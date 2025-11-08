【專欄】越南的「迎賓賽局」：一場關於溫度與人情的抉擇
文/鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)
在全球觀光浪潮的全面復甦中，越南政府近年來已然積極部署了一場關鍵性的「迎賓外交」。他們以開放的簽證制度，渴望吸引全球旅客的目光，啟動疫後的觀光引擎。截至目前，越南已單方面對13個歐亞國家（包括德、法、英、日、韓等）給予免簽禮遇，加上透過雙邊協議互免簽證的國家，總數達25國。這場東南亞觀光市場的競逐，正如一場沒有硝煙的「迎賓賽局」，越南正在力爭上游中！
觀光競逐的現實與潛力
統計數據是殘酷的，也是最有力的警示。2023年，馬來西亞與泰國以近3,000萬人次的成績領先，形成觀光市場的對峙雙雄。越南以1,260萬人次緊追在後，與新加坡、印尼等國差距微小。總理范明正的指令已然明確：必須擴大免簽國家數量，並延長富裕國家旅客的簽證效期，以全面提升旅遊業的國際競爭力與復甦力道。
在此關鍵時刻，一個被忽視的夥伴——台灣——正等待被納入越南的「迎賓名單」中。
台灣：被低估的優質旅伴
我們必須正視一個事實：台灣的整體國力與民眾消費實力，早已不遜於名單中的日、韓兩國。
台灣旅客不僅人數眾多，更以其重視文化體驗、偏好深度自由行的特性，成為各國觀光業者心目中的優質客源。他們的人均消費力向來為人稱誦，代表的不僅是「人流」，更是可觀的「金流」。如果越南能對台灣釋出免簽的誠意，無疑是為雙邊的旅遊、商務與文化往來，開啟一道互惠共榮的黃金大門。
制度的冷漠與「嫁出去的女兒」
然而，面對這份顯而易見的經濟誘因與友誼契機，越南政府的行動卻顯得保守、遲緩，甚至有些冷漠。筆者於去年所提出的呼籲，至今已逾一年多，越南當局依舊「老神在在」，仿佛對此呼聲置若罔聞。
這種冷淡的態度，傷害的不僅是潛在觀光客的意願，更深深刺痛了那些與越南血脈相連的家庭。
近三十年來，嫁入台灣的東南亞籍外籍配偶中，越南籍人數高居榜首，多達十二萬人。這些越南女兒遠渡重洋，在台灣成家立業，為我們的社會注入了新的文化與生命力。她們大多已依法律歸化為台灣公民，成為道地的「台灣人」。
然而，最令人心酸、最不近人情的待遇，卻發生在她們的返鄉之路上：這些已成為台灣公民的越配，在返回越南省親探望年邁父母時，竟仍須申請簽證。
這是一種何等的疏忽與無情？越南政府對待這些「嫁出去的女兒」，非但沒有多一分體恤與溫暖，反而以繁瑣的簽證程序設下重重關卡。當一個人為了探望至親而必須面對國家機器的層層審查，我們不禁要問：越南政府是否太過冷漠，甚至顯得有些「不近人情」？
誠摯呼籲：讓賽局充滿人性
在全球化的今天，國與國之間的往來，已不再是外交部冷冰冰的公文，而是千萬人民最真實、最溫暖的生活現實。
如果越南真心想提升國際形象，打造出一個友善開放、以人為本的國際門戶，那麼對台灣開放免簽，不僅僅是實質的經濟策略，更是一種深具象徵意義的友誼姿態，是對那些遠嫁他鄉、心繫故土的女兒們，最溫暖的人性關懷。
結論：一場關於國家氣度與人情冷暖的終極抉擇
在全球的「迎賓賽局」中，越南的下一步，早已超越了單純的觀光數字，成為一場關於國家氣度與人情冷暖的終極抉擇。
我們再次呼籲：對台灣開放免簽，絕非單純的恩惠，而是越南展現其現代化與人道精神的絕佳契機。 這不僅是數百萬人次的經濟紅利，更是對數十萬在台越屬家庭最深沉、最急迫的人情回應！
如果連骨肉至親的探望，都要被繁瑣的官僚體系所阻礙，那麼越南宣稱的「開放」與「迎賓」，將顯得何其蒼白無力？
呼籲越南政府立即採取行動，打破這道無形的、充滿歧視的簽證高牆！
誠摯地，我們期待越南政府能以最高的遠見與最柔軟的人性，作出決斷。讓這場「迎賓賽局」，不再是一個冷冰冰的競爭場域，而能真正成為尊重個體、體恤人情、共享繁榮的亞洲典範！
此際，正是越南政府展現其智慧、魄力與溫度的關鍵時刻！
