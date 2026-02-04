【專欄】請先搞清楚事實⋯⋯

翁達瑞 / 美國大學教授

有關李貞秀出任民眾黨不分區立委的爭議，許多人對事實不盡了解，甚至有嚴重的誤解。要證明李貞秀不具擔任立委的資格，先要把事實搞清楚，才能有效破解民眾黨的詭辯。

李貞秀說了兩件事，都是避重就輕的詭辯：

1、她未曾持有中國護照。

2、中國不讓她放棄國籍。

許多人對李貞秀的兩個詭辯都高度存疑，但反駁的說詞都搞錯了，反而落入民眾黨的詭辯陷阱。即便這兩件事都是事實，李貞秀仍然不能擔任民眾黨的不分區立委。

我的解釋如下：

未持有中國護照

中國政府佯裝台灣是既有領土，把中國人到台灣定位為國內旅遊，不需要使用護照。台灣人到中國也算國內旅遊，一樣不需要使用護照。

問題是，台灣與中國就是互不隸屬的兩個國家，人民來往不使用護照，也要有替代的旅行文件。

當年李貞秀嫁到台灣，只憑「大通證」就可從中國出境（大通證：大陸居民往來台灣通行證）。飛抵台灣後，只要李貞秀也有「入台證」就能進入台灣。李貞秀不需持有中國護照。

取得台灣籍之後，若李貞秀要回中國，可直接持台灣護照出境，再用原來的「大通證」或另外申請「台胞證」入境中國。同樣的，李貞秀不需持有中國護照。

李貞秀未曾持有中國護照是真的，因為她用的是替代的旅行文件。嫁到台灣時，她是中國的公民，所以必需從中國政府取得「大通證」出境，也要向台灣政府申領「入台證」入境。

無法放棄中國籍

中國政府不承認雙重國籍。若海關人員發現中國人取得外國籍，一定會強迫他們放棄中國籍。

我有一個中國同事已經取得美國籍，並持美國護照回國，也順利入境。未料在出境時，他被帶到小房間，被迫填表放棄中國籍，否則無法出境。

放棄了中國籍之後，我的同事就不能在中國繼承財產，不能買賣房地產，不能擁有銀行戶頭，不能就業工作⋯⋯。

許多中國人移民外國，但只取得居留權，不願歸化為當地公民，就是為了保有中國籍的方便。

取得外國籍的中國人可輕易放棄中國籍，甚至不放棄還不行，但歸化台灣籍的中國人例外！

在放棄中國籍的申請表，當事人要填寫外國護照的相關資料，並出示外國護照正本。

若李貞秀要申請放棄中國籍，她就要填寫台灣護照的相關資料，出示台灣護照正本。

如前所述，中國佯裝台灣是既有領土，不承認台灣護照是外國護照。因此，李貞秀填寫的放棄國籍申請書無效，出示的台灣護照也不被承認。

李貞秀無法放棄中國籍是真的，所以一直持有中國與台灣的雙重國籍。

結論

李貞秀從未持有中國護照，但她仍是中國公民。李貞秀無法放棄中國籍，剛好證明她持有雙重國籍。

不用反駁李貞秀未持有中國護照的說法，也不用反駁李貞秀無法放棄中國籍的說法，因為這兩個說法是事實。

反駁這兩個符合事實的說法，反陷入民眾黨的詭辯陷阱，模糊李貞秀不具擔任立委資格的焦點。

李貞秀持有雙重國籍是鐵的事實。依照國籍法的規定，李貞秀不能出任立法委員。

搞清事實後，我們才能聚焦民眾黨的知法犯法：提名具有雙重國籍的李貞秀擔任不分區立委！