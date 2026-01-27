【專欄】虛無主義式之暴力過激派在全球擴散─後意識形態時代的新威脅

■陰謀論、極右派、白人至上主義、Neonazi（新納粹）等等……過去一直被分開討論的過激思想，如今已失去界線，並且正在以新的形式將《以年輕族群為中心的群體》加以融合。

陰謀論、極右、白人至上主義、新納粹等，在民主國家是世界多數派的時代裡，幾乎很難想像會出現像這樣的主張，但如今這些主張卻越來越常見。這些主張的人往往同時主張反移民、厭女、男性圈（Manosphere，又可譯為男性網絡社群）、反疫苗等立場。走在全球之前端的美國，甚至連其政府本身也開始出現這類主張。

■持續快速變化的過激派

進入2020年代以來，陰謀論、極右、白人至上主義、新納粹、反移民、厭女、男性圈、反疫苗等主張者，有很多並不是只固守單一的意識形態，而是跨越多種立場，甚至隨時轉換。這就是它們被稱為「沙拉吧過激派」的理由。

美國校園槍擊案頻傳

過去他們多以個人或小規模為單位存在，很困難掌握其全貌。這些人曾引發包括《美國國會大廈襲擊事件在內》的多起案件。拜登政府時期，甚至將「將種族或民族歧視列為動機的過激派＝RMVEs（Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists）」列為美國國內最大威脅，其中被視為最危險的是白人至上主義過激派，其所造成的恐怖攻擊死亡人數是伊斯蘭過激派所造成的三倍。

但是，這些群體不同於《過去依循意識形態而有組織加以活動的過激派》，因此難以掌握其真實的面貌，也尚未建立有效預防其過度激烈行為的方法。

他們之後持續增加，並逐漸遠離意識形態，這些被稱為「TikTok恐怖分子」、「後意識形態（Post Ideology）過激派」的十多歲年輕人就增加。如今，被視為全球性威脅的，就是虛無主義式的暴力過激派（NVE＝Nihilistic Violent Extremism）。

■NVE

再來要介紹的NVE，指的是以十多歲年輕人為主的新型態之過激派。美國FBI已將NVE納入恐怖主義的範疇，專門研究過激派的機構如 Soufan Center、ISD、GPAHE 也都開始關注NVE，可見其威脅程度。

【什麼是NVE】

簡單來說，NVE就是「以對社會與全體人類的憎恨、虛無感、疏離感為背景，不具有特定政治信念或宗教信念，而是以對社會的憎恨厭惡與破壞欲望來行動的過激派」。

其常見的特徵如下：

1.不持有特定的政治或宗教信念，但會隨意吸收既有的意識形態，而進行「意識形態混搭（ideology sampling）」。因此可能會將陰謀論、極右、白人至上主義、新納粹、反移民、厭女、男性圈、反疫苗、反LGBTQ+等立場加以組合或是轉換。

2、喜歡破壞既有的價值觀，並執著於美學或迷因（meme，指在網路上流行的梗、圖片、影片或文字，透過社群媒體快速擴散），重視在網路社群中的地位與惡名。

3、常透過SNS(社群網路)或線上遊戲（online game）而逐漸走向過激化。SNS包括 Telegram、X、Instagram的利用；在線上遊戲的關聯上，則常用 Roblox、Discord、Minecraft。

4.與一般網路上的極右或陰謀論者相比，NVE的階層結構很清晰，常有明確的領導人存在。

5.男性居多，厭女、男性圈、反LGBTQ+（性少數族群）是廣泛共有的想法，這些想法會被視為是進入的「入口」而起作用。

6.過去有很多是涉及對未成年者的性勒索或CSAM（Child Sexual Abuse Material，兒少性剝削影像），如今則以暴力為主，包含脅迫他人自傷或攻擊他人、強迫或誘使他人拍攝自己的性影像等。

【主要的NVE與全球擴散】

主要的NVE群體包括：

（一）The Com：在包含網路犯罪的廣泛網絡上，The Com的一部分包含NVE的群體。除了是作為分散型網路犯罪的社群而發揮作用之外，也是炫耀功績的場所，甚至橫行霸道到互相攻擊（以網路與實體）以奪取金錢。曾經是 The Com 成員的 19 歲少年，也曾加入過 DOGE。

這個團體已經持續活動超過10年，與其他團體有許多重疊，有些報告甚至稱之為是其他團體將之吸收。雖然一般認為網路犯罪與NVE並不重疊，但也有個別人士同時涉入兩者。

（二）764：2021年由一名當年才15歲的少年創立，其名稱來自郵遞區號。以強迫年輕人自傷或受虐，並分享他們的紀錄而聞名。領導層與幹部被逮捕後，因世代交替而轉向以暴力行為為中心。

與新納粹、加速主義團體（Accelerationist group,指那些以「加速社會崩壞」為目的的極端組織)、後述的MKY有關。並分化出676、CVLTIST、Court/Courtbox、Kaskar、Harm Nation、Leak Society、H3ll等派生的團體。包含這些團體，有時會被稱為764網絡（764Network）

（三）MKY（Maniac Murder Cult）：2017年開始活動，2019年起在VKontakte分享在街頭鬥毆與襲擊路人（包含被認為是街友者）的影片。在Telegram與VKontakte公開了38隻的動畫，在Telegram所共享的動畫與畫像與新納粹、光頭黨相關。

2021年，在俄羅斯的6個都市合計有18名MKY的成員被逮捕。根據俄羅斯聯邦保安局（FSB）的發表，「已對烏克蘭新納粹青年組織 MKY 的 106 名支持者展開調查」。

MKY 被認為是企圖以暴力行為破壞現行社會秩序的激進加速主義團體之一。要加入 MKY，不論線上或線下，都被要求必須進行恐嚇、虐待或暴力行為。曾有一名男子為了加入MKY，殺害了一名羅馬尼亞的高齡女性，並企圖再殺害另一名高齡男性，還將過程自行拍攝，其後以涉嫌殺人及持有兒少性剝削影像而遭羅馬尼亞當局逮捕。

雖然 MKY 含有大量白人至上主義、國家社會主義、新納粹的要素，但其活動目的並非政治或革命，而是透過製造混亂與動盪來提升其惡名。

MKY 的領導階層每月會依據犯罪活動的種類與紀錄之品質分配「殺人點數」。未能達到所需點數的成員，將面臨停權或除名等的懲罰。若有人洩漏或散布有關 MKY 的虛假資訊者，則會被處以死刑。

（四）TCC（True Crime Community）：

從2024至2025年之間，美國至少有7起校園槍擊案件與9起未遂事件與TCC相關，是由與 TCC 有關的個人所實施的，造成 11 名犧牲者（不含犯人）以及 45 名受傷者。在這段期間，TCC 有關的校園槍擊事件之死傷人數，即使與具有意識形態動機的過激派等的所有犯罪相比，也是特別顯著的多。

TCC 近年被視為是製造最多暴力的虛無主義暴力的次文化團體。尤其在東南亞，TCC 的威脅日益升高，平均加害者年齡僅介於 13 歲到 17 歲，相當年輕。

實行者多半追求「凶惡犯罪者」的名聲，事件在媒體的報導往往讓其他 TCC 成員更加亢奮，進而可能引發下一次的犯行。

TCC 成員廣泛存在於 WEB、Tumblr、Reddit、X 等眾多的網路空間，並且崇拜、美化過去的槍擊犯與大規模殺戮犯。

成員是這些殺人犯的狂熱粉絲，會模仿他們的服裝，在校園筆記本上寫下其名字，甚至在房間或置物櫃上貼上照片。其中有人甚至自稱為「Hybristophilia」（對暴力犯罪者感到性吸引的人），而毫不避諱。

TCC 的成員在執行殺人時，常留下計畫書或操作手冊等的紀錄。2025 年 1 月在納許維爾（Nashville ）某高中殺害同學的索羅門・韓德森（Solomon Handerson），就詳細寫下了計畫，並也有拍攝模仿其崇拜的殺人犯相同姿勢的照片。

2025 年 8 月在明尼蘇達州製造槍擊事件的羅賓・魏斯特曼（ Robin Westman），也在網路上留下了大量有關大規模殺戮犯的詳盡資訊。

TCC 的活動在 2024 年 12 月威斯康辛州發生的「豐盛生命教會（Abundant Life Church）」槍擊事件後加速。犯人是一名 15 歲的少女，她因該事件而在 TCC 內獲得最高等級的惡名。由於她在事件前就已在 TCC 的社群中很活躍，因此社群成員對她十分熟悉，事件後她的粉絲更留下了大量可供分析的紀錄。

她的惡名進一步提升，是因為 2025 年 1 月安提阿（Antioch）高中槍擊案的犯人在犯行之前有提及她，2025 年 8 月「受胎告知教會」槍擊案的犯人甚至在步槍上刻下她的名字。就這樣子，殺人的連鎖就持續不斷。

■台灣要怎麼因應？

以上的資料主要來自新聞週刊。目前，作者本人並沒有看到台灣的資料，大家現在所擔心的是抖音對台灣年輕人的洗腦使他們親共。但果真是否只有如此而已？網路媒體與動畫已經促使好萊塢走上衰落，台灣政府當局與學界顯然必須注意到媒體對台灣社會的影響，而採取因應的對策。