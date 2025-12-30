〈專欄〉開啟人權天光的契機：1219 政治假案整肅 30年 假案平反！



文／陳志龍（臺灣財經刑法研究學會理事長、國立台灣大學法律學院退休教授）

我以嚴謹的法學構成要件、邏輯、法社會學的角度，並採「理性、說理、分析」，來探討太極門案的全貌與其荒謬。

這案件，一方面顯示，雖然在臺灣解嚴後的時代，但因為「後威權時代」，殘存的「威權時代的幽靈」（反自由、反民主、反法治、反人權），仍持續發威，作出「殘民以逞」、「顛倒黑白」的「迫害行為」（其實也是「政府犯罪行為」）！迄今，吾人必需努力鏟除此餘灰的黑暗靈魂，臺灣才能真正脫離「威權惡魔」！

在這回華山特展，以太極門案為例，尋求真相；但並不是單一的個別案例，應該是通案。

其實，戒嚴時期的叛亂案、匪諜案、美麗島案件，就是這種 『無中生有』、 『假案整肅』的適例。在解嚴後，發生的1996年太極門案，全貌就是假案；甚至，發生在2020年9月19日竹北事件，亦是和太極門案的迫害者，有其關聯，為分獎金，違反依法行政，為搞「假案整肅」，加害者，明目張膽地，逞其逮捕無辜人民的迫害計劃，無所不用其極。

雖然這只是少數人的惡行，但對於自由人權的臺灣而言，真的是法治的「病毒」、「癌細胞」，隨時會吞噬我們的「法治生命」。

今天，我為了觀察、分析、批判、解決。提出以下四項：

1，觀察：ㄧ破：破假，以真破假，真假不並存：

1.1.從 『主觀』的「假」，到「客觀」的「假」，明顯是「明知故意」的『謀害』，就犯罪構成要件學來看，是「明知是假」的謀害犯罪類型。主觀是『謀害』，客觀是「無中生有」。這種謀害整肅，其與「真相」（事實、證據），全然悖離。即，自始至終，就是假（攏總是假）。

1.2.只要從「四位主要行為人」（廖正豪、侯寬仁、史越生、簡禎壽）的「主觀想像」出發，就知道本案是「用假案來整肅」的「假案整肅」。此在四人之一的史越生，即明白揭櫫，稅案是「侯寬仁」主導的「套圈圈」，系爭稅官的稅單，也是「無中生有」、「羅織入稅」的「不正常稅單」、「假稅單」！

1.3.從這整個30年案件的事實、證據、情況來看，是處處都是「假」。也就是說，在這個華山案情展覽，對於要能夠「成罪」、「成稅」的構成要件而言，可謂是「萬假」、「千萬假」。

至於何處是「真」，可謂在構成要件要素中，全然「找不到」。

這麼明顯的「假案」，可謂「貽笑大方」、「貽笑普天下的法律人」、「貽笑普天下的稅務人」，莫此為甚！

本文作者陳志龍教授

2，分析，殘存二霸王：

2.1.太極門案，當初檯面上的下手元兇，應有四霸王（廖侯史簡），而在這30年期間，廖正豪、史越生，業已往生；目前仍存侯簡等二君。但是真理越辯越明，侯簡等二人，卻不敢再出來。顯示其理虧至極。

2.1.侯寬仁的起訴書，不符合證據法要求，均屬推測擬制，更屬假造、變造、不實登載。荒謬絕倫。而遭地院、高院、最高法院，均予以否認，即其明顯違反真相，昭然若揭。

2.3.現在案件，應該追究「始作俑者」的責任。不宜再打混水的「混泥戰」；更不容「假到底就可以偽真」！

凡我理性之人，絕對不容「真相假相胡亂混在一起」！

3，批判，三立：

3.1.假案平反，才能夠「真相立、人權立、民主立」；反之，則否。

3.2.假案平反，才能夠政府公權力為真，即「真立法、真行政、真司法」；反之，則否。（仍是真假不分的立法、行政、司法）

3.3.假案平反，才能夠「知道假，改易為真」、「知道迫害者，要究責」、「讓政府犯罪的加害人，侯簡二君，面對其所為負其責任」。

4，四解：

4.1.找到真相，祛除幻相、祛除假相、去除迷糊相。

4.2.面對面：侯寬仁出來講清楚說明白，太極門案持續迄今，迫害行為持續，是嚴重的繼續犯，時效根本不能夠「時效完成」，以此遁詞，脫免被究責，讓全民對於政府的法治維持，感到懷疑、甚至不解與難過。

4.3.懸賞廣告：懸賞廣告為一種「契約」，廣告為要約，完成行為為承諾（或意思實現）。找簡禎壽出來說明真相，民法第164條懸賞廣告，依據民法，找太極門製造「假稅單烏龍單」稅法的元兇。

4.4.解出真相假相纏繞不清的劣根性、奴仔綁架、矯情性，況且當時，財政部被蒙在鼓裏，財政部長全不知情，其實，財政部也可以與侯寬仁脫鈎，與史越生簡禎壽脫鈎，作出劃時代的積極行動，平反稅務假案！

平反假案，立竿見影之事，為何不為？

誰能對此案解決，立即給臺灣的民主人權經驗，做出劃時代的魄力與具體表現。

此次「沉浸式互動體驗X探索未知的領域-1219密室逃脫」「走過後威權30年 看見天光」！

掠奪藏鏡人的密室：官員為獎金，說話顛三倒四，透露愛獎金，良心被狗吃掉，因而，枉法裁判、違背審級利益，胡作非為，無所畏懼。

這個「天光」，是那位「公權力」、「不同流合汚」、「明心見性」的「志士仁人」開啟，不啻會引發臺灣社會關注，甚至引發全世界的囑目，簡言之，對於「臺灣人權的盲腸發作」，不裝聾作啞，而是「開刀、拯救」的偉大人物（即那位敢開刀、敢平反，才是「啟動天光」的人！

太極門掌門人洪道子博士，因這個案件，走的尋真相、假案平反之路，倍極困難。其古今中外許多歷史上的偉人一樣，歷經風霜與苦難，但卻為台灣開創了賦稅人權，並且在受苦難的同時，洪博士仍然將愛與和平帶到全世界，真的是非常偉大。

籌劃特展的年青人、歷經千辛萬苦的擘劃、製作、創意與巧思設計，真的是很棒！

這幾天來參與活動者，有研究生、大學生、高中生，國中生，及各行各業人士，因為「密室逃脫」的體驗，而有對臺灣自由、民主、法治、人權的真相，領悟。

白恐時期政治受難者陳欽生先生，在其新著「謊言.真相」，說出「歷史事實如此明確，何以國家仍不願意導正荒謬的錯誤？國家應該以國家的高度明確告訴國人，當年錯誤的決策導致無辜的傷害，必須由當時政黨的繼承者與其領袖概括承受。」

依據真相，假案平反，是臺灣人權，當今的重大課題，也是任何臺灣的前瞻者，對於惡勢力，因屬滋蔓難圖；職是，欲展現臺灣人權標竿特色的契機，此為關鍵時刻、轉折點，抓住契機，大展宏圖！

希望在臺灣的今天，很快就能夠看到此 『假案平反』的落實！