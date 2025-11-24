【專欄】詐欺的腳本



台灣民意基金會公布了政府施政民調，果然，賴總統和卓揆都不及格，藍白政客扮演的施政絆腳石，果然發揮阻礙台灣進步的力道，這是台灣人亂投票的下場。

綠營過去擅長替政策說明，這一次，對上老共的認知作戰和心理戰，綠營真的很失敗，明明政績並不差，人民所得增加了，即便有貧富差距，但是並未擴大，社會整體文明進步了，但是，卻得不到掌聲，原因很簡單，長時間閱聽紅色媒體的人已經突變，成為永遠的反政府。

不滿意政府施政中，尤其是處理詐欺犯，高達60 %以上不滿，根據統計，每一天就有一個億台幣以上，落入詐團口袋，這個涉及國安問題無法解決，政府的民調就不可能好看。

有人說，貪心和傻瓜才會被騙，其實未必，一位專家說，「你尚未被騙，因為專門為你寫的腳本尚未寫出來，所以不要高興太早」，上當者包含高學歷的教授醫生，可見，聰明者遇到好腳本，也可能上當。

被詐的金錢，第一站是「水房」，各地的帳房，接著以各種貿易明目出海，進入柬埔寨和緬甸詐團總部，最近逮捕的太子集團，主謀陳志還在逃亡中，傳說隱身日本，資料顯示，幾兆台幣的詐騙賭博所得分散於30個國家，被害者遍布中文，英語系國家。

刑事局破獲國內詐騙集團。（刑事局提供）

另一位緬甸店詐集團的創辦人佘智江，在泰國豪宅落網，但是，引渡到中國途中被掉包，根據太子集團內部被捕高幹口供，或佘智江的口供，詐團長期受到緬甸軍頭和柬埔寨高層的庇護，背後的影武者就是中共國安部。

緬甸詐團園區用電來自中國，根據衛星掃描，園區已經搜出2000多位被騙豬仔，裡面不乏具備博士學位者，優秀電腦工程師，但是，也只是10分之1，目前園區燈火通明，顯示詐騙還在運作，全球各地陸續有受害者出現。

詐騙從過去單打，到目前的集團企業經營，這是資訊科技進步後的很大突破，簡單說，詐騙屬於認知作戰最具體的表現，而國際公認，中共是地表上最厲害的詐騙動物，祖師爺就是毛澤東，現代詐騙集團被中共國安單位控制，也就順理成章了。

老毛在國共內戰中，用最短時間奪取一個國家，所依靠不只是武力，而是騙術，說好聽是心理戰術，老毛教育黨幹部說，「對外要宣傳，不會殺投降的國軍」，因為，軍人如果知道他投降，也是死路一條，一定和你幹到底，這下子更不好辦，要殺，也是等到投降後再殺，這一招果然命中人性心理，很多國軍放下武器，先投降，以為可以解甲歸田，平安度日，最後還是死路一條，被毛澤東騙了，投降國軍死路，只是早晚而已，身上有傷的國軍，無法利用，先放人回家鄉，點名作記號，1950年，3次鎮壓反革命運動，再依照地址，抓出來殺，能利用者，編入解放軍，死一個少一個，有很多忠貞頑固者不願被利用，這些人會送到軍醫院當作解剖教材使用，更頑固者變成下酒菜。

1988年擔任中共國防部長秦基偉回憶錄中說，「內戰時期，被俘虜的國軍幹部因為太頑固，反抗中共，最後被挖出心肝，當作共軍下酒菜，吃人肉在內戰中時有所聞」。

老毛贏得內戰，更厲害的騙術，就是嫁禍給國軍，營造共軍好美德，很愛民，根據曾經加入內戰的台籍老兵回憶說，很多台灣兵被捕，共軍就說，「不要脫掉國軍制服，先幹一件事」，這些士兵被共軍帶到附近一個村子裏面，開始搶劫殺人，不久，一群共軍進到村子，把這些國軍趕跑了，這種表演在各地上演多次，中國農村的農民就相信共軍是好人，國軍很壞。

老毛這一招騙術，很快扭轉土共的形象，底層農民幫助土共打國軍的事件，越來越多，內戰中，國府很快被土共打趴，原因是詐騙。

如今，詐騙集團能肆虐全球，理解心理話術是最大因素，很多人落入陷阱還不知覺，最後失去財富，選擇自殺，家庭破碎，背後主謀已經昭然若揭，受害者應該很清楚，不要急著自殺，留住青山，向中共國討回公道。









