【專欄】連印度都挺台 國民黨圖逼退國際支持 / 攘外必先安內 團結處理中國在台內應
文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長)
台灣最大的問題在內賊，悲！當台灣在國際上獲得空前的支援時，國民所得超越韓國和日本，對美關稅談判獲優越待遇，股市創新高時，親中在野黨始終站在中國立場，他們對外不願譴責中國軍演，同時對內於國會全力配合中共指令，更發動彈劾總統，是以羞辱總統，製造混亂為目的。
十度封殺一.二五兆國防特別預算及二0二六年度總預算付委審查，又去中國聽訓接旨，強推三十六項毀憲亂台的爭議法案，及自肥、貪汙除罪化等無恥法案。誰在亂台做中國的內應？
連一向是「不結盟」的印度都發聲挺台
連印度都挺台，從冷戰時期開始，印度外交策略就一向是「不結盟」，連印度這個不想管事、不得罪、不表態、不加入抗中聯盟擁有十四億人口的大國，今天都站出來了。
印度曾表明：台海問題不是我們印度的戰鬥。但今連印度也生氣了，第一次對台海問題公開表態，請中國克制。中國軍演沒嚇到誰，反是遭到民主國家國會同聲譴責，今天中國鬧得太凶，連不想管事的鄰居印度都不得不發聲：敦促相關雙方保持克制，避免單方面的行動及武力威脅。當然印度指的就是中國，外交辭令是很高明。
國民黨要賴政府譴責美國侵犯委內瑞拉 卻不譴責中共圍台軍演
中國解放軍東部戰區對台進行「正義使命-2025」環台軍演，第一天就有 130 架戰機與 14 艘，創下單日擾台的最多數量。第二天，30 日，中國對台灣海域進行實彈射擊，從福建平潭島發射兩波，對台灣南、北發射共 27 枚疑似 PHL-191 箱式火箭，使用 300-370 毫米彈藥，射程達 150-370 公里，史上落點最接近台灣本島。
台灣遭威嚇，周邊民主國家都有也被惡鄰威脅之的急迫感，連菲律賓和印度都站出來說話，同聲譴責，唯有同在島上遭受恐嚇的親中政黨，他們一副卑屈像，不願站出來譴責中共；甚而賴士葆等親中立委，要賴政府譴責美國侵犯委內瑞拉，這個中國在美國後門安排的小弟，長期販毒於美國，而毒源多來自中國，但國民黨挺之，這就是已然紅統化的國民黨。
看看國際如何為台發聲，同聲譴責中共軍演
美國國務員：停止武力脅迫台灣，以意義的對話代之；日本：台灣有事，日本將協防台灣；菲律賓：對軍演深感關注，中國需自我約束，小馬仕總統甚至表示：「若爆發戰爭，無法置身事外，會派兵參戰」；歐盟：十分關切，英國外交部也清楚表達：軍演加劇兩岸緊張，增加局勢升級的風險；澳洲也表態：支持台海和平穩定。只有在野兩黨沆瀣一氣，一副事不關己，好像中共的飛彈有眼睛，不會打到藍、白政客及其支持者？
外國官員已示警：台灣朝野對抗恐「逼退國際支持」
悲！這樣的在野黨已是台灣毒瘤，已然紅統化更是無藥可醫，賴政府應鐵腕切毒瘤，蔣介石曾於一九三一年九月十八日九一八事變後，提出「攘外必先安內」，今日面對中共威嚇，當外國官員已示警：台灣朝野對抗恐「逼退國際支持」，公民們以選票挺政府，唾棄親中勢力，要讓世界看見團結的台灣，支持賴政府依法先處理紅統化的內賊。
