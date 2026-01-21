【專欄】陳玉珍顛倒邏輯
藍白兩黨徹底失去「捍衛中華民國」這張騙票神主牌之後，預料，從2026到未來，選舉會很艱難，除了同溫層的藍色固執群眾以外，面對中間選民，很難說服，目前騙票方法只剩一招，「要和平」，把引起戰爭掛在民進黨頭上。
鄭麗文說，不管如何艱難，也要見到北京皇帝，把和平談下來，只靠一張嘴巴，不帶禮物要談和平，太不懂中國人了，更不懂國際局勢，台灣人想問一下，「你空口要求皇上不對台灣動武」，請問，許諾甚麼條件，這才是重點。如果是投降，就不必了，如果真的戰爭降臨，我願意和老共打，也不願意和美日兩國打，台灣人應該思考投靠老共，背叛美日兩國的下場。
老共現在經濟正在死路流轉，能夠和平拿下台灣，既可以續命，而且可以向美國叫板，這也是老共加碼對台灣搞灰色地帶作戰主因，而國民黨在國會大力杯葛政府預算，正在配合老共玩這套戰術。
過去，國民黨捍衛中華民國，還談「一中各表」，但是老共說「華獨」也是「獨」，國民黨只好放棄神主牌，反過來抓住和平使者的身分，持續創造和平口號，自認可以叫老共放下武器，其實這一招就是空手騙選票，並且違法，因為老共不可能和沒有政權的國民黨簽任何合約，過去國共簽合約，國民黨是主，老共是客，卻還控制幾個地區，現在主客易位，老共把國民黨視為乞丐，就算讓你進北京，簽合約是假的，開打是真的。
老共從詐騙黑幫起家，從毛匪開始，一路詐騙中國人，如今搞「一帶一路」，也是一路詐騙，簽任何文件很少當真，現在暗地支持黑道搞詐騙園區，才被國際拆穿。
中台已經和平超過60年，老共武力勝過台灣，卻久久不開打，原因不是老共慈悲，而是海峽天險，登陸困難，老共怕輸，這場戰打輸，就是紅色政權瓦解，如果老共打贏，美日展開奪島戰爭，估計台灣會變成廢墟島，失去價值，這一點老共比誰更了解。
如果國民黨可以說服北京政權在聯合國大會上宣布，「永遠不會對台灣使用軍事武器，若毀諾就退出聯合國」，別說2026年，以後，我的選票全部投國民黨。
我16歲入黨，17歲讀了殷海光的「思想的方法」，決定脫離國民黨，如今成為自由人，回想年輕時候的決定，我做對了，因為國民黨和共產黨一樣，不是搞威權，就是搞欺騙。
前天，陳玉珍談到戰爭對金門傷害，聲淚俱下，談戒嚴時期，軍管時代，金門人生活在恐懼中，知道戰爭可怕，和平可貴，這種話語術是廢話，陳玉珍忘了，台灣本島人沒有挑起戰爭，卻同樣經歷過戒嚴，同樣害怕睡醒就被失蹤，不同只是金門屬於前線戰地，結束軍管比較慢，金門人不要戰爭，偏偏國共內戰打到金門，這是歷史的悲劇，金門人應該向蔣介石究責。
台灣或全世界，同樣都不愛戰爭，包含中國人，但是，這些反戰語言應該對老共去講，而不是在國會叫囂，阻擋國防預算，要求被戰爭恐嚇的台灣人放下武器。
企圖興戰的是你口中認同的中國人，追求和平必須先要求老共放下武器，這樣的邏輯才正常，陳玉珍的邏輯混亂，不只是本末倒置，而是前言後語不接軌，陳玉珍口口聲聲老共不會打金門，卻又擔心金門淪為戰爭前線，這種矛盾剛好彰顯邏輯不通。
受到多數選票支持的陳玉珍，不認同金門是台灣中華民國政府管轄的「飛地」，怕戰爭降臨，說實在也很簡單，用自己的號召力，立即宣布「金門共和國」獨立，自己擔任金門總統，看看，先動手打金門是老共還是中華民國。
其他人也在看
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 318
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 102
陳亭妃拜會卻拒簽聲明！挺憲議員2字道心聲
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉和議會...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 19
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 29
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客
即時中心／綜合報導中央政府今年度總預算持續遭藍白卡關，至今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日下戰帖要求與立院直接辯論；在野陣營立即接招，國民黨團要求舉辦3場電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀直批黃國昌是「垂死掙扎的過氣政客」，只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？「這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」民視 ・ 38 分鐘前 ・ 16
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 32
格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7
美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
陳亭妃拒簽「切割郭信良」條款！吳子嘉轟挺憲派太離譜：她離開是正確的
立委陳亭妃成功在民進黨初選擊敗對手林俊憲，爭取到2026台南市長提名，她今（20）日拜訪台南市議會展開和解之旅，不過挺憲派的議長邱莉莉等人，會後卻稱對於陳亭妃沒有簽署「切割郭信良協議」表示遺憾，和解第一站就看似觸礁。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，「這實在太離譜，這個共同聲明非常沒水準！」據了解，挺憲派在與陳亭妃的會面中，拿出其擬定的「2026民進黨勝......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾總統鬧劇「自家人也不挺」！藍白僅4人列席 議場唱空城畫面曝
即時中心／黃于庭報導藍白掌握國會多數，日前挾著人數優勢通過彈劾總統賴清德提案。賴清德昨（20）日發函立法院長韓國瑜，「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」，因此不予列席今（21）日召開的全院委員會。對此，民進黨立委吳思瑤砲轟，藍白要求總統列席，議場卻空蕩蕩，「連自己人都不捧場，就知道鬧劇多難看」。民視 ・ 20 小時前 ・ 21
陳亭妃拜會議會尋求和解破局 拒簽切割郭信良聲明遭批遺憾
民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，今（20）日上午10時30分前往台南市議會拜會議長邱莉莉，尋求黨內「大和解」。雙方進行45分鐘密室會談後，陳亭妃離去時僅簡短回應「OK啦！」不願多作說明。然而，邱莉莉等挺憲派議員則對陳亭妃未簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾，顯示黨內整合仍存在變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
賴清德拒到立院說明被彈劾案 國民黨批「三失總統」
立院發動彈劾總統賴清德，邀賴今至立院全院委員會列席說明遭拒。國民黨批，賴拒依法行政、藐視民意監督是失職；意識形態治國、造成國家空轉是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立是失德，三失總統現竟更直接消失。太報 ・ 22 小時前 ・ 4
被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？
[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 2
曝柯志恩民調最大變數！謝寒冰示警：綠營還在游離，這大咖「消失1年恐出馬」
民進黨拍板由立委賴瑞隆挑戰2026高雄市長，與國民黨立委柯志恩的對決受到高度關注，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮；媒體人謝寒冰認為，這只是因為綠營尚未整合完成。謝寒冰在《何橞瑢辣晚報》節目中表示，賴瑞隆民調相對低迷，主要是因為過去力挺立委邱議瑩、林岱樺等人的選民「還沒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
民眾黨提不在籍投票闖關不管「超大漏洞」吳欣岱：開後門給人走？
[Newtalk新聞] 民眾黨團所提出的不在籍投票法草案經立法院會逕付二讀、交付協商。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直指當中有許多漏洞，台灣綠黨也發聲明強調，支持改革，但拒絕讓選務崩潰，制度方向可以討論，但在配套未到位前，貿然上路恐怕後患無窮。支持讓投票更便利，但反對在高風險情況下倉促推動。 吳欣岱表示，過去在罷免國民黨、民眾黨立委時，民眾黨立委兼黨主席黃國昌認為必須要有身分證影本才能連署，因怕資料遭到盜用成為連署人頭。結果現在投票更大的事情，反而不擔心身分被盜用，來輕易的不在籍投票。選票如果被移轉，是更大的漏洞。 吳欣岱認為，台灣根本沒有投票率過低問題，沒必要為了表面提升投票率犧牲制度安全；若要降低青年返鄉投票負擔，政府可提供交通補助，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。在中國因素下，任何可能製造爭議的制度，都可能被「以民主顛覆民主」，因此堅決反對不在籍投票。 綠黨指出，「國內移轉投票」確實能減輕外地工作、就學族群返鄉投票的負擔，若制度完善，將有助提升投票率、強化民主；但關鍵在於，移轉投票本身是「高複雜度、高風險」的工程，不能在責任不清、人事未齊的情況下硬推，否則等同拿選舉制度新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
與北約就格陵蘭達初步協議 川普暫緩對歐8國加徵關稅
美國總統川普睽違6年再度重返瑞士達沃斯，參加世界經濟論壇。針對各界最關注的格陵蘭主權爭議，川普在演說中明確排除動用武力的選項；並透露在與北約秘書長會談後，雙方已就格陵蘭與北極議題，達成初步框架協議，因此決定暫緩原定2月生效，對歐加徵關稅的計畫。此外，川普也針對委內瑞拉與俄烏戰局發表看法，強調將致力於促成和平協議。公視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
決戰台中！ 賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡
中部中心／陳仕承、李柏瑾報導2026決戰台中，綠營全面啟動，總統賴清德，出席防災士培訓活動，大讚立委何欣純，認真打拚第一名，有了總統加持，何欣純更是火力全開，當著市長盧秀燕的面，再攻普發現金直球對決，反觀藍營，陷入姊弟之爭僵局，基層焦慮感大爆發。總統賴清德（右二）出席防災士培訓活動大讚何欣純（左一）認真打拚第一名（圖／翻攝畫面）總統賴清德低調現身台中市，出席防災士培訓活動，民進黨台中市長參選人立委何欣純全程陪同，總統更不忘大讚力挺。綠營瞄準2026台中市長，不只有總統牌全力助攻，何欣純也主動出招，攻勢不斷。台中市議會民進黨黨團幹部交接，何欣純當著市長盧秀燕的面，再追普發現金。國民黨立委楊瓊瓔（右二）與立法院副院長江啟臣爭接 藍營姐弟之爭人選卡卡（圖／民視新聞）敏感議題，台下盧秀燕全程面帶微笑，上台致詞話說的婉轉，而藍營有意角逐台中市長提名的立委楊瓊瓔，面對普發現金，四兩撥千斤。藍營女將，低調應戰，全是因為黨內姊弟之爭，協調喬不攏，人選難產，陷入僵局，戰線似乎要拉長。藍營台中市長人選卡關，綠營上下就位，積極備戰，力拼翻轉大台中。原文出處：決戰台中！賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡 更多民視新聞報導蔡其昌TeamTaiwan春聯首發逾萬人領 明起全國319處同步供索取台中市長初選"藍姐弟破裂" 江啟臣:盼1月底人選敲定藍協調台中參選人破局 何欣純:江啟臣是好人 楊瓊瓔比江啟臣好民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
伊朗官媒遭駭客入侵 播流亡王儲精神喊話示威者畫面｜#鏡新聞
伊朗全國性的示威行動，持續延燒，現在就有報導指出，伊朗國營電視台的衛星訊號竟然遭駭客入侵，電視節目被插播，伊朗流亡海外王儲芮沙巴勒維的畫面，影片更直接向伊朗的安全部隊和軍隊喊話，希望他們不要把武器對準人民，反而要保護自己的民眾。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴總統拒赴立院說明彈劾案 在野立委痛批「你不是皇帝」
立法院今、明兩天（21、22日）針對藍白發動彈劾總統賴清德召開全院委員會，不過總統府昨天回函告知賴總統將不予列席；對此，國民黨團痛批這是民主裂解、制度崩壞的起點；民眾黨團則提醒賴清德：你是民主國家選出中廣新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1