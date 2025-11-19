【專欄】賴清德比普丁、習近平獨裁？ 居心叵測〝中國的國民黨〞



文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長 )



鄭麗文、黃國昌兩黨主席會面，大半時間批判賴清德追殺政敵，長期以來自藍、白陣營政客、媒體，時不時就鬥賴清德，以「獨裁者 」中傷民主台灣領航人形象，鄭麗文主席竟向被起訴做假連署的黨工獻花，再批賴總統是獨裁者，反稱普丁不是獨裁者，此刻的KMT就是〝中國的國民黨〞，舔中舔到聯中共的盟友一起舔。



當美國總統川普在國際上宣告：「對台灣很尊重」「台灣就是台灣」，劃出印太紅線，引起世界注目；國民黨新任主席鄭麗文，卻明確表明站隊中國、主張兩岸統一，網路聲量上升，氛圍頓時充斥著與中共同調的「大一統」聲音。此時國內親中媒體、政客廣傳，美國《時代雜誌》（TIME）刊登美親中學者的投書，〝賴清德總統是「魯莽的領導人（Reckless Leader）」〞，在川、習會前後繼續傳播，光標題就足以讓人心頭一驚，損及台灣總統威望，圖達成統戰的輿論之目的， KMT是「中共在台協力者」絕非抹紅。



普丁、習近平不是侵略者、獨裁者？背離國際共識

普丁與習近平/俄羅斯總統府網站

賴清德竟比普丁、習近平獨裁？「居心叵測」！強人統治俄羅斯二十五年，多少異議人士遭普丁迫害？入侵烏克蘭，葬送多少生命…普丁不是獨裁者，此與國際共識背離。

三十年前一起站在外獨會戰車上的同志鄭麗文，從嘶喊「獨立建國，打倒中國國民黨」，到今「台灣是中國的一部分，中華人民共和國機艦繞台是保護台灣，行使它的主權。」原來〝中邪〞的 鄭麗文：「普丁不是獨裁者」言下之意，換句話說：「習近平也不是侵略者、獨裁者」，這就是當今〝中國的國民黨〞，當她嘶喊著「從羊群變獅群」，台灣人你甘願做待宰羔羊，被撕裂吞食？



台灣民主的脆弱性 背骨者仍能活躍於台灣政壇

認同是台灣內部課題：歷史已經擠壓出了台灣主體意識，然台灣的國家意象仍然模糊不清？黃國昌、鄭麗文都是深綠出身，今已成為親中兩黨的主席，中共的新寵，何以背骨者仍能活躍於台灣政壇，操縱親中輿論？統戰該被容忍？雙重認同該被包容？

認同自己是中國人，很容易認同政治上的紅色中國。台灣不是一個正常的國家，民主脆弱，價值擺盪，認同錯亂，對台灣國家沒有忠誠度的背骨仔，對中共而言，具文化符碼效應，鄭麗文：「我是中國人」具標竿意義，弱化台灣主體意識，統戰成本低廉。



鄭、黃由本土變為舔中，已超越統戰的「對象」，而是統戰的好「素材」。統戰效應有：破壞「內部共識」、讓親中言論看起來「跨陣營共識化」、削弱台灣社會的抵抗意志與道德正當性、對外更具國際宣傳。

唾棄背離國家利益的〝 中國的國民黨〞

川普：「台灣就是台灣」，另一句的潛台詞應是：「中國就是中國」意思，台灣、中國一邊一國，各自管好自己。中共透過藍、白，圖長臂管轄台灣，故「台灣主體意識」才是堅強的武器。

「中國人認同」不屬文化層次，是政治層面，面對強敵，「既是台灣人也是中國人」連這種敵、我不分的雙重認同，也是危險！而居心叵測的〝中國的國民黨〞，背離國家利益，當唾棄。








