【專欄】見了皇帝有鳥用



古代皇帝的臉不是人臉，是龍顏，若不是祖上積德，想看到龍顏，比登天還難，偷看也是犯法的，被皇帝圈養的大臣，小吏，上朝時第一個標準動作是趴著，這個動作就是保證你看不到龍顏，等到皇帝發話，「平身」，你才能抬頭看到龍顏，古代中國文化不把皇帝當作人，既然不是人，就已經超越美醜的評價，因為還有一種比人還尊貴的龍存在，外觀其醜無比，這種生物居然會飛，嘴巴還可以吐出火舌殺人，所以，當龍種，當龍的傳人，歌頌龍種龍胎，習以為常，龍超過人類，龍生下的人類，才是驕傲高人一等的象徵，反觀平常普通人既然不是龍種，就是一輩子或幾輩子奴隸命。

這種陳腐無腦的思想，傳承幾千年，沒想到幾千年過去，中國奴隸還來這一套，而且把這一套玩到台灣來。

最近傳說，過年前後，老共打算搞出鄭習會，意思就是習皇上想見國民黨主席鄭麗文了，而且開出三個條件，過去，老共也搞出一個新加坡馬習會，條件是老馬不能喊中華民國，更不能用台灣總統，只能用馬先生。

老馬確實沒喊，為了這件事，台灣媒體還吵出羅生門，認為老馬不認中華民國，根本就是一場喪權辱國的馬習會。

老馬說，為了永久和平，必須馬習會，十年過去了，習皇帝還是皇帝，老馬已經下台，但是永久和平沒個影子，我想說，見了皇帝有個鳥用，就算見面時姿態很低，排場很大，很國際化，好像台灣稱臣了，但是，台灣若不獻上土地，金銀財寶，晶片導彈，皇帝永遠不爽，永遠不會有和平，古代的歷史都是這樣演的，我不相信老馬沒看過。

現在的鄭習會，內容更吐血，想見龍顏有所謂三個條件是，擋住對美軍購預算，失信美國，讓川普不爽，破壞國安法制化，讓紅色第五縱隊滲透個過，滲透滿滿，最後必須推進統一，不可以拖時間，這三大條件，都是藍白政客目前在國會的進行式，消息一傳出，國民黨並未否認，卻說道聽塗說假消息，但是，看看目前藍白兩黨在國會的表現，就是朝這個方向前進，不是嗎?

大罷免大失敗後，公民團體才知道台灣被滲透如此嚴重，從媒體到網路，全部被紅色粉紅無腦者站隊站滿，所以，有商業嗅覺的館長知道，要做生意，必須投靠老共，所以他一夕變腦，也就可以預料了，看看沈伯洋立委帶著孩子走在街上，都會被老共地下黨員開罵開嗆，請問，台灣社會還不危險嗎?

現在當街罵人，下一步就是殺人了，六年前，我揭開紅色媒體面紗，只是被司法糾纏，罰款了事，六年後，綠色政府的不作為，硬不起來，台灣被老共地下黨潛伏更嚴重。

越來越多的中配事件，愛中共甚於愛台灣，表現很離譜，這只是冰山一角，過去，我反對中台開放互往，因為台灣沒準備好，又缺法律規範，貿然開放後果難料。

看看南韓，至今守住開放底線，南韓社會即便和朝鮮同文同種，不同制度下隔離數十年，也不敢對北朝開放，就算南韓政治有親中政黨，但是人民還是有敵我意識，台灣比起南韓被滲透更嚴重，連反共老牌都變成老共朋友了，這樣的兩個中國人見了面，沒有平等，只是皇帝召見，對台灣安全有甚麼鳥用?









