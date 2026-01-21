【專欄】陳玉珍顛倒邏輯

藍白兩黨徹底失去「捍衛中華民國」這張騙票神主牌之後，預料，從2026到未來，選舉會很艱難，除了同溫層的藍色固執群眾以外，面對中間選民，很難說服，目前騙票方法只剩一招，「要和平」，把引起戰爭掛在民進黨頭上。

鄭麗文說，不管如何艱難，也要見到北京皇帝，把和平談下來，只靠一張嘴巴，不帶禮物要談和平，太不懂中國人了，更不懂國際局勢，台灣人想問一下，「你空口要求皇上不對台灣動武」，請問，許諾甚麼條件，這才是重點。如果是投降，就不必了，如果真的戰爭降臨，我願意和老共打，也不願意和美日兩國打，台灣人應該思考投靠老共，背叛美日兩國的下場。

老共現在經濟正在死路流轉，能夠和平拿下台灣，既可以續命，而且可以向美國叫板，這也是老共加碼對台灣搞灰色地帶作戰主因，而國民黨在國會大力杯葛政府預算，正在配合老共玩這套戰術。

過去，國民黨捍衛中華民國，還談「一中各表」，但是老共說「華獨」也是「獨」，國民黨只好放棄神主牌，反過來抓住和平使者的身分，持續創造和平口號，自認可以叫老共放下武器，其實這一招就是空手騙選票，並且違法，因為老共不可能和沒有政權的國民黨簽任何合約，過去國共簽合約，國民黨是主，老共是客，卻還控制幾個地區，現在主客易位，老共把國民黨視為乞丐，就算讓你進北京，簽合約是假的，開打是真的。

老共從詐騙黑幫起家，從毛匪開始，一路詐騙中國人，如今搞「一帶一路」，也是一路詐騙，簽任何文件很少當真，現在暗地支持黑道搞詐騙園區，才被國際拆穿。

中台已經和平超過60年，老共武力勝過台灣，卻久久不開打，原因不是老共慈悲，而是海峽天險，登陸困難，老共怕輸，這場戰打輸，就是紅色政權瓦解，如果老共打贏，美日展開奪島戰爭，估計台灣會變成廢墟島，失去價值，這一點老共比誰更了解。

如果國民黨可以說服北京政權在聯合國大會上宣布，「永遠不會對台灣使用軍事武器，若毀諾就退出聯合國」，別說2026年，以後，我的選票全部投國民黨。

我16歲入黨，17歲讀了殷海光的「思想的方法」，決定脫離國民黨，如今成為自由人，回想年輕時候的決定，我做對了，因為國民黨和共產黨一樣，不是搞威權，就是搞欺騙。

前天，陳玉珍談到戰爭對金門傷害，聲淚俱下，談戒嚴時期，軍管時代，金門人生活在恐懼中，知道戰爭可怕，和平可貴，這種話語術是廢話，陳玉珍忘了，台灣本島人沒有挑起戰爭，卻同樣經歷過戒嚴，同樣害怕睡醒就被失蹤，不同只是金門屬於前線戰地，結束軍管比較慢，金門人不要戰爭，偏偏國共內戰打到金門，這是歷史的悲劇，金門人應該向蔣介石究責。

台灣或全世界，同樣都不愛戰爭，包含中國人，但是，這些反戰語言應該對老共去講，而不是在國會叫囂，阻擋國防預算，要求被戰爭恐嚇的台灣人放下武器。

企圖興戰的是你口中認同的中國人，追求和平必須先要求老共放下武器，這樣的邏輯才正常，陳玉珍的邏輯混亂，不只是本末倒置，而是前言後語不接軌，陳玉珍口口聲聲老共不會打金門，卻又擔心金門淪為戰爭前線，這種矛盾剛好彰顯邏輯不通。

受到多數選票支持的陳玉珍，不認同金門是台灣中華民國政府管轄的「飛地」，怕戰爭降臨，說實在也很簡單，用自己的號召力，立即宣布「金門共和國」獨立，自己擔任金門總統，看看，先動手打金門是老共還是中華民國。