【專欄】西風持續輾壓東風---從諾貝爾獎談起

文/鄭良瑩

2025年諾貝爾物理獎、化學獎和心理學/醫學獎得主於10月上旬陸續宣布，花落誰家?很多默默耕耘的科學家，是在接到瑞典皇家科學院諾貝爾委員會的電話之後，一舉成名天下知。他們得獎的相關研究，如量子理論、相對論、DNA、遺傳密碼、抗生素、超導性、積體電路、RNA疫苗、AI，都是全球科學界公認具有劃時代意義的發明或發現，得主都是經由全球重量級科學家或科學機構推薦並經嚴格評審才頒給獎金，這個獎的獲得是享有百年權威性的。

有人以中國名校論文被引用數世界第1，企業獲得的專利數又是世界第1，大肆吹噓中國科技實力「超英趕美」，其實這些數據都是可以灌水的，主辦單位不發給你高額獎金，而是你給主辦單位贊助金。你從國家分到大量預算，你便有取得這種虛假排名的動機。

一手促成中東和議，結束戰爭的川普，也對爭取諾貝爾和平獎表現了高度興趣，可惜因時間上晚了一點，最後與和平獎失之交臂。不過，日本新任首相高市早苗在美日會談中提議，要由日本政府正式推薦川普角逐明年的諾貝爾和平獎。川普才剛在此次的吉隆坡ASEAN峰會，促成泰國與柬埔塞和平協議的簽字，豐功偉績再添一筆。

今年川普沒有獲獎，但美國仍有5位美籍科學家獲得諾貝爾物理獎、化學獎和心理學/醫學獎。今年3個諾貝爾科學獎各由3人分享，總共產出9位得主，若不計得主的國籍，只算他們獲獎時所屬機構，今年全美由東岸到西岸，共有7家大學或公私立機構的實驗室產生出諾貝爾科學獎，美國人才濟濟，從得獎數目來看，美國持續偉大。一如以往，俄羅斯及中國的科學家或實驗室均榜上無名。

根據諾貝爾基金會網站，自1901年開始頒發物理獎、化學獎和醫學獎以來，全球約有700家大學或公私機構的實驗室產生過這3項諾貝爾科學獎，其中，美國就占了一半，另一半花落英國、德國、法國、日本、澳洲、加拿大及其他歐盟國，反映了西方科技生態系的先進優勢。台灣雖未產生過諾貝爾獎，但台積電所在的新竹科學園區，也算是西方科技生態系的一部分。



俄羅斯在蘇聯及沙俄時期曾產生過11位諾貝爾科學獎，但自2000年以來便沒有再得過獎。俄羅斯過去曾自許為歐洲人，如今與歐洲漸行漸遠，歐洲過去賴以征服世界的科技優勢，在俄羅斯也已經看不到。

至於中國，125年來只產生過1位諾貝爾科學獎，由北京中醫科學院的屠呦呦獨得心理學/醫學獎，中醫科學有突破當然值得表彰，但也有人說諾貝爾委員會頒發這個獎有某種「安慰獎」的成份。

北大、清華、交大、浙大這些所謂的「名校」，以及華為、阿里巴巴這些所謂的科技大廠，連一個諾貝爾獎都孵不出來，印證了俄羅斯一位將領的一句話，中國科技落後俄羅斯還有「地球到月球的距離」，因中國戰機引擎還在仰賴俄羅斯的供應，中國生產的兵器很多是靠俄羅斯授權仿製，使用俄國規格。

如果中國科技落後俄羅斯的差距是「地球到月球」，那麼中國落後美國的差距是不是地球到太陽系以外? 美國的旅行者(Voyager)1號、2號太空船早已分別在2012年及2018年飛出太陽系，星際航行正常運行中。最近卻有國內某政客說中國太空探勘已超越美國，可說是吹牛不打草稿。

俄羅斯還算是老牌工業國，而中國至今仍是一個半工半農的開發中國家，台灣卻有不少人視她為可與美國並駕齊驅的「兩大超級強權」，都是被洗腦了麼。中國用國家資源吹出來的所謂「科技產業」會泡沫化，像股市及房市泡沫化一樣，成千上萬電動車停在碼頭生鏽，但科技本身不會泡沫化。西方的科技優勢不會消失。中共那些山塞版軍機、軍艦，如不被全數殲滅，遲早也會因不敢使用，走上前蘇聯Rotten Empire的老路，大批兵器逐漸腐爛、解體。

中國解放軍要擔心的是，西方實驗室都有一條「創新渠道」連通到戰場，最尖端的科技常是先出現在戰場而非商場，優先應用在殺人兵器而非民生用品。例如，英國在二戰時的英倫空戰發明雷達，美國在二戰末期發明核彈。現在的網際網路、半導體、GPS、無人機則是美國軍方使用多年後才開放民間使用。去年獲得諾貝爾物理獎的「AI教父」辛頓，其獲獎前所屬的谷歌研究所也有美國軍方的參與。

「創新渠道」是雙向的，隨著國際局勢趨於緊張，現在西方各大科技公司已不再隱密她們與軍方及政府國安單位的合作關係。市值超過5兆美元而居於世界最大公司的輝達本月底直接在美國國安重地所在的華府舉辦一項有關顯示卡晶片的說明大會，邀請對象來自國防部、能源部、國土安全部、CIA、NASA及附屬研究機構。

西方科技正在大步邁進，智能炸彈、隱形戰機、戰場實境作戰系統、核動力航空母艦、長程轟炸機、核動力導彈潛艇、反飛彈、海陸空無人載具、網路戰以及太空戰，無一不是「滅國神器」，有諾貝爾獎的認証，也有實戰的經驗，絕對不是解放軍那些從Rotten Empire抄來的山塞版兵器能夠抵擋的了的。

在美國高築關稅壁壘並管制科技出口的今天，美中科技差距只會愈來愈大，不會愈來愈小。2003年美軍花了45天才把伊拉克海珊政權拉下台，如果是今天，可能只需7天，因美軍武器比20多年前更加厲害、更加可怕。美國國防部以前有位副部長說，美中開戰，美國有能力「二天之內」殲滅中國所有的軍艦及商船，可能不是虛言。



川普此次遠東之行，他帶著高市早苗登上美國華盛頓號航空母艦，他摸一摸F-35戰機旁邊準備掛上的兩枚智能炸彈，然後對現場5000名官兵說，擊沉他們!粉碎他們!美軍一定贏!在韓國釜山的空軍基地，他會見習近平時，同步宣布了美國恢復核子試爆的消息。這個動作跟他2017年在邁阿密海湖山莊招待習近平晚宴時告知習美國潛艇剛剛以戰斧飛彈轟炸了敘利亞，是故技重施。川普這樣展示美國的硬實力，顯然是把習近平當「細漢」的，哪有什麼「兩大超級強權」?

川普有次在記者問他中國入侵台灣他會如何反應，曾毫不思索就說「轟炸北京」。不要以為「天朝」神聖不可侵犯，過去一年，我們看到伊朗的軍頭、核子科學家及當權神棍一個接一個被斬首，最高層次到第2號人物，美國及以色列戰機三度轟炸伊朗的核設施，來去自如。伊朗使用的俄羅斯及中國製防空飛彈及戰機完全無用武之地，我們也未見莫斯科及北京曾吭過一聲。沒有貨真價實的科技實力，你就是一隻紙老虎吧。

美國國防部長赫格塞斯最近在北約演講說，獨裁者以及他們豢養的大小嘍囉，只害怕西方的硬實力，會讓他們一槍斃命的是硬實力，而不是「價值」。我在以前一篇文章曾呼籲民進黨政府少談自由民主，多談台灣的硬實力。台灣是西方科技生態系的一部份，當前全球科技發展的現狀是西風持續輾壓東風，「船堅炮利」的優勢在使用美國規格的台灣，不在使用俄國規格的中國，台灣人不必擔心中國賣弄她的軍武玩具，她們是不敢越雷池一步的。