【專欄】行政迎戰立法的策略
文/翁達瑞 / 美國大學教授
本屆立委上任後，國民黨仗著脆弱的席次多數（其實是選票少數），在國會胡作非為，不顧程序正義，已到立法獨裁的地步。只要是立法院通過的法案，行政院都要照單全收。
國民黨之所以能夠立法獨裁，背後有兩個原因：
一、去年十月底，有七位大法官任滿退職，只剩八席在任。接著，國民黨修正憲訴法，訂下十位大法官出席的開庭門檻，同時杯葛新任大法官的提名。
二、立法院通過憲訴法修正案後，經行政院長副署、總統公布就生效。雖然民進黨立院黨團聲請釋憲，但大法官席次未達開庭門檻，無法宣告法案違憲。
在三權分立的憲政框架，行政權與立法權的對立，可透過司法權的仲裁得到解決。立法權廢掉司法權之後，就可凌駕行政權，不受釋憲法庭的節制。
在司法權被架空的情況下，立法院繼續推動新法與修正舊法。法案覆議失敗後，行政院長必須副署，總統也必須公布，而且不會有違憲的宣告。
這就是我說的立法獨裁：只要立法院通過的法案，不論程序有無瑕疵，內容有無爭議，人民只能接受，除非行政院願意「硬」起來迎戰。
問題是，到目前為止行政院軟趴趴，對立法獨裁束手無策。以新版的財劃法修正案為例，行政院長卓榮泰仍希望用溝通的方式解決爭議。
事實上，卓榮泰不用委曲求全，因為行政院擁有足夠的權力對抗立法獨裁，而且沒有違反憲政規範的疑慮。以下就是行政院可以考慮的手段。
一、在釋憲法庭停擺期間，立法院通過的所有法案，行政院都要提覆議，不是為了翻案，而在完成憲政程序。
二、法案覆議失敗後，行政院長可以副署，但暫不呈請總統公布實施，理由是法案有違憲疑慮。
三、法案必須公布才能聲請釋憲，但立法程序的違誤不在此限。在副署立法院通過的法案後，行政院就可用程序瑕疵為由聲請釋憲。
四、因為大法官人數不足，無法審理釋憲案。只要行政院聲請釋憲，等同暫時凍結法案，直到釋憲法庭重新開張為止。
以上的程序可終止立法獨裁，把球丟回立法院。若立法院不願權力被架空，那請盡快補足大法官的名額，終止當前的憲政亂象。
若立法院也決定擺爛，衝擊最大的就是行政院送出的總預算案。基於政府正常運作的需要，行政院可透過國庫借支，執行立法院拒絕審查的預算案。
若立法院認為行政院的國庫借支違憲，也只能聲請大法官釋憲，球又回到立法院手上，也就是新任大法官的同意權行使。
賴總統已兩度提名新任大法官，總共十四人，都被立法院否決。為避免同意權的濫用，賴總統可要求立法院說明否決之前十四位人選的理由。只要立法院的否決理由充分，賴總統可當作提名的參考。
若立法院繼續否決大法官人選，賴總統可請立法院提出一份更長的名單，例如四十人，皆是立法院可以同意的大法官人選。賴總統再從這份名單擇優提名七人。
假如眼前的憲政僵局真的無解，賴總統也只能在原有的法制下執政，繼續透過國庫借支執行未經立法院通過的預算案，直到下屆立委改選為止。
以上就是行政迎戰立法的策略，提供給賴政府參考。希望賴政府能盡快結束立法獨裁，恢復憲政體制的正常運作，讓國家繼續往前邁進。
