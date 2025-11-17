【專欄】請洪秀柱多讀書



有一項調查說，不看電視，不看報紙，最容易受騙，同樣的，台灣最親共的人，都是只看那一台紅媒的人。

日本新首相高市，突然表態堅決反共，捍衛台海安全，立場強硬，有鄰如此，危難中相挺，台灣人當然內心感佩，唯國民黨人卻一反常態，過去天天喊反共，突然變成中共同情者，到底是阿共認知作戰太厲害，收服了這票人，還是這些人書讀太少，很容易中了老共圈套。

不讀史，當然會語無倫次，藍黨新主席如此，自稱不知道吳石這號人物，老馬哥如此，洪秀柱更是如此，所以建議這些人多讀書。

話從國共內戰說起，阿共始終認為，國共內戰沒結束，因為不消滅中華民國，阿共的合法性就被質疑，若照阿共說法，內戰未止，台灣把「中共國」視為「境外敵人」何錯之有，但是，台灣宣布停止戡亂後，台灣等同間接承認國共內戰結束了，因此一邊一國，互不相干，兩國對內戰看法差異甚大，兩國才會糾纏不停。

台海和平前提，中共必須承認兩國的這個事實，才會有和平，如果阿共不承認，就像目前，阿共咄咄逼人，以中央自居，企圖吞併小島，毀掉台灣人生存之地，那麼台灣想要的和平，必須靠武力去獲得，因為天助自助，才會有他助。

台灣為了自保，多一個鄰居朋友相助，當然雙手歡迎。

國共和台灣，三方目前的糾纏矛盾，最有關係，有資格說話的是美國和戰後的國際社會，日本也是涉台關係第二深者，高市說，「台灣有事，日本有事」，日本戰敗後簽了兩次合約，一次對台灣，一次對中國，如果內戰還沒結束，中台日三國牽一髮動全身，日本當然有資格說話，這不是高市個人認知，而是日本社會普遍共識，洪秀柱和老馬哥說，日本沒資格，是不了解歷史。

洪秀柱把日本維護台海安全，稱作挑戰中共核心利益，而且還說必敗，話說得太早了，知道歷史的人，腦袋很清楚，國共內戰造成今日局面，日本扮演重要腳色。

1946年，這一年是國共內戰局面扭轉的關鍵年，本來居於優勢的國民黨軍隊，接收東北日軍裝備失敗後，解放軍轉手拿到蘇聯給予的日軍武器，又增加了日軍和日軍所訓練的滿州軍，成立新四軍，從穿草鞋土共變成新式武裝的軍隊，裝備不一樣，若加上蘇聯轉手給老共的美金援助，老毛確實實力大增，被稱為擁有美國全套裝備的杜律明所屬機械部隊也打不贏，杜律明在回憶錄中說，解放軍突然變成日軍了，很難打，說穿了，沒有日軍幫忙，土共贏不了內戰，所以，老毛對日本感恩戴德，親口告訴來訪的田中角榮說，日本不必說抱歉，中國人感謝日本都來不及，毛澤東的話有兩種意義，中日在盧溝橋開打，讓中共有機會坐大，第二，沒有日本關東軍幫忙，土共打不贏國軍。

同樣的，退守到台灣的蔣介石，只好呼求日本戰犯來協防金馬，這支部隊就是「白團」，沒有白團幫忙，老蔣也無法守住金馬離島，老毛靠日軍打了勝仗，老蔣靠日軍守住台灣，說白了，國共兩黨核心利益，都與日本脫不了關係，這才是真正歷史，你說，日本有無資格對中共說三道四?

美日台已經擺明，聯手抗共，阿共當然知道，武力侵略台灣已經沒指望，老共所擔心的剛好和國民黨所擔心一樣，台灣人更應該清楚，投票給國民黨就是支持共產黨，就是傷害自己的下一代自由生活。

老共被日本氣壞了，只好搞一個黃海演習出氣，禁止中國人到日本旅遊，也省得日本政府驅逐違法的中國旅客了。











