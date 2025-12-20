【專欄】醫界女神龍－林媽利醫師傳奇





文/陳月妙（台灣教授協會副會長、中正大學外文系前系主任退休教授）

林媽利醫師，87歲猶未退休。用自己每個月的車馬費聘了一個助理，增添她在馬偕醫院DNA血緣研究實驗室人力，沒有國家資源支持，盡一己之力繼續護持運作著血緣研究實驗室。

12月6日中午，她自己自淡水坐捷運來到台北車站。我等她接她擁抱她，她非常感動，說很少人這樣接她。我們又一起在高鐵出口等自高雄屏東北上的鄭智仁醫師、林剪雲老師。她還去辦了高鐵退票，因為上個月11月2日，鄭智仁醫師在高雄為媽利醫師辦的致敬音樂會，她突然被染感冒急診住院了，差點變成肺炎，以致未能到高雄參加音樂會。

所以，12月6日鄭智仁醫師專程遠道自高雄來，講座最後壓軸，自彈鋼琴獻唱媽利醫師作詞的“親像祢”及有名的“福爾摩沙頌”。在場大家聽得非常感動，有人說想掉眼淚。

媽利醫師在國際上血液研究能量巨大，赫赫有名，讓台灣輸血醫學由落伍的沙漠狀態，站上世界舞台成先進國家只花了8年時間，閃閃發光，被尊稱為台灣輸血醫學之母。然後，用了約20年時間，1999年就在台灣舉辦國際輸血學會西太平洋地區大會。

她1990出版的“輸血醫學”教科書，至今已出到第六版，還是台灣輸血醫學的經典。發表過的學術論文數量龐大有200多篇，其中許多篇是驚豔世界獨領風騷的突破之作。數本中英文專著，尤其是“我們流著不同的血液”，讓台灣自我認同驟升，讓台灣人找回生龍活虎的平埔公，她說：“平埔公並沒有消失，而是意氣風發的生活著”，表示平埔公就生活在我們周遭。

她的東亞及台灣DNA人類血緣研究，協助台灣人認識自己的身世，找到回家的路，有信心地做自己。對台灣發展成真正獨立自主的國家，提供科學理性學理上支持的強力證據，貢獻巨大。

她早年從事病理研究當病理醫師異常辛苦日以繼夜地工作，每天工作至半夜。在台大醫學院16年，美國德州大學受訓練4年，並取得美國病理醫師執照。這20年期間，總共解剖了100具屍體。她說連白人高大警察，都對死屍畏懼退縮，媽利醫師卻是日夜固守醫職崗位，20年之久，持續生活在充滿福馬林氣味的解剖室中，真女中大丈夫也。

但事實上，媽利醫師其實是自年輕至年老，一路各種病痛纏身，大四時得再生不良貧血症休養一年多，30多歲過度勞累得肺結核，糾纏十年，40多歲得乳癌治療一年多，50多歲去中國協助輸血技術又得了C型肝炎被纏20年之久，病痛不斷，也一關又一關地過，一路奮力攀爬，經過冰火九重天的試煉。

除了病痛，生活中又遭遇到許多生命難關與不愉快。她說全靠意志力撐持，與全心投入工作，忘記掉身體病痛與各種苦痛。

媽利醫師說就像保羅，是耶穌大弟子忙於傳道，可是卻一直有芒刺（病）在身一般。就是靠全心力專注投入工作，忘記病痛煩憂。



12月6日，她以87高齡在濟南教會做了整整一小時的演講。她準備完整的PPT, 清楚呈現幾十年來為台灣輸血醫學開荒拓土站上世界舞台的研究成果，及研究台灣東亞血緣研究的成果。講演中，一路微笑，天真如少女般，童顏鶴髮，猶孜孜不倦，實在讓人動容。

媽利醫師魅力無法擋。濟南教會小禮堂大爆滿，場內場外滿溢的人，來了約170人。整個場域能量滿滿，充滿正能量。媽利醫師一生奉獻及工作成就精神，號召了所有愛台灣的志士，全部蜂擁而至。大家一起被充滿了續航的能量，歡欣鼓舞繼續行動愛台灣。

真正台灣傑出非常了不起的女性科學家，台灣人鑽石般閃亮的典範。引領咱們前進的光。

與談人黃青真教授的15分鐘講演，活潑有力，肢體語言動作生動豪放，主題呼應媽利醫師的南島民族“出台灣說”。令人印象深刻。

此次講座，確實是女力接力，一起大爆發，在耶穌十字架下上帝殿堂，滿室莊嚴正能量。

福爾摩沙台灣苦海女神龍，個個生猛活潑有力。自大罷免運動起，絕大部份志工是中年女性，風起雲湧，能量正大啟動呢！

天佑台灣！