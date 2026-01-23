【專欄】解讀美歐北極協防的戰略想定：以共同協防取代購島主權爭議

文/楊聰榮（中台灣教授協會理事長，ESG 碳減量聯盟理事長，國立臺中科技大學會計資訊系兼任教授）

針對格陵蘭的戰略地位，美國與北約近期形成明確共識，將共同推動並強化北極地區的防衛體系。這項發展若僅被視為例行軍事合作，容易低估其真正意涵。實際上，這代表北極地緣政治進入新的結構階段，美國也從先前引發爭議的購地構想，轉向更為務實且具制度深度的軍事整合路線。

先前提出的購買格陵蘭構想，或是類似賽普勒斯主權基地的模式，在戰略層面雖然徹底，但在政治與外交層面承受的阻力極高，特別涉及丹麥的主權尊嚴與北約內部的政治默契。當相關構想無法推進，美國並未放棄北極布局，而是選擇改以北約機制進行結構性調整，將焦點從產權移轉轉為防衛功能的制度鎖定。

在這樣的安排下，格陵蘭被正式納入北約北極防衛體系，美國得以在不改變名義主權的情況下，取得實質的軍事使用權與長期管理空間。這種作法比主權基地模式更為平順，也更能被盟邦接受，卻同樣具備高度排他性，形同一種功能性主權的延伸。

透過協防框架，美國得以名正言順升級既有軍事設施，包含雷達系統、機場與港口功能，並使相關建設成為北約集體防禦的一部分。軍事存在不再被視為單邊行動，而是多邊安全責任的具體實踐，這也讓相關部署在政治上獲得制度背書。更重要的是，北極防禦的成本與責任被分攤至整個北約體系，使美國在戰略推進時不必單獨承擔全部負擔。

這套安排同時對中俄形成實質封鎖效果。過去中國曾嘗試透過投資格陵蘭基礎建設與礦產開發，建立進入北極的立足點，俄羅斯則持續強化在北極圈的軍事活動。當格陵蘭被鎖定在北約防衛系統內，所有關鍵基礎建設與投資行為都必須通過嚴格的國安審查，北極不僅在軍事層面形成防線，在資本與供應鏈層面也同步被納入安全管控。

隨著氣候變遷改變北極地貌，航道與資源的重要性快速上升，北極已不再是低度軍事化的邊陲區域。格陵蘭在北大西洋與北冰洋之間的位置，使其成為封鎖格陵蘭、冰島、英國防線的關鍵節點，也讓北約在此建立的防禦體系具有高度戰略價值。這條防線不只是軍事佈署，更是一條資源與運輸安全的結構性屏障。

從永續與產業角度觀察，這項協防共識同樣具有深層意義。格陵蘭擁有重要的稀土與鈾礦資源，對能源轉型、國防工業與 AI 硬體供應鏈具有關鍵地位。過去受限於環保規範與基礎建設不足，相關開發進度緩慢。當防衛系統進駐，港口、電力與通訊等雙重用途基礎建設勢必隨之升級，這將為資源開發提供必要條件，也確保供應鏈運作處於北約安全框架之內。

整體而言，美國並未取得格陵蘭的土地產權，卻透過北約體系掌握了更關鍵的戰略成果，也就是對軍事功能、資源通道與安全秩序的排他性控制。這種控制不需更動主權名義，卻足以左右整個區域的安全與經濟走向。

對台灣而言，格陵蘭案例所揭示的，不只是北極政治的轉變，而是現代地緣政治的運作方式。名義上的主權可以維持模糊，實質的安全連結與制度嵌入卻必須清楚。當一個地區被納入強權的核心安全架構，相關安排便不再只是象徵，而是成為整體戰略的一部分。格陵蘭沒有出售，但防線已經確立，這正是當代國際政治最真實的寫照。