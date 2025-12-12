【專欄】購物革命前夜：AI個人買手如何重塑你的消費決策



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

當消費者還在為年末折扣比價之際，一場由人工智慧（AI）驅動的購物革命已悄然來臨。2025年美國感恩節至黑色星期五的年末購物季，顯示生成式AI不再只是話題，而是深入消費第一線的實戰工具。沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）等零售巨頭紛紛推出AI購物助理。據賽富時（Salesforce）推估，在此購物週期間，全球約730億美元的銷售額背後皆有AI的參與。這股浪潮更在同年成為日本市場的「轉捩點」，從OpenAI在ChatGPT中推出的「購物研究」，到亞馬遜的「Rufus」助理，AI正從資訊提供者，轉變為能深度對話的個人購物顧問。這場變革正從根本上改變消費者蒐集資訊、比較商品乃至做出決策的過程。然而，當AI深入消費決策的「上流」，也同時埋下了過度依賴與演算法偏見等新興風險的種子。

AI購物助理於假日商戰強勢崛起

圖/取自Walmart 網站

2025年的年末購物季標誌著AI購物助理從概念走向主流。零售巨頭將AI視為提升體驗與驅動銷售的核心引擎。其價值在於能以對話形式，理解消費者模糊的初始需求，並透過主動提問，引導至最終購買。這使得傳統「自行搜尋、比價」的冗長流程，可能被自然對話所取代。

此趨勢在日本同樣顯著。2025年7月，亞馬遜正式發布「Rufus」；同年11月，OpenAI推出「購物研究」功能。使用者僅需輸入「尋找安靜的無線吸塵器」等語句，AI便會追問細節，主動爬梳網路上的價格與評論，在數分鐘內整合出個人化的購買候選清單。這些進展無疑宣告了AI購物助理元年的到來，並預示企業與顧客互動的基礎模式即將迎來重塑。

從「萬能教師」到「專案顧問」：新型體驗核心

「一般生成式AI」與「購物助理型AI」的根本差異，在於設計哲學與提供價值。

以ChatGPT為代表的一般生成式AI，如同一位「萬能教師」，目標是針對廣泛提問生成創造性回答。然而，OpenAI的「購物研究」功能，則被設計為一位專注的「專案顧問」。它的核心任務是執行「對話與研究的反覆運算」。使用者啟動購物對話後，AI會系統性地引導使用者釐清條件，並同步在幕後進行跨網站的即時資料蒐集與比對。這種設計將消費者過去必須親力親為的「資訊蒐集與比較」工作，移交給AI代理，實現了從「被動回答」到「主動協作」的體驗躍升。

案例透視：AI如何重構「比較」的本質

以選購「遠距會議用耳機」為例，使用「購物研究」功能會經歷關鍵階段：

首先，由模糊需求啟動條件萃取。使用者輸入需求後，AI轉為顧問模式，依次詢問預算範圍與重視功能。此過程協助使用者將潛在、模糊的偏好，逐步轉化為明確、可篩選的條件，實現「潛在需求顯性化」。

其次，動態重構推薦列表。AI呈現初步清單後，會邀請使用者給予回饋（如「這比較接近」或「沒興趣」），並立即根據回饋重新理解重點，動態更新清單。這顯示AI的推薦是隨對話持續優化的動態過程，而非靜態排名。

最終，提供情境化決策框架。對話後，AI會提交一份如「最佳整體選擇」、「長時間會議適用」等情境分類的總結清單，並引用第三方評論作為佐證。更關鍵的是，它會附上「挑選要點」，提供讓使用者能自行判斷的「決策軸心」。這展現出超越單純銷售導向、致力於促成「高滿意度選擇」的顧問思維。

掌控決策上游：AI的延伸影響與潛在風險

AI購物助理的崛起，意味著其影響力將深入消費決策鏈的「最上游」。這對高複雜度、高資訊不對稱的產業產生深遠影響。

在金融、保險、旅遊、醫療健保等領域，產品複雜、比較成本極高。AI購物助理能透過對話化解複雜性，整理比較軸，可望成為彌合資訊落差的強大工具。對企業而言，這代表產品與服務的資訊呈現方式必須革新。詳細規格、透明說明等「AI易讀性高」的資訊，將成為競爭關鍵。企業需預設自家商品資訊將被AI「閱讀、比較、推薦」，從而優化資訊架構。

然而，便利伴隨風險。首要風險是過度依賴與判斷力萎縮。當AI代理過於高效，消費者可能養成「AI說了算」的心態，長期將削弱其獨立思考的能力。其次則是演算法偏見與價格操縱的風險。AI的推薦邏輯若不透明，可能無意識地縮小消費者的選擇視野。更值得注意的是，結合個人數據的動態定價演算法若缺乏監管，可能導致價格歧視。美國紐約州已在2025年11月施行《演算法定價揭露法》，要求企業若基於個人數據使用演算法定價，必須即時明確揭露，此舉正是應對此類風險的監管先聲。

結語：擁抱協作，保持覺察

2025年假日購物季預示的，是一場由AI購物助理引領的深度消費變革。AI正從工具進化為消費決策流程中的「協作顧問」，它可能重塑我們在複雜市場的消費行為模式。

對於消費者，這意味著更輕鬆的體驗，但同時呼籲一份新的數位覺察：將AI視為強大的輔助顧問，而非完全交託判斷的代理人。對於企業，這是一場從「營銷觸點」競爭升級為「資訊架構」競爭的訊號。未來的關鍵，在於能否以透明、結構化的資訊，在AI驅動的決策上游階段取得信任。

AI購物助理的崛起，標誌著消費市場正步入「人機協作」決策的新時代。擁抱其效率革命，同時審慎管理其中的依賴與偏見風險，將是消費者、企業乃至監管者共同面臨的重要課題。