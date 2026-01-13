【專欄】豁出去了！

文/陳銘堯

上帝要毀滅一個人，必先使他瘋狂。

看民眾黨主席黃國昌從美國回來後舉行的記者招待會，我們觀察到，好像有一股沉悶的氣壓籠罩在他的頭上。他的神情看起來失魂落魄，眼神混濁迷離充滿血絲。語調從一開始的滯礙不順，到後來好像找回自己熟悉的應對方式和語調，看似噴湧而出的怒氣發洩，說他訪美回來後，反對軍購的決心更加強烈。他這個人就是耐不住性子，控制不了自己，又沒有政客圓滑的應對技巧，只會強詞奪理，以咆嘯壯膽硬ㄠ。記者問他問題他也記不住題目，經旁邊的人遞小抄，也還丟三落四。很明顯的他是失魂落魄，而心不在焉了。記者會只回答幾個可能立場比較不那麼尖銳的媒體記者的問題，就草草收場『快閃』。

廣告 廣告

他起初不肯透露此行訪美接觸的單位，後來自己說溜了嘴，說出美國戰爭部這個敏感的單位。一言既出，肆馬難追。不說出來，還有迴旋餘地。既然耐不住性子說溜了嘴，就乾脆『豁出去了』！因為他當立委的日子只剩兩個星期，他在台灣的政治生命也應該差不多要終結了，而在這個要命的時刻，可能又受到美國強大的壓力，一下子就被壓垮了，所以有上述的這些異樣的表現。有記者提出問題問他，此行是民眾黨自己的規劃還是美國提出要求，他也閃爍其詞，說本來八月和十月就曾規劃要去，後來延到現在，美方也熱心配合協助。簡而言之，美方可能去年八月開始就催促他到美國。他是採取躲避的方式，直到現在他快下台了才不得不來一個『快閃』。理由是他的行程只能把日期押在一月十二日到十九日之間。從這些表現看起來，他不是一個扛得起重任的政治家。卻不願意謙虛學習，包容處世。只一味傲氣凌人，壓低別人以墊高自己。

就不從對台灣國家利益的角度來看，以民眾黨利益的角度來衡量，從他這次訪美回來的表現來看，他耍脾氣『展氣魄』，完全不顧及國家外交利害，損害台灣國家利益不說，也不顧民眾黨和柯文哲和美國這個支撐台灣安危的大國的外交空間的經營。他自己『死豬不怕開水燙』。但是柯文哲和民眾黨可還要活下去。不知道柯文哲如何評價這個人？黃國昌顯然也不以柯文哲的利益為利益考量。他只在乎自己。我們認為，他也不會在乎跟隨他瞎起鬨的『小草』、『小蔥』。包括緊跟在他身邊被他利用的『老草』『老蔥』。看她們被起訴，他如何切割，如果還有人執迷不悟，那就『三好加一好』。黃國昌的被起訴，已經指日可待。泥菩薩過江，你說他還會管你嗎？

更令人不解的是他的思考邏輯。明明行政院已經把總預算包括國防預算編列送到立法院，黃國昌還可以硬「ㄠ」成賴清德以兩張紙就要在野黨通過預算。連排進召集委員會的機會都予以排除，更別談送到立法院審查通過。這擺明的是含血噴人。這已經不是邏輯不通，而是沒有道德沒有羞恥心的壞。

甚麼樣的父母會養出這樣的人？甚麼樣的社會可以產出這樣的政客？甚麼樣的國家會有這樣不負責任的政黨和政客？黃國昌其實還不是人民選出來的呢。那罪惡的淵藪，還要捲入多少邪惡的政客才會有廓清的一天？