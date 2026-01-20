【專欄】這款保護費，我願意交

綠色執政之下，不管經濟或外交，台灣正在變好，世界有目共睹，偏偏台灣內部的政客不斷唱衰，老共對台認知作戰加緊腳步，紅色在地協力者也動起來了。

最近台灣兩大事，曾經被黃國昌和館長大罵紅色媒體的中天，終於被揪出共諜記者，這一次，館長跳出來替中天洗白了，高喊司法迫害，民眾黨和幾位名嘴也站出來喊冤，迫害言論自由的說法又出現了，我也因為言論自由和中天打官司，成為被告，卻不見這些藍白政客出來聲援。

猶記得不久前，中天電視因為委內瑞拉馬杜羅被抓，11位名嘴一路唱衰美國，最後卻大翻車，這次事件，名嘴選擇閉嘴，以保平安。

黃國昌和館長一搭一唱，[昨天反紅媒，今天撐紅媒]，變化太大，讓人墜入五里雲霧，共諜事件爆發，中天電視立即切割，發表勿枉勿縱，一反過去要告人的嘴臉，措辭還算可以，但是外圍協力者卻努力抨擊檢調，真的有夠瞎。

驅逐武統中配，抓共諜，抵制紅嘴滲透人心，政府終於有所行動，認真關心國安，這是一件好事，另一件好事就是美台的關稅談判，台灣拿到很好的待遇，超越日韓，也讓台灣傳統產業和農牧業鬆了一口氣。

事實上，台灣經貿脫中入美之後，美國已經超越中國，變成台灣產品最大進口國，尤其是高級半導體，但是，藍白兩黨卻見不得台灣政府努力的好成績，持續抨擊政府出賣台灣，唱衰台灣，各種[疑美論調]，[疑賴論調]，持續攻擊政府。

試問，荷蘭艾斯摩爾是台積電最大合作夥伴，為了和台積電做生意，艾斯摩爾把5座產能產線放在台灣，還蓋一座研發訓練中心，訓練台灣員工，但是，沒有一個荷蘭人說；[艾斯摩爾背叛荷蘭]，台灣人的水平難道不如荷蘭人?會相信政客的鬼話。

藍白政客說；綠色政府把台積電變成[美積電]，凸顯藍白政客不學無術，更糟的是不做功課，不讀書，不看資料，從股權結構來看，台積電本來就是國際企業，股東散布全球，雖然落地台灣生產，總公司在台灣，但是投資放在全世界，包含日本，德國，管理者也很國際化，嚴格來說；根本沒有台灣或美國的區分。

今天台積電被稱為[護國神山]，產品不只是美國需要，而是全世界都需要，台積電倒下，不只是台灣災難，必然是世界災難，台積電最大客戶是美國很多公司，產品使用佔比高達70%，把40%產量投放於美國生產，省掉運輸費用，戰略上本來就正確，就算投資總額5000億美金，卻可以創造數兆美金利潤，有何不好?

其次，關稅協議最重要內容是；美台企業聯盟產業鏈已經形成，台灣有事，不只是日本有事，美國也有事，對台灣來說；等於拿到國家安全保證，這筆投資就算是買台灣安全保險，我也願意交。

老共對美台關稅協議跳腳，關鍵不在於15%，而是台灣官員進入美國政府機構，等於美國承認台灣國家地位，只差沒有公開宣布而已，藍白兩黨也跟著老共跳腳，剛好看出這兩個爛黨，已經是台灣社會最大危害。

造成中國目前經濟下滑，最大因素是美國關稅，但是，台灣卻從美中經貿大戰中躲過一劫，並且因禍得福，變成贏家，這當然令老共無法忍受，老共唱衰台灣，台灣政客跟著老共傳聲筒一起唱衰，這些人一心愛中國，更讓台灣人看出來；下一次不要亂投票給藍白政黨了。