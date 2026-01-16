【專欄】一針見血，拆穿臺灣逾30年 『稅務假案』！



文/陳志龍(教授)

從ㄧ件糾葛迫害人權，超越30多年並受國際矚目、懸而不決案件，找到臺灣的稅制、法制，存在的嚴重『系統悖離』問題？太極門稅案，觀察其源頭，原來是如此地荒謬絕倫！

臺灣超級荒謬的 『稅案怪譚』，甚至連臺灣財政部都被 『蒙在鼓裏』！

臺灣一則超級荒謬的稅案，臺灣司法被當 『傀儡』 戲耍？臺灣司法被當 『小丑』 耍？臺灣司法作賤自己？

ㄧ個超級世紀大騙局，導致 『國際矚目』。

臺灣正統的國家財稅系統，臺灣正統的國家司法系統，竟然遭此少數人，蒙在「大鼓」裡，甚至遭到此批迫害者的經年累月、違法痛宰，顯示毫無稅務人權理念，顏面盡失！

臺灣的稅系統、法系統，對此，豈不應該 『羞恥至極』！

蒙在鼓裡，語出：清·吳趼人《瞎騙奇聞》第2回：「總是他命好，纔有這一個好先生給他算了出來，要不是周先生，我們還矇在鼓裏呢。」

又，清·魏秀仁《花月痕》第12回：「只可憐同秀如蒙在鼓里。」，因為當時葉門生或其他人正進行著複雜活動、秘密計畫，同秀對這些內情毫無察覺，任由別人擺布，處境可憐。

類同情節，在 #太極門稅案，稅務員全然沒有任何的稅務調查，是「質的假案」；金額亦憑空杜撰，沒有金流、無金額的證據存在，是「量的假案」。可謂100%假稅單，#稅務假案。

基層稅務員、中間稅務員、高層的國稅局長、財政部長，在太極門的6年系爭的稅務案件，全然沒有為查稅，沒有為任何的稅務調查。況且，台北市國稅局掌管綜合所得稅，是審查二科；至於審查三科，是貨物稅的審查。而讓審查三科來審查所得稅案，根本就是違法亂紀的惡行。

太極門刑案，是 #羅織入刑；太極門稅案， #羅織入稅。司法被當作傀儡戲與小丑般戲耍！

太極門稅案，是 #自始無效 的案子。職是，當今財政部長，應該以捍衛臺灣財稅基本系統的『系統正義』為己任，勇敢出來解決，即出來『平反』，出來『撥亂反正』，讓國家財稅系統，重新步入正軌。

太極門稅案，並不是眾人束手無策；在法律專家，以群醫會診後，判定為『假案整肅』，本文由前臺灣大學法律學院陳志龍教授，基於找到「第一手事實史料」，讓案情本質，有「#ㄧ針見血」的清楚。因陳教授查到足以讓此假稅案面臨「#一刀斃命」的源頭。

在其深度分析：太極門稅案，源頭是由廖正豪介入調查局的人脈，並由史越生與簡禎壽等人，依據調查局資料所製造出的「假稅單」。

在本案，出在完全沒有「依法行政」，亦未進行任何稅務的事實調查，純粹「抄襲」調查局早已寫好的天價數字；益以，違法跳過法定程序，甚至不讓財政部部長知道，就由中層官員擅自決定開出稅單。整個財政國稅系統，皆未有人查稅，徒然憑空製造出荒謬絕倫的6年「稅單」。詎料在臺灣的行政法院，還可以當作「稅案」，玩了30年之久！

因本文的「探源挖根」的「真相」出現，讓此「稅務假案」，全然清晰。職是，更應該立即「平反」，刻不容緩！

以下為本文：

一針見血，拆開臺灣逾30年 『稅務假案』

A sharp and insightful analysis that exposes over 30 years of fraudulent tax cases in Taiwan.

陳志龍教授（Prof.Dr.Tze-lung Chen）初次發表於2026年1月11日 『司法節』論壇：臺灣一則超級荒謬的稅案，臺灣司法被當 『傀儡』 戲耍？臺灣司法被當 『小丑』 耍？臺灣司法作賤自己？

A ridiculously absurd tax case in Taiwan ；Is Taiwan's judiciary being used as a "puppet"? Is Taiwan's judiciary being made a fool of? Is Taiwan's judiciary demeaning itself?

再經詳細補充成為本論文，合先敘明。

廣告 廣告

2026年 『司法節』論壇 陳志龍教授論文原來封面圖

太極門稅案的6年「稅單」，是「不正常」的稅單，因為其不是基層稅務員的「查稅」而形成的稅單；也不是財政部長邱正雄，「從上而下」的稅單，其是臺灣一則超級荒謬的稅案！

其竟是『中間階層』 ，即不是財政部，亦不是國稅局基層，而是無關查稅的「莫名其妙」的『審查三科』 的『史越生』 、『簡禎壽』 這二個人，違法所開出來的稅單內容。

這麽荒謬絕倫的6年「稅單」，竟然還可以在「臺灣的行政法院」，當作「稅案」，玩了30年之久。

在這個稅案，所謂的某些「行政法院」，是不是被「史越生」、「簡禎壽」二個人，耍的團團轉？

因為沒有去查稅單應有要件，即有關「人」、「事」、「時」、「地」、「物」的基本形式與實質要件，是否具備！

1.「人」的要件：誰做的稅單？正常的稅單，應是各該基層稅捐稽徵處，依據稅務員實際為事實調查做成的；而太極門案的這6年稅單，卻是史越生、簡禎壽等「中間官員」做的「不正常稅單」。

此6年的稅單，係任由「稅官」或「中間的奇怪審查科要員」；而非承辦的「基層稅官」，依法所開立的稅單，即其是違法稅單。

由太極門稅案的開始，是法官陳惠生，民國86年10月17日所發文，在86年10月20日文輾轉到台北市國稅局審查三科，在86年10月21日，史越生簽請簡禎壽函覆，並簽下：「請簡兄多費神儘速辦理函復。」，敬會 簡禎壽先生。此函於86年10月22日科長代為決行。

其後1天，86年10月23日，簡禎壽 就作出抄襲，86年10月24日就做出簽呈。即從80年度至85年度，合計32億6千零13萬5千5百99元的所得收入。

此完全是史、簡，二人把持操控「查稅的權力」，明顯有「濫權」之虞。完全沒有「依法行政」。

史簡二人，沒有為任何事實調查，純粹抄襲，其所抄的是臺北市調處的資料，曾幾何時，臺灣的稅捐單位「不查稅」；改為是由 #市調處，下達「稅務金額」的「#業外指揮」、「#指示」。#法務部調查局台北市調查處 （八十六年（86）肆字第641136號函）所給的年度及金額，即從80年度至85年度，合計32億6千餘萬元。

此外，臺北市稅捐處的處分書，還傳真給「簡禎壽」，足見 稅務單位，掌控者竟是審查三科的 #簡禎壽。

台北市國稅局掌管綜合所得稅，是審查二科；審查三科，是貨物稅的審查。讓審查三科來審查，根本是違法亂紀的惡行。









按照「財政部臺北市國稅局辦事細則」（民國 58 年 04 月 23 日）規定：審查一科，掌理營利事業所得稅；審查二科，掌理綜合所得稅、遺產稅、贈與稅；審查三科，掌理貨物稅、菸酒稅、證券交易稅；審查四科，掌理營業稅。太極門所得稅案，怎麼會跑到掌管貨物稅的「審查三科」？疑竇叢生！

2.有查稅的證據、資料?

基層稅務員、中間稅務員、高層的國稅局長、財政部長，在太極門的6年系爭的稅務案件，全然沒有為查稅，沒有為任何的稅務調查。

『稅務假案』 ：『質的假案』 ：不是稅捐單位查察的案件：『量的假案』 ：憑空杜撰的金額，沒有金流、沒有金額的證據存在。



（請參考 龍哥打怪139集：7401部隊假案整肅全覽8圖-探索太極門假案判定圖)



3. 違反 #法定程序，未報核准：不讓財政部長知道；明顯違法，未按當時 所得稅法第83條、第83-1條明文規定辦理。

A.違反所得稅法第83條適用推計課稅，「納稅義務人得先陳述意見規定之違法」，國稅局必須通知納稅人前往說明或提供相關資料。但是，在太極門稅案中，國稅局從頭到尾都沒有通知納稅人前去說明。

B. #李迎新 會計師指出，嚴重違反所得稅法第83-1條法定程序之規定，未報經財政部核准，即違法採用間接證明法推計所得，且剝奪納稅義務人法定之反證機會。此應為行政程序法第113條第1項的「#自始無效」的稅單（所謂的「#假稅單」）。

C.行政程序法第113條第1項：行政處分有下列情形之一者，原則上「#自始」確定失效：1. 違反規定，情節重大，足認其無效者... 2. 應以「書面」方式作成，而以「言詞」方式作成者。2. 依行政程序法第113條第2項，其他法律規定者，從其規定。

D.當時的財政部長 #邱正雄，而其下屬史越生、簡禎壽，並未報財政部核准。史越生、簡禎壽，此種胡作非為。

E.尤其，邱正雄部長應該不會縱容：「非稅務單位」（指當時法務部調查人員）製作的假事實、假證據，作為課稅的事實、證據，「嚴重干預」到財稅基本系統，自行製造「假稅單」，簡直是 匪夷所思！

4.稅務金額有查證嗎？還是胡謅瞎掰的金額？稅務員，全然沒有按照 當時《稅捐稽徵法》第12條之1的舉證責任。

本案，是審查三科 簡禎壽，「照抄」市調處的32億6千零13萬5千5百99元。沒有查證，全以 「其他機關的資料」，充當「稅單」的基本資料，真的是 匪夷所思！

5.為什麼臺灣的某些「行政法院」，對於開稅單的組織成員有問題，連基本稅單形式要件、程序要件、事實、證據，都不符合法律，不對盤，也可以被操控，這些法官，渠等志甘淪成為被耍的「傀儡」角色？淪為被耍的「小丑」角色？

後威權時代，某些司法人，仍殘留在於「戒嚴時期籬笆內的乖常審判」，不公開、不透明，不證據、不依事實、不依法律，甚至可以「聽從指示」，做出明顯的「#枉法裁判」！

2020年9月18日，後美麗島時代威權餘毒仍在？ 陳志龍：太極門假案是二次解嚴引爆點。https://www.act1219.org/actnews-01.php?id=160038930000997；立法院舉辦「後美麗島時代與人權發展記者會暨座談會」(資料照片）

6.背後操盤的人是國稅局的中階官員「史越生」、「簡禎壽」，不是財政部，不是財政部長！

A.臺灣稅捐稽徵實務史上，有這麼離譜的財稅系統，即出了一個不是首長級的「史簡」，即中間層級的官員，欺上瞞下，並且操控臺灣的「行政法院」。

B.這個操盤的「手」（中間層級高官）；而被操盤的「工具」（行政法院），想想是怎樣的荒謬場面！臺灣的司法節，應列為「羞恥至極」的案例！

7.這太極門的稅務案件，是故意的、蓄意的、謀意的、違法的，就是違反「依法行政」，並且違背「事實」、「證據」、「法條」的恣意、抹黑的惡行，即「抹黑藏鏡人」所為的假案整肅行為。

（請參考龍哥打怪140集，假案：東廠血滴子/吹牛皮/層層騙局-https://www.youtube.com/live/0_wCL5rIsPY?si=Rw；-2015「起承轉」秘笈，政治整肅陰謀）

8.以2025年，#張文的另外一宗1219案例，#類比一下，

試問：是誰投下6個煙霧彈，#假稅單煙霧彈，迷惑臺灣稅務實務！

並且持長刀，直接刺殺稅務開單權者機構，製造出一堆被殺戮倒地的「#稅災被害人」？

何況，這個案例的行為人，是握有公權力的人員！

當然，這是一個類比。但是迫害臺灣的稅務系統，曷其嚴重。

9.透過「司法」，不能找到「真相」，而是這種司法變成是「官官相護」的「#扈從角色」。

A.連6張「假稅單」（沒有事實、沒有證據、沒有基層稅務人員查稅、沒有給財政部長知情….），都可以「被玩到頭昏眼花」，其中，民國81年的稅單，尚且違反真相，判決「假稅單」為真稅捐債務，對此，臺灣的司法，荒謬絕倫！

B.臺灣司法長年以來，不講「人」（人權），只講「官」（官權），這些忽略「真相」，忽略「被害人」，忽略「事實」，忽略「證據」的臺灣法官，充斥在臺灣司法，尤其是「行政法院」，司法非但沒有「司法獨立」，甚至淪為「傀儡」、淪為「丑角」！甚至某些人，達到「助紂為虐」、「幫助壞人做壞事」的嚴重問題？

10.從「人」、「事」、「時」、「地」、「物」，來看「太極門刑案」、「太極門稅案」、「太極門執行案」，明顯看出，就是特定的「人」，搞的『假案整肅』 ：

A.針對莫名其妙的6年，搞出莫名其妙的「侵門踏戶的滅門案」。而在檯門上的「下手實施」的人物，就是廖正豪、侯寬仁、史越生、簡禎壽等四位主要行為人。

至於在太極門案，誰是「太上稅官」？

諷刺4格漫畫，編號001的稅務員

B.從事實、證據、情況來看，處處都是「假」；無ㄧ為真，根本就不是「稅案」，是『#羅織入稅』 的惡質案件。

C.臺灣的行政法院的幾位法官，竟附和起舞，不能分辨，稅單的成立構成要件，在「人」、「事」、「時」、「地」、「物」上，有嚴重的「悖離」，顯示極其荒謬絕倫！

D.就此而言，如太極門81年的稅案，在臺中高等行政法院的#黃淑玲法官、#許武峰法官，所做出的判決，彰顯出來：臺灣司法被當「傀儡」戲耍？臺灣司法被當「小丑」耍？臺灣司法作賤自己？

E. 臺灣一則超級荒謬的稅案，因為當時，財政部被蒙在鼓裏，財政部長全不知情。

其實，財政部也可以與侯寬仁脫鈎，與史越生簡禎壽脫鈎，作出劃時代的積極行動，平反稅務假案！

結語：



臺灣的稅制、法制，存在什麼嚴重的問題？從ㄧ件糾葛30多年的國際囑目、懸而不決的太極門稅案，觀察其源頭，原來是如此的荒謬絕倫！

反造假、找出 侯寬仁、簡禎壽，說清楚、講明白。對於 『假案整肅』，應立即予以『平反』！對於假稅單，是自始無效的稅單，造成的損害，立即予以回復原狀！

當今財政部長，應該以捍衛臺灣財稅基本系統的『系統正義』為己任，勇敢出來解決，即出來『平反』，出來『撥亂反正』，讓國家財稅系統，重新步入正軌。

唯有透過積極的平反作為，才是個正常的自由、民主、法治、人權的臺灣！