【專欄】迎接2026年，以2RACF新思維，啟動開掛好年！



文/陳家聲

回顧 2025年的旅程，我相信每個人都同樣經歷著挫折、焦慮、矛盾、糾結、痛苦及喜悅、成就、滿足…等許多的體驗！雖然日復一日、年復一年，感受著生命旅程中的各種情緒體驗與成長成就！但是每次的歷練、體驗，都讓我們成長，鍛鍊出更大、更多的本事！對世事更能夠匆匆容容的應對！

圖/擷自Pexels / RDNE Stock project

儘管世界受到各種政經情勢的影響，整體產業環境仍屬發展遲滯的狀態！日前西班牙總理公開表示2026年的景氣會更差，要每個人做好準備！面對整體大環境造成產業的困境，特別是美國川普為維護美國持續衰退的霸權主義、主觀任意的加徵各種名目的關稅、對一些國家的單邊制裁、造成地區情勢的緊張，也增加了全球經濟的困境。而一個國家領導人願意面對困境講真話，實在不容易！

面對未來高度的不確定性，加上GAI人工智能對全社會、全產業帶來的衝擊，相信2026年的挑戰一定不亞於2025年。如何迎接2026年的挑戰，相信是這段時間絕大多數企業、企業經營者及個人都非常關注的課題。GAI新時代，遭遇的問題肯定是過去所沒有的！無法從舊經驗中找到答案！亦即，新世界沒有地圖，沒有門牌號碼！依照舊地圖找不到新世界！我們需要打開腦洞，創新創變而進化，其中一個重要關鍵是：每個人、每個企業都需要有創業家精神，勇於突破困境！在X 聯網時代，一切行業都可以重來！同樣地，AI 新時代，一切行業都可以重來！我們需要打破既有思維框架，透過主動積極的探索實踐，尋找更好的活法！

個人提出 2RACF 的思考框架，期望能夠對我們在打破既有思維框架後，建立一套新的思維模式，特別是從探索實踐中，透過複盤反思、迭代精進，從『行動─連接─融合』，以實際行動建構一套有效的活法。

 Re-X (Re-define, X代表問題、現象)：重新定義問題、現象，這是回歸問題、現象的本質作探討！也是所謂的『第一性原理』、追根究底的態度！這讓我們重新回歸原點，試著區辨表象與根本問題！讓我們重新檢視我們所感覺的問題、現象！這是問題的表癥？還是真正的問題？持續的追問什麼是根本問題？什麼是問題的本質？探討問題背後的問題？問題背後有哪些隱性的假設（人設）？透過連續的追問，可以讓我們區辨是問題、現象的表癥？還是根因？如果只處理表癥，就好像貼膏布式的掩蓋問題，問題未能獲得真正的根本解決！

重新定義Re-X是筆者從互聯網、數位轉型時，就一直強調的！主要強調科技創新導致傳統行業的遊戲規則不斷地被顛覆、改寫，商業模式不斷地創新！進入 AI 新時代，這種重新定義Re-X，突破既有認知思維框架與邊界的認知，仍將主導個人及企業的創新精進！

 Review (複盤)：在每一次事件、任務完成後，複盤檢討任務成功或失敗的原因，解決問題方法的有用、有效性；失敗是因為忽視、未考慮哪些因素所致？成功是因為掌握了什麼工作方法及關鍵要素？如果下一次，在碰到相似的任務，如何可以做得更好？例如針對對業務運營不斷地問：『哪個流程能被AI優化、取代？』、『利用流程數位化可以整併哪幾個節點？』、『要發揮 AI 智能體的價值，要如何幫助員工、管理者提升哪些能力、素質？』…

 Act-Connect-Fusion (行動─連接─融合，ACF)Connect：在複盤反思後，需要採取訂定什麼具體的行動方案，透過實際行動拓展與外部的連接，打開自己的疆界，走進社會、別人的圈子與人互動、融合，認知自己是社會生態系統的一份子，自己身邊有許多能人、貴人，這些都是我們圓滿人生旅程非常重要的社會網路資源，建立共生、共學、共創、共好的合作夥伴關係。

值此歲末年初，僅以此文分享好友，以及期望這套2RACF的架構能夠成為個人及企業學習與進化的參考，並迎接2026年的幸福、喜悅人生。祝福2026年對每個人、每個人都能有個開掛的好人生！