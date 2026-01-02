【專欄】賴清德總統「團結國家十講」應該完成



文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

在2025年這個充滿內外挑戰的年份，台灣總統賴清德推出的「團結國家十講」系列演講，本意是要凝聚國人共識，面對兩岸緊張與國內政治分歧。不過從已發表的幾講來看，這一系列尚未達到預期效果，部分內容甚至引發爭議，被認為加劇了社會裂痕。筆者建議賴總統可調整策略，在不公開的情況下完成剩餘講次，待十講齊備後以書籍形式一次發表。這樣不僅能避免分開講造成的反效果，也能讓施政理念更完整地呈現，讓社會從全局角度理解其願景。

系列的開端在6月22日於新北市國際扶輪社活動上展開，主題是「國家」，強調台灣具備人民、土地、政府與主權四要素，並駁斥中國大陸的政治主張。這場演講強化了台灣主體意識，也引來北京的批評。《紐約時報》評論指出，這樣的內容可能加劇台海緊張。第三講在6月29日於新竹市國際獅子會發表，聚焦憲政體制，解析憲法核心原則、五權分立與直接民權，強調公民力量在守護民主中的重要性。不過他提到1946年制憲時「台灣未派代表參與」，引起國民黨與民眾黨的強烈反彈。黃國昌批評這是「錯得一塌糊塗」，部分學者指出這樣的說法雖意在鞏固綠營支持，卻忽略了歷史細節，反而擴大社會分歧。第四講於7月1日登場，以國防為題，呼籲全民支持國軍，雖有正面意圖，卻被質疑過於簡化敬軍議題，未能真正化解軍民間的潛在隔閡。

社群媒體上的討論顯示，許多網友批評「團結十講」成了「分裂十講」，甚至有人諷刺為「總統級造謠」。還有人將此與大罷免失利及民調下滑連結，指出分開講的模式讓每一講都成為單一靶點，容易被斷章取義與政治化操作。7月中旬，第五講因丹娜絲颱風取消，總統府宣布優先救災，之後系列活動出現中斷跡象。這種片段式發布雖能維持媒體曝光，但也放大了風險。每次發表後立刻面臨輿論反彈與誤解，使得原意被扭曲。第三講的歷史爭議若能放在全系列脈絡中，應能更清楚展現台灣民主的歷程，但單獨曝光使內容被簡化為政黨對立。國際媒體也提醒，這樣的模式可能給北京提供政治藉口，削弱台灣在國際上的團結形象。

在此背景下，賴總統若能轉向低調模式，於內部研討或封閉場合完成剩餘講座，涵蓋團結、經濟、科技、文化等主題，再以書籍形式統一推出，將更能達到原先的目標。這樣的做法有數項優點。分開演講如同一次次的即時表演，容易受天災、政治事件與輿論風向影響。私下完成則能確保內容連貫一致，避免被孤立解讀。書籍形式能讓公眾一次性理解「團結」的完整內涵，包括國家認同、憲政制度與國防策略，也能化解前幾講造成的誤會。像第三講這樣的爭議，若能與後續講次並讀，或可相互補足，使民主韌性的論述更具層次。歷史經驗也顯示，美國總統的國情咨文或中國領導人的系列講話，多以書形式保留，反而能留下長遠影響。

出書還能讓討論更具建設性。書籍可附上註釋、資料與對外界質疑的回應，讓內容更具深度。民眾不再是被動聽講的對象，而是能主動閱讀、思考與對話的參與者。對國際社會而言，這也能展現台灣領導人的成熟與前瞻，而非僅為內部政治操作。若能選擇適當的出版時機，避開選舉高峰期，焦點就能回歸理念本身。

「團結國家十講」是賴清德施政理念的核心，應以更穩健的方式完成。分開演講的模式在第三講後已顯示其局限，私下完成後再出版，不僅能避免爭議重演，也能呈現完整的政治藍圖。台灣今日所需的，不只是激昂的演說，而是一份能經得起時間檢驗的治國構想。若能如此，「團結」才有可能從口號化為現實力量，成為凝聚國家意志的真正基石。