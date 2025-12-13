【專欄】關稅大棒與萬億順差的對決：美中貿易戰如何重塑全球經濟秩序
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言：一場沒有贏家的持久戰
自川普（Donald Trump）政府於2018年對中國大陸商品加徵關稅，開啟貿易摩擦以來，這場全球最大經濟體之間的角力已持續數年。表面上的關稅戰與貿易數據背後，是一場更深層次的全球經濟秩序與供應鏈主導權之爭。許多人曾預言，美國的關稅大棒將迅速擊垮中國大陸的出口導向型經濟，然而現實卻遠比想像複雜。
最新數據顯示，中國大陸不僅在壓力下展現驚人韌性，其年度貿易順差史上首次突破1兆美元大關。與此同時，美國的關稅政策也未能如其預期般將製造業徹底帶回本土，反而催生了新的全球貿易路徑與供應鏈格局，迫使美國企業與消費者承擔成本。這場貿易戰並未以某一方的明顯勝利告終，而是將世界推向了一個經濟壁壘更為分明、充滿不確定性的「分區化」新時代。
全球供應鏈的劇烈重組與「分區化」新秩序
美中貿易摩擦已從短期政策衝突，演變為引發全球供應鏈結構性調整的關鍵驅動力。過去高度集中於北亞的製造業中心正在鬆動。富國銀行的分析指出，以往中國大陸、香港與韓國組成的「北亞製造中心」，在美國進口市場的佔有率曾高達90%，如今已大幅滑落至50%。訂單並未消失，而是發生了戰略性遷移，大量流向台灣、越南、印尼和印度等地，形成了新的「亞洲替代供應鏈」聚落。
這一轉變對參與各方產生了深遠的連鎖反應。美國進口商首當其衝，面臨巨大的資金與成本壓力。在早期為避關稅而囤積的庫存消耗殆盡後，企業如今必須直接承受高昂的關稅成本。這導致它們的營運資金需求增加了約20%，許多公司被迫轉向銀行融資或重新協商付款條件，關稅的負面影響已直接體現在企業的資產負債表上。另一方面，大陸製造業則展現了強大的適應能力。儘管對美出口出現結構性下滑，但其透過開拓新興市場成功實現了出口動能的轉換。數據顯示，大陸對東南亞的出口逆勢成長了8%，對歐盟的出口更在最近一個月大幅成長近15%。
匯豐銀行（HSBC）環球貿易解決方案主管拉馬錢德蘭（R. Ramachandran）觀察到，新的「貿易路徑」正在湧現，亞洲區內的貿易往來成為當下最顯著的主題。這一切都顯示，全球供應鏈並未斷裂，而是在進行一場複雜的重新配置，最終導向一個更加區域化、壁壘化的新秩序。
中國大陸的突圍之道：萬億順差背後的戰略轉向
在美國關稅的持續高壓下，中國大陸的外貿表現卻屢屢超出市場預期，其核心策略在於靈活的市場轉移與堅實的製造業根基。關鍵的轉向在於出口市場的多元化。中國對美國的出口額在近期大幅衰退了29%，但整體出口總額依然強勁成長。這背後是對東南亞、歐盟等市場的成功開拓。尤其重要的是，部分出口至東南亞的商品，會經過再加工或轉運最終進入美國市場，這條「轉運貿易」通道成為繞開關稅壁壘的重要路徑。瑞士銀行（UBP）的經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）指出，只要美國尚未嚴格限制這種第三國轉運，中國大陸就能持續從穩定的美國需求中間接受益。
此外，中國大陸在先進製造領域的產能優勢，構成了其難以被輕易替代的底層邏輯。摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析認為，這種產能優勢是中國在全球出口市場地位穩固的關鍵，也是支撐其經濟成長目標的重要助力。人民幣匯率的走弱，進一步增強了大陸商品在歐洲等市場的價格競爭力，擴大了貿易順差。在國內房地產市場持續調整、內需復甦緩慢的背景下，強勁的出口已成為大陸經濟不可或缺的支柱。
凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家預估，這種「改道貿易」的作用將持續增強，大陸未來的貿易順差規模可能進一步擴大。這一切都顯示，美國試圖透過關稅單方面改變貿易格局的目標並未完全實現，大陸經濟透過自身調整和全球佈局找到了新的平衡點。
美國的戰略困境：「交易式」外交與長期競爭的迷思
川普說，台灣就是台灣。川習會也沒談台灣。
川普政府的對華貿易政策，暴露出其以短期交易為導向的本質，這在部分分析看來，可能使美國陷入戰略誤判。其政策核心被批評為過度聚焦於短期的帳面利益。例如，為了換取大陸恢復採購美國大豆等農產品、以及在芬太尼等議題上的合作，美國被指在關鍵技術出口管制、對大陸船舶徵收港口費等涉及長期產業競爭與安全的領域做出了重大讓步。有批評者指出，這種「交易式」談判雖然能帶來立即可見的成果，卻可能削弱美國在核心科技與戰略產業的競爭優勢，是一種用長期安全換取短期經濟利益的短視行為。
這種策略也導致了美國在國際場合政策信號的混亂與自我消耗。例如，為了維持與北京的貿易談判氛圍，川普政府曾推遲對台軍售，並禁止台灣地區領導人過境美國。同時，其對待傳統盟友的態度也充滿不確定性。例如，在試圖拉攏印度共同應對中國大陸挑戰的同時，又因貿易逆差等問題公開指責印度「傾銷稻米」，並威脅加徵關稅，這種反覆無常的態度破壞了與關鍵夥伴的互信。
美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的資深議員拉賈．克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）認為，這種做法混淆了制度競爭與貿易爭端的本質，未能向民眾清晰傳達中美競爭關乎未來經濟模式與價值觀對立的深層次性質。真正的競爭勝利，應在於美國及其盟友能否建構強大且安全的體系，以抵禦任何經濟脅迫與軍事威脅，而非單純追求貿易逆差的縮減。
結語：走向「脫鉤」還是「韌性重組」？
美中貿易戰的結局，並非傳統意義上一方戰勝另一方的終點，而是一個漫長過渡期的起點。雙方經濟「回不到過去」已成為企業與學界的共識。關稅壁壘可能因政治需要而起伏，但由地緣政治驅動的供應鏈風險分散意識已經深植全球商界。這場衝突永久性地改變了全球化的運行邏輯，從追求效率最優化的「全球整合」，轉向強調安全與可控的「韌性重組」。
最終，世界經濟正朝著一個更加區域化、板塊化的方向發展。美國、中國大陸以及歐盟等主要經濟體，都在致力於構建更具韌性、更側重於友岸或本土的供應鏈體系。這過程將伴隨著成本上升、通膨壓力以及成長動能的損耗。對於包括台灣在內的全球經濟參與者而言，未來的挑戰在於如何在新的經濟秩序中重新定位，在美中兩大經濟板塊之間找到平衡與機遇，並在充滿不確定性的「分區化」新世界裡，建立起屬於自己的競爭優勢與安全屏障。這場貿易戰沒有摧毀全球化，但卻讓它換了一副前所未有的面貌。
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 11
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 52
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 15
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 82
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 8
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 27
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 278
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 41
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 341
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 26
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 272
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 1 天前 ・ 71