田秀吉要先打朝鮮，才能碰撞中國，很多人不問，為甚麼戰爭從瀋陽打響，原因就是前面所說，護路軍和當地中國軍頭衝突，東北的軍頭就是張大帥，張作霖，大帥死後由張學良掌權。
正確來說，日本不是侵華，而是衝突，從盧溝橋開始，中共就派特務到東北製造挑起日軍和國軍衝突，盧溝橋事件就是老共一手泡製，可惜雙方談判沒有真打，到了918瀋陽事變，老共成功炸毀南滿鐵路中段，把責任賴給東北軍，激怒關東軍砲擊北大營，當時張學良指揮的東北軍碰到關東軍，幾乎是雞蛋碰石頭，一路打敗戰，沒多久，東北三省淪陷，這就是日軍侵華的真相，沒有老共挑撥，中日還不可能打起來，沒有中日戰爭，老蔣剿匪不會失敗，更不用說，關東軍在戰後變成老共傭兵，協助老共打國軍。
所以毛澤東一路就是大漢奸，為了奪權，寧肯死掉無數中國人，一路感激日本，這些歷史真相不能說，因為老共要製造自己是中國民族救星，日本只好壞人做到底。
中共政權用謊言泡製仇恨，以為仇日仇美可以凝聚內部力量，凸顯自己偉大光明，卻不知道，仇恨是雙面刀，一但人民看清歷史真相，就是老共倒台時刻。
其他人也在看
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 17 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 19 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 3 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 22 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 1 天前
中職》樂天「新氣象」記者會今召開 球團人事大地震？
樂天桃猿隊今年逆勢奪冠，但整季包含兩度食安風暴、住宿環境爭議，和閃電換帥等風波，可說掩蓋住奪冠風光。昨樂天球團透過外部公關公司，發布今天即將在中職聯盟舉辦記者會的消息，引起外界討論。據了解，樂天高層即將公布的事務，與轉賣與否應無直接相關。但球隊整年下來負面風波不斷，記者會內容以集團高層親自說明風波狀自由時報 ・ 2 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 11 小時前