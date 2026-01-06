【專欄】鄭麗文的爛攤子



川普突然用行動逮捕國際大毒販馬杜羅，國際震驚，但是，台灣長期親共，批判美國，又唱衰台灣的媒體名嘴，一時間變成啞巴，一整車紅色親共名嘴，不管大小牌，退將或學者政客，皆成為大型言論翻車現場的受難者，大快人心。

美國國會企圖責難川普，未經國會同意動武，但是，魯比歐說；「這只是逮捕通緝犯，沒有入侵委內瑞拉」，一句話擋過去，但是，很多販毒國家總統要擔心了，例如哥倫比亞，墨西哥，這幾個國家高層，已經被毒販佔領，如果不打算自清，就要等美國抓人。

當然，美國軍隊在中南美掃毒，不是第一次，過去就曾進入巴拿馬抓人，修理獨裁者諾瑞加。

長期以來，從中南美進入美國的毒品，確實讓美國頭痛，數十萬年輕人斷送生命，這也是川普上任後，持續對中共施壓，要求老共阻斷芬太尼進入美國管道，但是，老共不聽，透過委內瑞拉持續賣毒，這次逮捕馬杜羅，等於向老共和俄羅斯警告。

馬杜羅落網，最倒楣是老習與普丁，委內瑞拉積欠中共超過600億美金債務，本來要用油品來還債，如今連油輪也被扣，俄羅斯投資委內瑞拉也有300億美金，這些錢恐怕打水漂。

親共媒體翻車必然，因為收到資訊不同，專業素養更有問題，而且經常背著良心說假話，喜歡預言當算命師，總有出槌時候，但是，更要命的翻車是政黨，本來，美國抓毒販，完全和台灣無關，卻要闖進來噌熱度，例如鄭麗文主席。

鄭麗文說；不要以為美國會進來幫賴清德處理爛攤子，一時間，聽不懂這句話，鄭常自命綠營最強辯論師，嘴巴厲害，轉台擔任藍營主席，不只不會論述，根本胡言亂語，語無倫次，不知所云，請問鄭主席，爛攤子所指是甚麼?人?物?難道每天作亂的國會議長是爛攤子，還是已經變紅的藍黨主席是爛攤子，既然敢言，就把話說清楚，別說廢話，若指的是中華民國這個不正常國家，戰後確實是爛攤子，也應該問蔣介石，為何把這個爛攤子國家丟到台灣，如果所指是國會，也要問哪一個政黨造成目前國會，遭到紅色化，變成爛攤子，請問哪一種爛攤子需要美國軍事介入啊，爛攤子害了誰?又是誰真正在解決爛攤子?

客觀事實來看；台灣人為了把爛攤子變好，付出很多努力，現在已經不是爛攤子，負面而言，台灣無法進入國際社會，國家不受承認，受到老共打壓，這些不正常，並非民進黨帶來的，把敗亡的爛攤子國家帶到台灣是國民黨，但是，正面來看；台灣在經濟發展，自由度，民主進展，國民所得，護照信任度，都排在是世界前段班，反而中共國跟不上台灣，「中共國」30年來稍微變好的經濟，如今又掉入苦海，其他普世價值全面倒退，老共執政把苦難帶給中國人，中共才是最大爛攤子，問題是鄭麗文敢說嗎?

台灣的自由民主，是民進黨前輩勇敢打破威權帶來的，國民黨根本無貢獻，把國家爛攤子導向正軌發展，綠營功勞大於藍營，鄭主席未投靠藍黨時，不否認這一點，分手後卻惡語連篇，這哪裡是正常人的品格?

若要說台灣今天的繁榮，富足，全民努力也大於政黨，全世界人民所得排名第15的國家，醫療排名第一，這樣的台灣被鄭主席說成爛攤子，真正的爛攤子是丐幫國民黨吧，沒有國民黨的台灣，一定會更好，鄭主席需要擔心的不是國家，而是他正在經營的藍黨。











