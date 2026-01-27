【專欄】虛無主義式之暴力過激派在全球擴散─後意識形態時代的新威脅
■陰謀論、極右派、白人至上主義、Neonazi（新納粹）等等……過去一直被分開討論的過激思想，如今已失去界線，並且正在以新的形式將《以年輕族群為中心的群體》加以融合。
陰謀論、極右、白人至上主義、新納粹等，在民主國家是世界多數派的時代裡，幾乎很難想像會出現像這樣的主張，但如今這些主張卻越來越常見。這些主張的人往往同時主張反移民、厭女、男性圈（Manosphere，又可譯為男性網絡社群）、反疫苗等立場。走在全球之前端的美國，甚至連其政府本身也開始出現這類主張。
■持續快速變化的過激派
進入2020年代以來，陰謀論、極右、白人至上主義、新納粹、反移民、厭女、男性圈、反疫苗等主張者，有很多並不是只固守單一的意識形態，而是跨越多種立場，甚至隨時轉換。這就是它們被稱為「沙拉吧過激派」的理由。
美國校園槍擊案頻傳
過去他們多以個人或小規模為單位存在，很困難掌握其全貌。這些人曾引發包括《美國國會大廈襲擊事件在內》的多起案件。拜登政府時期，甚至將「將種族或民族歧視列為動機的過激派＝RMVEs（Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists）」列為美國國內最大威脅，其中被視為最危險的是白人至上主義過激派，其所造成的恐怖攻擊死亡人數是伊斯蘭過激派所造成的三倍。
但是，這些群體不同於《過去依循意識形態而有組織加以活動的過激派》，因此難以掌握其真實的面貌，也尚未建立有效預防其過度激烈行為的方法。
他們之後持續增加，並逐漸遠離意識形態，這些被稱為「TikTok恐怖分子」、「後意識形態（Post Ideology）過激派」的十多歲年輕人就增加。如今，被視為全球性威脅的，就是虛無主義式的暴力過激派（NVE＝Nihilistic Violent Extremism）。
■NVE
再來要介紹的NVE，指的是以十多歲年輕人為主的新型態之過激派。美國FBI已將NVE納入恐怖主義的範疇，專門研究過激派的機構如 Soufan Center、ISD、GPAHE 也都開始關注NVE，可見其威脅程度。
【什麼是NVE】
簡單來說，NVE就是「以對社會與全體人類的憎恨、虛無感、疏離感為背景，不具有特定政治信念或宗教信念，而是以對社會的憎恨厭惡與破壞欲望來行動的過激派」。
其常見的特徵如下：
1.不持有特定的政治或宗教信念，但會隨意吸收既有的意識形態，而進行「意識形態混搭（ideology sampling）」。因此可能會將陰謀論、極右、白人至上主義、新納粹、反移民、厭女、男性圈、反疫苗、反LGBTQ+等立場加以組合或是轉換。
2、喜歡破壞既有的價值觀，並執著於美學或迷因（meme，指在網路上流行的梗、圖片、影片或文字，透過社群媒體快速擴散），重視在網路社群中的地位與惡名。
3、常透過SNS(社群網路)或線上遊戲（online game）而逐漸走向過激化。SNS包括 Telegram、X、Instagram的利用；在線上遊戲的關聯上，則常用 Roblox、Discord、Minecraft。
4.與一般網路上的極右或陰謀論者相比，NVE的階層結構很清晰，常有明確的領導人存在。
5.男性居多，厭女、男性圈、反LGBTQ+（性少數族群）是廣泛共有的想法，這些想法會被視為是進入的「入口」而起作用。
6.過去有很多是涉及對未成年者的性勒索或CSAM（Child Sexual Abuse Material，兒少性剝削影像），如今則以暴力為主，包含脅迫他人自傷或攻擊他人、強迫或誘使他人拍攝自己的性影像等。
【主要的NVE與全球擴散】
主要的NVE群體包括：
（一）The Com：在包含網路犯罪的廣泛網絡上，The Com的一部分包含NVE的群體。除了是作為分散型網路犯罪的社群而發揮作用之外，也是炫耀功績的場所，甚至橫行霸道到互相攻擊（以網路與實體）以奪取金錢。曾經是 The Com 成員的 19 歲少年，也曾加入過 DOGE。
這個團體已經持續活動超過10年，與其他團體有許多重疊，有些報告甚至稱之為是其他團體將之吸收。雖然一般認為網路犯罪與NVE並不重疊，但也有個別人士同時涉入兩者。
（二）764：2021年由一名當年才15歲的少年創立，其名稱來自郵遞區號。以強迫年輕人自傷或受虐，並分享他們的紀錄而聞名。領導層與幹部被逮捕後，因世代交替而轉向以暴力行為為中心。
與新納粹、加速主義團體（Accelerationist group,指那些以「加速社會崩壞」為目的的極端組織)、後述的MKY有關。並分化出676、CVLTIST、Court/Courtbox、Kaskar、Harm Nation、Leak Society、H3ll等派生的團體。包含這些團體，有時會被稱為764網絡（764Network）
（三）MKY（Maniac Murder Cult）：2017年開始活動，2019年起在VKontakte分享在街頭鬥毆與襲擊路人（包含被認為是街友者）的影片。在Telegram與VKontakte公開了38隻的動畫，在Telegram所共享的動畫與畫像與新納粹、光頭黨相關。
2021年，在俄羅斯的6個都市合計有18名MKY的成員被逮捕。根據俄羅斯聯邦保安局（FSB）的發表，「已對烏克蘭新納粹青年組織 MKY 的 106 名支持者展開調查」。
MKY 被認為是企圖以暴力行為破壞現行社會秩序的激進加速主義團體之一。要加入 MKY，不論線上或線下，都被要求必須進行恐嚇、虐待或暴力行為。曾有一名男子為了加入MKY，殺害了一名羅馬尼亞的高齡女性，並企圖再殺害另一名高齡男性，還將過程自行拍攝，其後以涉嫌殺人及持有兒少性剝削影像而遭羅馬尼亞當局逮捕。
雖然 MKY 含有大量白人至上主義、國家社會主義、新納粹的要素，但其活動目的並非政治或革命，而是透過製造混亂與動盪來提升其惡名。
MKY 的領導階層每月會依據犯罪活動的種類與紀錄之品質分配「殺人點數」。未能達到所需點數的成員，將面臨停權或除名等的懲罰。若有人洩漏或散布有關 MKY 的虛假資訊者，則會被處以死刑。
（四）TCC（True Crime Community）：
從2024至2025年之間，美國至少有7起校園槍擊案件與9起未遂事件與TCC相關，是由與 TCC 有關的個人所實施的，造成 11 名犧牲者（不含犯人）以及 45 名受傷者。在這段期間，TCC 有關的校園槍擊事件之死傷人數，即使與具有意識形態動機的過激派等的所有犯罪相比，也是特別顯著的多。
TCC 近年被視為是製造最多暴力的虛無主義暴力的次文化團體。尤其在東南亞，TCC 的威脅日益升高，平均加害者年齡僅介於 13 歲到 17 歲，相當年輕。
實行者多半追求「凶惡犯罪者」的名聲，事件在媒體的報導往往讓其他 TCC 成員更加亢奮，進而可能引發下一次的犯行。
TCC 成員廣泛存在於 WEB、Tumblr、Reddit、X 等眾多的網路空間，並且崇拜、美化過去的槍擊犯與大規模殺戮犯。
成員是這些殺人犯的狂熱粉絲，會模仿他們的服裝，在校園筆記本上寫下其名字，甚至在房間或置物櫃上貼上照片。其中有人甚至自稱為「Hybristophilia」（對暴力犯罪者感到性吸引的人），而毫不避諱。
TCC 的成員在執行殺人時，常留下計畫書或操作手冊等的紀錄。2025 年 1 月在納許維爾（Nashville ）某高中殺害同學的索羅門・韓德森（Solomon Handerson），就詳細寫下了計畫，並也有拍攝模仿其崇拜的殺人犯相同姿勢的照片。
2025 年 8 月在明尼蘇達州製造槍擊事件的羅賓・魏斯特曼（ Robin Westman），也在網路上留下了大量有關大規模殺戮犯的詳盡資訊。
TCC 的活動在 2024 年 12 月威斯康辛州發生的「豐盛生命教會（Abundant Life Church）」槍擊事件後加速。犯人是一名 15 歲的少女，她因該事件而在 TCC 內獲得最高等級的惡名。由於她在事件前就已在 TCC 的社群中很活躍，因此社群成員對她十分熟悉，事件後她的粉絲更留下了大量可供分析的紀錄。
她的惡名進一步提升，是因為 2025 年 1 月安提阿（Antioch）高中槍擊案的犯人在犯行之前有提及她，2025 年 8 月「受胎告知教會」槍擊案的犯人甚至在步槍上刻下她的名字。就這樣子，殺人的連鎖就持續不斷。
■台灣要怎麼因應？
以上的資料主要來自新聞週刊。目前，作者本人並沒有看到台灣的資料，大家現在所擔心的是抖音對台灣年輕人的洗腦使他們親共。但果真是否只有如此而已？網路媒體與動畫已經促使好萊塢走上衰落，台灣政府當局與學界顯然必須注意到媒體對台灣社會的影響，而採取因應的對策。
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 111則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 480則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 174則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 16則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 151則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 83則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 259則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 35則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 5則留言