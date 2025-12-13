【專欄】關稅大棒與萬億順差的對決：美中貿易戰如何重塑全球經濟秩序



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言：一場沒有贏家的持久戰

自川普（Donald Trump）政府於2018年對中國大陸商品加徵關稅，開啟貿易摩擦以來，這場全球最大經濟體之間的角力已持續數年。表面上的關稅戰與貿易數據背後，是一場更深層次的全球經濟秩序與供應鏈主導權之爭。許多人曾預言，美國的關稅大棒將迅速擊垮中國大陸的出口導向型經濟，然而現實卻遠比想像複雜。

最新數據顯示，中國大陸不僅在壓力下展現驚人韌性，其年度貿易順差史上首次突破1兆美元大關。與此同時，美國的關稅政策也未能如其預期般將製造業徹底帶回本土，反而催生了新的全球貿易路徑與供應鏈格局，迫使美國企業與消費者承擔成本。這場貿易戰並未以某一方的明顯勝利告終，而是將世界推向了一個經濟壁壘更為分明、充滿不確定性的「分區化」新時代。

全球供應鏈的劇烈重組與「分區化」新秩序

美中貿易摩擦已從短期政策衝突，演變為引發全球供應鏈結構性調整的關鍵驅動力。過去高度集中於北亞的製造業中心正在鬆動。富國銀行的分析指出，以往中國大陸、香港與韓國組成的「北亞製造中心」，在美國進口市場的佔有率曾高達90%，如今已大幅滑落至50%。訂單並未消失，而是發生了戰略性遷移，大量流向台灣、越南、印尼和印度等地，形成了新的「亞洲替代供應鏈」聚落。

這一轉變對參與各方產生了深遠的連鎖反應。美國進口商首當其衝，面臨巨大的資金與成本壓力。在早期為避關稅而囤積的庫存消耗殆盡後，企業如今必須直接承受高昂的關稅成本。這導致它們的營運資金需求增加了約20%，許多公司被迫轉向銀行融資或重新協商付款條件，關稅的負面影響已直接體現在企業的資產負債表上。另一方面，大陸製造業則展現了強大的適應能力。儘管對美出口出現結構性下滑，但其透過開拓新興市場成功實現了出口動能的轉換。數據顯示，大陸對東南亞的出口逆勢成長了8%，對歐盟的出口更在最近一個月大幅成長近15%。

匯豐銀行（HSBC）環球貿易解決方案主管拉馬錢德蘭（R. Ramachandran）觀察到，新的「貿易路徑」正在湧現，亞洲區內的貿易往來成為當下最顯著的主題。這一切都顯示，全球供應鏈並未斷裂，而是在進行一場複雜的重新配置，最終導向一個更加區域化、壁壘化的新秩序。

中國大陸的突圍之道：萬億順差背後的戰略轉向

在美國關稅的持續高壓下，中國大陸的外貿表現卻屢屢超出市場預期，其核心策略在於靈活的市場轉移與堅實的製造業根基。關鍵的轉向在於出口市場的多元化。中國對美國的出口額在近期大幅衰退了29%，但整體出口總額依然強勁成長。這背後是對東南亞、歐盟等市場的成功開拓。尤其重要的是，部分出口至東南亞的商品，會經過再加工或轉運最終進入美國市場，這條「轉運貿易」通道成為繞開關稅壁壘的重要路徑。瑞士銀行（UBP）的經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）指出，只要美國尚未嚴格限制這種第三國轉運，中國大陸就能持續從穩定的美國需求中間接受益。

此外，中國大陸在先進製造領域的產能優勢，構成了其難以被輕易替代的底層邏輯。摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析認為，這種產能優勢是中國在全球出口市場地位穩固的關鍵，也是支撐其經濟成長目標的重要助力。人民幣匯率的走弱，進一步增強了大陸商品在歐洲等市場的價格競爭力，擴大了貿易順差。在國內房地產市場持續調整、內需復甦緩慢的背景下，強勁的出口已成為大陸經濟不可或缺的支柱。

凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家預估，這種「改道貿易」的作用將持續增強，大陸未來的貿易順差規模可能進一步擴大。這一切都顯示，美國試圖透過關稅單方面改變貿易格局的目標並未完全實現，大陸經濟透過自身調整和全球佈局找到了新的平衡點。

美國的戰略困境：「交易式」外交與長期競爭的迷思

川普政府的對華貿易政策，暴露出其以短期交易為導向的本質，這在部分分析看來，可能使美國陷入戰略誤判。其政策核心被批評為過度聚焦於短期的帳面利益。例如，為了換取大陸恢復採購美國大豆等農產品、以及在芬太尼等議題上的合作，美國被指在關鍵技術出口管制、對大陸船舶徵收港口費等涉及長期產業競爭與安全的領域做出了重大讓步。有批評者指出，這種「交易式」談判雖然能帶來立即可見的成果，卻可能削弱美國在核心科技與戰略產業的競爭優勢，是一種用長期安全換取短期經濟利益的短視行為。

這種策略也導致了美國在國際場合政策信號的混亂與自我消耗。例如，為了維持與北京的貿易談判氛圍，川普政府曾推遲對台軍售，並禁止台灣地區領導人過境美國。同時，其對待傳統盟友的態度也充滿不確定性。例如，在試圖拉攏印度共同應對中國大陸挑戰的同時，又因貿易逆差等問題公開指責印度「傾銷稻米」，並威脅加徵關稅，這種反覆無常的態度破壞了與關鍵夥伴的互信。

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的資深議員拉賈．克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）認為，這種做法混淆了制度競爭與貿易爭端的本質，未能向民眾清晰傳達中美競爭關乎未來經濟模式與價值觀對立的深層次性質。真正的競爭勝利，應在於美國及其盟友能否建構強大且安全的體系，以抵禦任何經濟脅迫與軍事威脅，而非單純追求貿易逆差的縮減。

結語：走向「脫鉤」還是「韌性重組」？

美中貿易戰的結局，並非傳統意義上一方戰勝另一方的終點，而是一個漫長過渡期的起點。雙方經濟「回不到過去」已成為企業與學界的共識。關稅壁壘可能因政治需要而起伏，但由地緣政治驅動的供應鏈風險分散意識已經深植全球商界。這場衝突永久性地改變了全球化的運行邏輯，從追求效率最優化的「全球整合」，轉向強調安全與可控的「韌性重組」。

最終，世界經濟正朝著一個更加區域化、板塊化的方向發展。美國、中國大陸以及歐盟等主要經濟體，都在致力於構建更具韌性、更側重於友岸或本土的供應鏈體系。這過程將伴隨著成本上升、通膨壓力以及成長動能的損耗。對於包括台灣在內的全球經濟參與者而言，未來的挑戰在於如何在新的經濟秩序中重新定位，在美中兩大經濟板塊之間找到平衡與機遇，並在充滿不確定性的「分區化」新世界裡，建立起屬於自己的競爭優勢與安全屏障。這場貿易戰沒有摧毀全球化，但卻讓它換了一副前所未有的面貌。