【專欄】請習大大不要玩火



香港高樓大火，如同電影情節上演，起因是工人玩火，玩出了到目前75人死亡，200人失蹤的災難，玩火者死於火，古有明訓，警告不要玩火，也成為目前老共政客央視國台辦流行的台詞，用來警告日本和台灣不要玩火。

日本首相剛說，「台灣有事，日本有事」，首相答詢國會本屬自然，卻遭老共放大檢視，老共氣急敗壞，大罵日本軍國主義復甦，習大大因此打電話給川普，希望約束日本政府，別在嘴巴上找麻煩，因為中國玻璃心，碰了容易碎，但是，川普沒有答話，反而隔一天宣布，台海戰爭一起，美軍可以27分鐘趕到現場，這句話讓老共更生氣，更不用說，目前美軍在關島密布飛彈，日本與那國島也部置，朝著中國的中程飛彈，國家行為動作，其實比說大話更現實，事實證明，這幾年，老共武統台灣聲量，喊得越高漲，周邊國家的軍事部置就更擴大，菲律賓，越南相繼擴軍，而直接受威脅的台灣，明正言順，只好提高軍事預算，為未來做準備，這是簡單的道理，預防戰爭是政府責任所在，說白了，放火的人，會引來消防隊，消防隊不會沒事幹，跑出來逛大街，依此邏輯，天天喊著2027年要放火的人，台日美三國都是消防隊，老習才是準備玩火的人。

簡單邏輯到了台灣國民黨或到老共手裡，就會被顛倒語意，這種弄亂是非對錯本事，就是中共專門科，所以中文假訊息最多，聯合國英文文稿也會被亂翻譯，這幾年國民黨政客經常跑中國，紅色口水吞了不少，所以也學會顛倒是非了。

前天，被開除黨籍的國民黨中配中常委，大鬧藍營黨部之後，當場發了半天脾氣，最後居然說不幹了，如此坦率的女黨員，藍營內算是少見。

說真的，如今擔任丐幫的長老，要負責找錢，也不是甚麼好差事，何大媽走人之前先丟下一句話，「要鄭麗文不要玩火」，因為鄭麗文不說清楚，一個中國是哪一個中國，只說統一，害她頭很大，但是，這句話，怎麼會和玩火對接起來，讓人想不通，這位中配大姊難道懷疑鄭大小姐的「一個中國」是中華民國?或者說，鄭大小姐跑到國民黨，另有任務嗎?

鄭主席很顯然對此話，印象深刻，轉身就對賴總統說，「增加國防預算對抗中國，就是玩火」，大小姐沒勇氣叫先拿武器的人別玩火，所以我先說了，「請習大大別玩火」。

如今，中共老百姓快餓死了，中共軍費居然高達8兆，如此高的預算直逼美國，這就是準備玩火，而且是玩大火的準備，否則要養大軍幹甚麼，這些錢可以養活多少農民工，說真的，亞洲地區不會有國家會侵略中國，這是用膝蓋想就知道的事實。

老共每年軍費超過日韓八倍之多，台灣打算十年動用1. 2兆，每年1200億，就被批判玩火，國民黨人智商有多低，就不談了。

其實，這句話川普已經多次對習近平提出警告，發動戰爭會傷到自己。

老共每天高喊，大火在2027年會燒起來，連美國智庫也跟著轉述，台灣很危險，這時候當然要準備好滅火器了。

其實，能不能放火，何時放火，全部操在老共手上，周邊國家沒有良方，只能準備滅火器，或者顧一輛消防車，台灣準備增加國防預算買消防車，請問錯了嗎?











