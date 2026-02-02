【專欄】身在公門好修行：『創業型政府』成功打造城市IP

文/陳家聲 (台大商研所兼任教授 )

創新創意從來不是稀缺，只在乎人的用心！這不是個人閉門造車！更不是自嗨自娛！它可以是個人創作！更可以是集體性、全面性圍繞主題IP的持續性創作！帶動產業發展及文娛價值的共創！充分發揮AI新時代人與人連結的情感價值！

從常州政府在一個賽事中成功打造城市IP的用心，看見政府公部門的創新創業作為！2025年，江蘇省城市足球聯賽（下稱“蘇超”）以賽事為媒介、以文化為核心，讓城市能夠『出圈』爆火。常州隊為參賽隊伍之一，雖未能進入決賽，但常州能在賽事過程中，卻能掌握文化要素及情感價值與社會各界的溝通，在“蘇超”賽事舞台上傳遞城市經營理念與人文價值，並引發各界的共鳴與熱烈參與！

廣告 廣告

即使輸了球，卻能“化梗為寶”創造網路流量的紅利，讓城市IP能夠凝聚城市認同 及『情感共鳴』！如一場比賽結束後第二天一早，常州政府就發佈《致每一位喜愛常寶的球迷》，感謝球員奮力拼搏、感謝球迷不離不棄、感謝市民包容寬容，同時也表達了繼續向前的決心。『輸球不自棄、重包容、守信義』、『比賽的意義不只有勝利，更在於拼盡全力的過程』，而堅持本身，本就值得被看見、被致敬。也傳達著：『縱使衣衫襤褸，也要向夢想衝鋒』的打拼骨氣。這種對賽事的態度與運動家精神，也傳達出常州政府的正面而積極的態度。雖然輸了球，卻博得市民、球員各界的熱情流量！並能夠將流量轉化為價值創造，帶動著地方的旅遊與經濟活動。

又如，一隻『小恐龍』在賽場上因電機短路『暈倒』，透過『常州發佈』微信公眾號『恐龍真假』的稿件跟進，將意外事件進行二次創作化為故事傳播、討論！在賽場園區還舉辦：與揚州進行『炒飯德比大戰』、和無錫的點歌PK《無所謂》《阿刁》，與省城各個城市互相『玩梗』又把常州送上網路流量的高地！比賽不是只有輸贏，更重要的是參與、『玩樂』的情感交流，這也是現代都市人群最為欠缺的情緒價值！透過賽事相關活動，讓市民及經濟活絡起來！

恐龍IP為常州“第一城市符號”。結合中國龍特徵推出的『常寶』形象，通過『跟著常寶遊常州』的話題，創造全網曝光量超100億次；而圍繞『常寶』IP開發的各種周邊商品，手機掛飾、非遺刻紙、服飾等系列文創產品，於賽事期間售賣超過6000件，抖音平台的產品銷售收入超百萬元，恐龍妹妹、角角、降降等三款文創商品產值已突破380萬元。『恐龍妹妹』、『十三妹』帶動常州市環球恐龍城休閒旅遊區遊客量整體上升32%，中華恐龍園景區售票同比增長28%，營收上漲17.8%。文化IP品牌效應顯現，常州6個主場賽事吸引觀賽人數超50萬人次，直接拉動消費超15億元。

台灣不乏各種賽事活動，也有著相似的活動，但是以常州市為例，這種以城市IP為核心，更是一種生態平台，融入政府經營理念、產業發展、文化與情緒價值的共創，是獨特的！而且從這樣賽事的舉辦中，看見常州政府的團隊協作，並善用數位科技及人文價值，帶動著文娛產業鏈與經濟發展！

從球隊在球場上奮力拼搏、堅持到底，社會媒體的輿論則通過自黑、自嘲化解壓力，表達不服輸的競賽的運動家精神及態度；常州政府似乎從賽事規劃開始，對活動就有明確的定調：把『群眾的足球、純粹的快樂』作為指導思想，只能助益激發大眾熱情、紓解球迷情緒，都鼓勵發揮創意。當然賽事一定有各種美食小吃，從賽場裡各種小商家的廣告，套用一位燒烤店負責人的話：『常州，容得下我們千千萬萬普通人』，引發眾多個體經營者與普通民眾的情感共鳴。

大多數的政府部門，都持著保守心態，怕出錯！怕負責任！對於風險過度擔心，少能積極創新！而創業型政府所打造的產業發展對國家與社會隱藏著巨大的貢獻！如何以創新思考對於地方產業發展與社會民眾福祉為依歸，以城市IP經營為生態系統平台，將能為地方發展開創新賽道，為在地經濟發展與社會民眾提供幸福的生活！