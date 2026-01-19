【專欄】金馬公投時刻到了

金門立委陳玉珍公然喊出我不是台灣人，金馬列島的領土爭議再度浮上檯面，讓金馬恢復軍事管理，已經不可能，為了杜絕老共利用離島條例，台灣出錢建設金馬，卻讓老共利用金馬替中國製品洗產地，把金馬當作滲透台灣管道，那麼公投可能是唯一解決道路。

金馬主要的問題還是族群認同，金馬列島地理位置在大陸棚，距離福建數十公里，距離台灣一百多公里，1990年國際兩大陣營冷戰結束，中台兩國關係慢慢解凍，加快了金馬列島與中國來往，國共內戰末期，金馬被戰火焚毀的記憶也因此消退，根據民調顯示；島上認同中國的人口超過認同台灣，中國改革開放之後，金馬到中國經商投資逐漸增多，這也方便中共對周邊島嶼進行統戰。

俄羅斯對可里米亞的滲透就是如此，克里米亞在俄羅斯支持下進行公民投票，最終併入俄羅斯領土，引起烏克蘭抗議，歐盟也不同意，最後卻爆發俄烏戰爭。

戰後領土爭議，當然不只是烏克蘭，1945年終戰後，日本放棄台澎列島，形成台灣主權未定問題，而本來屬於大陸陸棚的金馬卻被國民黨佔領，國民黨卻在內戰中失敗，靠著美國支撐，活到現在，美國建議國府應該放棄金馬列島，切除台澎與中國的關係，停止與[中共國]糾纏，但是，老蔣卻反對放棄金馬，認為丟了金馬領地，等於丟掉台灣，因為金馬是戰線前哨，反共堡壘，反攻跳板，可以窺看中共動靜。

但是80年後，隨著遠端投射武器開發，金馬列島在軍事上的作用慢慢消失。

今天，中共國若要攻打台灣，直接用導彈突擊本島即可，所以，陳玉珍說；[老共不會打金門]，這句話也不是完全猜測，老共入侵台灣，根本不需要經由金馬，此次中共圍台演習，就可以知道金門戰略地位正在消失，但是金馬列島卻是台灣尾大不掉的地方，加上亂台立委陳玉珍所彰顯的[我是中國人]，[不是台灣人]，正好說明過去美國的遠見。

陳玉珍不當台灣人，卻領台灣人納稅金的公帑，他說自己不是台灣人，是福建人，但是，老共的黨媒官媒集體稱呼他是台灣民意代表，也沒見過陳玉珍抗議，到底陳玉珍是哪一國人?他對中華民國忠誠度更引起懷疑。

台灣在威權政府統治時代，國府敗退台灣，兩次金馬戰役保住台灣，當時台灣號稱[反攻中國跳板]，但是，老共卻把台灣稱為連接中台之間的臍帶，如果中共拿下金馬，將迫使老蔣宣布獨立，823砲戰之後，老美第七艦隊巡弋台海，中台戰火稍微降低。

1960年開始，老共忙著清理內部，進行反右運動，屠殺反共人士，中共自顧不暇，卻使台海維持和平至今，但是，這個國共內戰的悲劇之地，四處都可以看到砲火留下的傷痕記憶。

現在的金馬列島，隨著小三通開放，廢除軍管之後，變成中台之間觀光島，這個島嶼也是矛盾之島，島內人民與中國商貿往來越來越多，多數金馬人自認是中國人比例很高，這也是陳玉珍當選原因，最熱鬧的街上一邊掛著青天白日旗，一邊掛著五星旗，顯示；中台兩國的主權管轄矛盾，根據民間反應；多數金馬人希望保持這種兩邊通吃狀態，生活自由民主要靠台灣，經濟卻依賴靠向中國，對島民最佳，但是，隨著地緣政治緊張，金馬也到了必須選邊站時刻。

當然，如果中共國願意協商，金馬列島也可以成為[非戰特區]，在藍白政客聯手通過離島條款之後，將金馬變成特區，不受中央管理，金馬更有可能克里米亞化，變成中共入侵台灣的跳板，若要阻擋這種趨勢，除非政府再度恢復軍事管制，否則只有先下手為強，就讓金馬公投吧。