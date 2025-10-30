【專欄】虛胖的繁榮：解構美國經濟四大脆弱支柱



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在當前金融市場表面繁榮的背後，美國經濟正顯現出前所未有的脆弱性。儘管標普500指數曾一度創下歷史新高，但這表象之下卻隱藏著結構性裂痕。從高估值資產到動搖的勞動市場，從關稅衝擊到消費者信心下滑，多重風險因素正交織成一張複雜的危機網，威脅著美國經濟的穩定發展。

市場泡沫與經濟現實的背離

當前美國股市的估值水平已達歷史性高位，引發了對資產泡沫的深切擔憂。被譽為「股神」的華倫．巴菲特（Warren Buffett）所推崇的巴菲特指標（即美國股市總市值與國內生產總值之比）在2025年8月達到驚人的210%，這不僅超過了2007年金融海嘯前的峰值，也遠高於2000年網際網路泡沫時期約145%的水平。

同樣令人擔憂的是周期調整本益比（CAPE比率，又稱席勒比率），該指標在2025年8月已升至38.6，是其154年歷史中的第二高點，僅次於網際網路泡沫時期的44.0。這些指標共同指向一個結論：華爾街的狂熱與主街的經濟現實之間存在嚴重脫節。

這種背離在企業層面尤為明顯，市場對少數科技巨頭（所謂的「七巨頭」）的過度依賴，將集中風險推高至數十年來的最高水平。歷史經驗表明，當估值指標達到如此極端水平，往往預示著市場可能出現重大調整。

勞動市場惡化與通膨壓力

美國勞動市場在2025年出現明顯惡化，全國失業率在8月份已升至4.3%，創下四年新高。非農就業人數在6月份出現明顯放緩，8月份僅新增約3.6萬人，遠低於經濟學家的預期。

這波裁員潮對年輕專業人士和初入職場的群體打擊尤其沉重。製造業、零售業和建築業等傳統上接納新人的行業已成「裁員重災區」。7月份製造業裁掉了約1.1萬個崗位，而零售業的裁員年增率則超過60%，顯示就業市場的基礎正在動搖。

與此同時，通膨壓力持續存在，遠未達聯準會設定的2%目標。2025年8月份消費者物價指數（CPI）年增率達4.8%，而聯準會偏好的個人消費支出物價指數（PCE）預估在年底將達3%。這種物價持續上漲的狀況，顯示通膨已變得更加頑固，回歸目標的道路將比預期更加漫長。

消費動能減弱與債務負擔

美國消費者正面臨數十年來最嚴峻的財務壓力，個人儲蓄率在2025年7月降至僅3.5%，遠低於歷史平均水平。與此同時，信用卡拖欠率在2025年第二季度攀升至3.1%，創下自2012年以來的最高紀錄，顯示家庭財務狀況正在惡化。

更令人擔憂的是，學生貸款債務總額已突破1.8兆美元，而汽車貸款拖欠率在2025年8月達到4.7%。這些數字共同描繪出美國家庭債務負擔日益沉重的畫面。隨著就業市場放緩和實質工資成長停滯，消費這支傳統上驅動美國經濟成長的主要引擎，正面臨失速的風險。

零售銷售數據已開始反映這一趨勢，2025年7月零售銷售額月增僅0.5%，顯示消費動能明顯放緩。消費者信心指數在2025年8月跌至58.6，為2022年11月以來的最低水平，這預示著未來消費支出可能進一步縮減。

地緣政治風險與政策不確定性

美中貿易緊張關係在2025年再度升溫，對中國大陸商品加徵的關稅平均稅率已達約30%，這導致美國進口物價在過去12個月內上漲約3.5%。對大陸貿易政策的持續不確定性，正迫使企業重新評估全球供應鏈布局，增加了營運成本和複雜度。

另一方面，聯邦政府債務規模在2025年已突破35兆美元，相當於國內生產總值的約130%，這一數字引發了對美國財政可持續性的深切憂慮。國會預算辦公室預測，到2030年，聯邦債務佔國內生產總值比例可能進一步攀升至125%，創造歷史新高。

2025年適逢美國政治周期關鍵時刻，政策不確定性指數在8月升至125，接近歷史高點。稅收、監管和支出政策的前景不明，正促使企業推遲投資決策，2025年第二季度商業投資僅成長1.2%，較去年同期大幅放緩。

結語

美國經濟的韌性正面臨全面考驗，從過熱的資產市場到疲軟的勞動市場，從頑固的通膨壓力到沉重的債務負擔，這些脆弱領域相互關聯，形成了一個複雜的風險網絡。歷史經驗顯示，當多個脆弱點同時受到壓力時，經濟系統的抗衝擊能力將會大幅降低。

當前數據顯示，美國經濟正處於一個關鍵轉折點，政策制定者必須在支持成長與控制風險之間找到微妙平衡。然而，隨著2025年經濟放緩的跡象日益明顯，留給決策者的時間和空間正在迅速縮小。未來幾個月的經濟數據與政策回應，將決定美國經濟是能夠實現軟著陸，還是會陷入更深的結構性困境。

※作者註：本文所提供的觀點僅代表作者個人見解，並不構成任何投資建議。讀者在做出任何投資決策之前，應自行評估相關風險，並尋求專業意見。作者對於因使用本文內容而導致的任何損失或損害不承擔責任。