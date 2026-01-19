【專欄】跨境鎮壓 朝、野不同調 /「沈伯洋現象」兩極化之省思

文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長)

中共國台辦發言人陳斌華七日上午宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」；並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。跨境鎮壓再起，在野兩黨一樣冷嘲，對內、對外重傷台灣，台灣保衛戰唯清醒、抵抗！

據統計，之前已有七十四人被中國列為「台獨頑固分子」或發布通緝，如今再增二人，成為七十六人。值得深思的是面對中共跨境追捕，國民黨、民眾黨的立場始終事不關己、冷眼旁觀，那是鼓勵中共繼續加劇威嚇。國人請深思，對沈伯洋的跨境鎮壓，不應只是牛喣廷所說的民進黨支持者「內部感動」而已。

繼圍台軍演後，中共喪心病狂地再對沈伯洋出手，發動跨國通緝後，再公開散播沈伯洋立委工作、住所的衛星影像；才過兩天又再對我國政府官員恐嚇，威脅直逼台灣境內，然而國內朝野能團結抵抗同心譴責？認知戰啟動，所謂「沈伯洋現象」兩極化，台灣民主的危殆，世界看到的是怎樣的台灣？

「沈伯洋精神」-清醒、抵抗

「沈伯洋」作為立委＋公開情報、認知作戰（cognitive warfare）研究者／倡議者，他的角色象徵了一部分台灣年輕世代／知識分子對中共威權與兩岸議題的清醒與抵抗，政治人物外，更有學者與公民運動者的身份，這使得中共對他採取強硬紅色通緝、立案追殺。

而劉世芳部長，處理中配跨國籍問題、解散統促…堪稱第一勇部長，二人都具標誌性，故被當作靶子來壓制異議，目的便是中共要成功塑造他們為「台獨激進分子」或「罪犯」，其政治打壓之範例，必對其他立委或公民具有示警、威嚇之作用。面對中共威脅國人應團結，發揮「沈伯洋精神」，清醒、抵抗！

另類「沈伯洋現象」-自我審查

遺憾！中共跨境鎮壓竟讓「接觸 vs 對抗」更激烈，正面者抵抗「我們都是沈伯洋」；負面者自我審查者，別讓中共誤會，於此「台灣保衛戰 vs 避戰投降論」持續內耗。「台灣保衛戰」危機不在外敵，而在內部能否團結。

荒誕而詭異的另類的「沈伯洋現象」散播投降論，麻痺著長期以來國民黨支持者，對既存的中共統戰、共產侵略，警覺性不足，終至敵、我不分。

當沈伯洋破解中共資訊戰，倡導全民防防衛，切中要害，中共必欲除之，何以有另一半人鼓動、嘲諷，站隊敵人？藍營政客基於政治利益的政治遊戲及謊言，成為國安風險，更容易被中共所利用。

「台灣保衛戰」-取決公民如何面對專制威權

「沈伯洋現象」後續問題與矛盾：民主國家內部如何面對專制威權的滲透與壓力；政黨在兩岸議題（尤其是安全 vs交流）上的對立與策略抉擇；公民知識分子運動與主流政治之間的張力，尤其今天台灣在政治的世俗性、現實面下如何運作？

中共的跨境司法 /通緝行為，國際機構均視為政治打壓，中共的國際形象已越趨負面，國民黨卻仍繼續與之勾結，那就該讓他們承擔選票流失的後果。挖台灣牆角的政黨、政客，若還能贏得信任，獲得選票，是台灣民主之脆弱性。

人人都是沈伯洋這是「沈伯洋現象」正向回饋，「台灣保衛戰」全民團結展現決心！清理國內紅統勢力，建構全民國防，做個勇敢的台灣人！