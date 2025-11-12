【專欄】雙語國家的基礎工程: 讓英文融入生活的教育藍圖



文/潘威佑(社團法人台灣教師聯盟理事長)

台灣在教育上的想像，已經不再只停留在教室黑板前，而是開始思考「下一代如何和世界對話」。語言學習不再只是考捲上的分數，而是日常生活的工具，是走向國際時能夠使用的橋梁。政府這幾年持續推動雙語政策，不只是喊口號，而是一步步把基礎建好：讓每個孩子，不分城市或偏鄉，都能有一個公平的管道接觸國際語言。這樣的方向背後，其實延伸自過去國家語言政策的精神，就是讓台灣的語言環境更開放、多元，也讓英文學習成為生活的一部分，而不是壓力來源。

教育部目前與國內頂尖師資培育大學合作，共同打造兩套重要的英文數位系統。有點像是在台灣的教育旅途中，搭起了兩座互相連結的站點：一座是給學生自由走動、探索的「學習站:酷英平台，另一座則是「導航塔:英檢系統」，能告訴學生自己目前在哪裡、接下來怎麼走。前者提供大量的情境練習、互動工具，讓孩子能透過聽故事、模擬對話、練習口音，把英文學得更貼近生活；後者則像一面鏡子，讓學生在完成練習後能知道自己哪裡掌握得好、哪裡還需要加強，並且提供下一步的學習建議。

這樣的設計其實非常符合現代教育的需求。以前的語言學習往往只有課本、老師講解與反覆的文法練習，很多孩子學了十年仍不敢開口。但現在的系統把科技力量拉進教室，把 AI 的即時回饋、情境模擬與個人化分析都變成日常學習的一部分。換句話說，不只要教孩子英文，更要讓孩子在安全且不尷尬的環境中「反覆練習」，練到真的能開口、敢開口。

特別是這兩套系統不是為某一群學生設計，而是覆蓋從國小到大專的完整路徑。有的孩子可能剛開始在學簡單句型，有的學生正準備申請海外學程，有的則想提升專業英文能力；這些需求看似分散，但透過這些平台，卻能統合在同一套邏輯中循序推進。更重要的是，系統不是隻停在基礎層面，而是會陪著孩子一路走向更高階的英文應用：從日常對話到專業英文，甚至各種國際檢定準備。

其中有一個特別的進步，就是「口說」終於不再只能依賴老師或真人考官了。新系統加入的開放式題型，就像讓學生在真正的語言場景中練習；從描述圖片、回答問題、根據情境回應，而 AI 能即時分析發音、句法、內容深度，甚至推薦下一步練習，讓學生知道自己不只是拿到一個分數，而是獲得通往下一站的方向。

這樣的學習方式，其實正回應了台灣多年來的語言教育痛點：英文讀得多、寫得多，但說的能力不足、用的機會也少。透過科技的協助，學校不再單打獨鬥，而是有一個能讓所有學生共同使用、共同練習的平台。

從更大的視角來看，這是一個正在形塑中的國家願景；讓語言成為台灣走向世界、與世界相互理解的重要工具。雙語教育並不是要強迫每個人都成為語言天才，而是希望讓孩子們在未來求學、求職或國際交流時，多一份自信、多一種選擇。當英文不再只是考試，而是日常生活的一部分，台灣的下一代才能真正把視野放大，不再只靠翻譯理解世界，而是能直接與世界對話。

教育部與臺師大的這項合作，其實就像替台灣鋪上一條新的知識高速公路：把 AI、科技、語言學習與教育現場串在一起，讓偏鄉與城市的差距縮小，讓沒有補習資源的孩子也能擁有一樣好的工具。這些努力不會立刻看到爆炸性的成果，但會悄悄影響每一位正在學習的孩子:讓他們在未來的某一天，用流利的一句英文自我介紹時，知道自己並不是靠運氣，而是靠著國家與教育體系的長期投入。

台灣一直希望成為一個與世界連結的國家，而語言是最直接的鑰匙。這兩套系統的推出與擴充，不只是教育工具的升級，而是國家邁向更開放、更多元、更國際化的重要一步。