【專欄】藍白合作的權力遊戲造成台灣民主的隱憂



文/ 楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

藍白合作是國民黨與民眾黨的政治聯姻，正在將台灣民主推向一場結構性危機。這不再只是議會策略或政策協商，而是一套以權力最大化為目標的操作邏輯，逐步侵蝕民主制度的正常運作。2025年的政治現實顯示，藍白雖取得立院多數，卻在多項重大議程上反覆以程序與人數優勢壓制審議節奏，議事空轉、法案品質下滑與預算審議延宕的代價由社會共同承擔。

民主制度最危險的瓦解方式，往往不是外力摧毀，而是被內部交易慢慢掏空。國民黨長期以反共作為核心敘事，如今在兩岸與國安議題上的政策語言卻愈來愈接近北京的期待。民眾黨以改革與超越藍綠起家，卻在關鍵時刻選擇以權力交換作為生存策略。國民黨重要政治人物公開表示，若戰略需要可以由民眾黨推總統、國民黨當副手，這類表態不只是選舉算計，也是一種把理念與價值降格為可交易籌碼的訊號。

藍白合作的風險不是抽象辭彙，而是透過一連串具體政策與事件累積成形。近期最具象徵性的案例之一，是藍白在立法院程序運作上，反覆阻擋國防相關特別預算法案進入院會議程與付委審查。中央社報導指出，國民黨與民眾黨立委在2025年12月下旬多次阻擋行政院提出的1.25兆元國防特別條例排入議程，12月30日更被描述為當月第5次阻擋，使法案無法付委審查。 這種作法的問題不在於能不能監督，而在於把監督等同於讓議題無法被討論。國防預算當然應接受嚴格檢驗，但檢驗的場域應回到委員會的實質審查，而不是在程序關口就讓國防議題停擺。

與擋國防預算相互呼應的是，總預算審查也被推向高度不確定。行政院在12月30日的公開說法中指出，立法院至今仍未審查次年度中央政府總預算，並警告這將影響後備戰力提升與部隊戰演訓等多項工作。 即便在野黨可能會以程序安排或議事對抗作為辯護，當「拒絕讓預算進入正常審查」變成政治工具，結果就是政府運作被迫走向臨時性與碎片化，民主財政最核心的問責機制被架空，社會也只能在不透明與不確定中承受風險。

民眾黨在2025年罷免行動受挫後的路線轉折，更清楚呈現這場權力遊戲的代價。為了換取國會操作空間與媒體能見度，民眾黨全面向國民黨靠攏，在年金政策與修法立場上出現明顯轉向。教師年金改革成為焦點之一，國際媒體報導也提到台灣國內政治僵局與在野推動的爭議法案包含試圖逆轉2018年年金改革。 年金改革牽涉高齡化、財政永續與世代正義，不能被短期政治利益牽動而任意翻案，否則負擔終將轉嫁到年輕世代。

藍白合作的權力延伸也觸及國家制度核心，NCC委員人事案的處理方式就是縮影。獨立監理機構原本應保持超然與專業，確保媒體治理不被政黨綁架。當政治力試圖以程序優勢重塑人事與監理方向，等同把媒體獨立性變成權力角力的試驗場，社會對新聞自由與監管中立的信任會被快速消耗。

外部勢力滲透的陰影，讓這場權力遊戲更具戰略風險。路透報導指出，台灣近期政治僵局牽涉在野黨主導的財政相關修法與政府拒絕執行，引發憲政與治理拉鋸。 當國內制度被長期卡死，地方財政與政策空窗就容易被放大成社會焦慮，外部勢力最擅長的正是利用內部分歧與不信任進行認知操作。法院直播制度等以透明為名的制度變動，也可能把司法程序推向即時輿論審判，進一步擴大社會撕裂與資訊戰空間。

台灣民主此刻面臨雙重挑戰，內部的權力扭曲與外部的政治滲透同時逼近。國防預算被程序性阻擋，總預算審查被政治化延宕，媒體監理被權力試探，年金與財政政策被短期動員牽引，這些看似分散的事件其實指向同一個問題，當政黨把制度當成籌碼，民主就會從規則政治退化成肌肉政治。執政者需要更強的對話能力與治理韌性，在野黨需要停止以反對為唯一方向回到政策與理念競爭，公民社會則必須強化媒體識讀與公共參與來抵禦假訊息與滲透。民主制度依靠人民維護而不是自動運作，當藍白合作淪為權力遊戲，公民社會就是最後的守門人。