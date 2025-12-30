〈專欄〉開啟人權天光的契機：1219 政治假案整肅 30年 假案平反！
文／陳志龍（臺灣財經刑法研究學會理事長、國立台灣大學法律學院退休教授）
我以嚴謹的法學構成要件、邏輯、法社會學的角度，並採「理性、說理、分析」，來探討太極門案的全貌與其荒謬。
這案件，一方面顯示，雖然在臺灣解嚴後的時代，但因為「後威權時代」，殘存的「威權時代的幽靈」（反自由、反民主、反法治、反人權），仍持續發威，作出「殘民以逞」、「顛倒黑白」的「迫害行為」（其實也是「政府犯罪行為」）！迄今，吾人必需努力鏟除此餘灰的黑暗靈魂，臺灣才能真正脫離「威權惡魔」！
在這回華山特展，以太極門案為例，尋求真相；但並不是單一的個別案例，應該是通案。
其實，戒嚴時期的叛亂案、匪諜案、美麗島案件，就是這種 『無中生有』、 『假案整肅』的適例。在解嚴後，發生的1996年太極門案，全貌就是假案；甚至，發生在2020年9月19日竹北事件，亦是和太極門案的迫害者，有其關聯，為分獎金，違反依法行政，為搞「假案整肅」，加害者，明目張膽地，逞其逮捕無辜人民的迫害計劃，無所不用其極。
雖然這只是少數人的惡行，但對於自由人權的臺灣而言，真的是法治的「病毒」、「癌細胞」，隨時會吞噬我們的「法治生命」。
今天，我為了觀察、分析、批判、解決。提出以下四項：
1，觀察：ㄧ破：破假，以真破假，真假不並存：
1.1.從 『主觀』的「假」，到「客觀」的「假」，明顯是「明知故意」的『謀害』，就犯罪構成要件學來看，是「明知是假」的謀害犯罪類型。主觀是『謀害』，客觀是「無中生有」。這種謀害整肅，其與「真相」（事實、證據），全然悖離。即，自始至終，就是假（攏總是假）。
1.2.只要從「四位主要行為人」（廖正豪、侯寬仁、史越生、簡禎壽）的「主觀想像」出發，就知道本案是「用假案來整肅」的「假案整肅」。此在四人之一的史越生，即明白揭櫫，稅案是「侯寬仁」主導的「套圈圈」，系爭稅官的稅單，也是「無中生有」、「羅織入稅」的「不正常稅單」、「假稅單」！
1.3.從這整個30年案件的事實、證據、情況來看，是處處都是「假」。也就是說，在這個華山案情展覽，對於要能夠「成罪」、「成稅」的構成要件而言，可謂是「萬假」、「千萬假」。
至於何處是「真」，可謂在構成要件要素中，全然「找不到」。
這麼明顯的「假案」，可謂「貽笑大方」、「貽笑普天下的法律人」、「貽笑普天下的稅務人」，莫此為甚！
本文作者陳志龍教授
2，分析，殘存二霸王：
2.1.太極門案，當初檯面上的下手元兇，應有四霸王（廖侯史簡），而在這30年期間，廖正豪、史越生，業已往生；目前仍存侯簡等二君。但是真理越辯越明，侯簡等二人，卻不敢再出來。顯示其理虧至極。
2.1.侯寬仁的起訴書，不符合證據法要求，均屬推測擬制，更屬假造、變造、不實登載。荒謬絕倫。而遭地院、高院、最高法院，均予以否認，即其明顯違反真相，昭然若揭。
2.3.現在案件，應該追究「始作俑者」的責任。不宜再打混水的「混泥戰」；更不容「假到底就可以偽真」！
凡我理性之人，絕對不容「真相假相胡亂混在一起」！
3，批判，三立：
3.1.假案平反，才能夠「真相立、人權立、民主立」；反之，則否。
3.2.假案平反，才能夠政府公權力為真，即「真立法、真行政、真司法」；反之，則否。（仍是真假不分的立法、行政、司法）
3.3.假案平反，才能夠「知道假，改易為真」、「知道迫害者，要究責」、「讓政府犯罪的加害人，侯簡二君，面對其所為負其責任」。
4，四解：
4.1.找到真相，祛除幻相、祛除假相、去除迷糊相。
4.2.面對面：侯寬仁出來講清楚說明白，太極門案持續迄今，迫害行為持續，是嚴重的繼續犯，時效根本不能夠「時效完成」，以此遁詞，脫免被究責，讓全民對於政府的法治維持，感到懷疑、甚至不解與難過。
4.3.懸賞廣告：懸賞廣告為一種「契約」，廣告為要約，完成行為為承諾（或意思實現）。找簡禎壽出來說明真相，民法第164條懸賞廣告，依據民法，找太極門製造「假稅單烏龍單」稅法的元兇。
4.4.解出真相假相纏繞不清的劣根性、奴仔綁架、矯情性，況且當時，財政部被蒙在鼓裏，財政部長全不知情，其實，財政部也可以與侯寬仁脫鈎，與史越生簡禎壽脫鈎，作出劃時代的積極行動，平反稅務假案！
平反假案，立竿見影之事，為何不為？
誰能對此案解決，立即給臺灣的民主人權經驗，做出劃時代的魄力與具體表現。
此次「沉浸式互動體驗X探索未知的領域-1219密室逃脫」「走過後威權30年 看見天光」！
掠奪藏鏡人的密室：官員為獎金，說話顛三倒四，透露愛獎金，良心被狗吃掉，因而，枉法裁判、違背審級利益，胡作非為，無所畏懼。
這個「天光」，是那位「公權力」、「不同流合汚」、「明心見性」的「志士仁人」開啟，不啻會引發臺灣社會關注，甚至引發全世界的囑目，簡言之，對於「臺灣人權的盲腸發作」，不裝聾作啞，而是「開刀、拯救」的偉大人物（即那位敢開刀、敢平反，才是「啟動天光」的人！
太極門掌門人洪道子博士，因這個案件，走的尋真相、假案平反之路，倍極困難。其古今中外許多歷史上的偉人一樣，歷經風霜與苦難，但卻為台灣開創了賦稅人權，並且在受苦難的同時，洪博士仍然將愛與和平帶到全世界，真的是非常偉大。
籌劃特展的年青人、歷經千辛萬苦的擘劃、製作、創意與巧思設計，真的是很棒！
這幾天來參與活動者，有研究生、大學生、高中生，國中生，及各行各業人士，因為「密室逃脫」的體驗，而有對臺灣自由、民主、法治、人權的真相，領悟。
白恐時期政治受難者陳欽生先生，在其新著「謊言.真相」，說出「歷史事實如此明確，何以國家仍不願意導正荒謬的錯誤？國家應該以國家的高度明確告訴國人，當年錯誤的決策導致無辜的傷害，必須由當時政黨的繼承者與其領袖概括承受。」
依據真相，假案平反，是臺灣人權，當今的重大課題，也是任何臺灣的前瞻者，對於惡勢力，因屬滋蔓難圖；職是，欲展現臺灣人權標竿特色的契機，此為關鍵時刻、轉折點，抓住契機，大展宏圖！
希望在臺灣的今天，很快就能夠看到此 『假案平反』的落實！
其他人也在看
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 249
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 122