【專欄】電影「大濛」觀後感

九日去台中清水時代影城看《大濛》（台語罩濛的意思，或作Da 濛。）非常好看，希望這個片子能增強台灣人的本土意識，保留古蹟、老建築、生態荒野地，也能讓台灣人更加了解台灣過往悲哀的歷史，一個民族必須認識過去，才會有未來。

《大濛》是一部以白色恐怖時期為背景的國片，最近票房突破九千萬大關，前總統蔡英文、前副總統陳建仁與前行政院院長林全也到電影院支持。蔡英文邀請民眾走進戲院觀賞《大濛》，「唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

我研究了這個片子的背景，推論如下：

這個片子被槍決的那個年輕人應是嘉義朴子人葉城松（一九二三年至一九五六年）為原型。嘉義中學畢業後考入台灣大學法學院就讀，因李登輝的介紹加入新民主同志會，由新民主同志會創辦人之一的陳炳基介紹加入共產黨。

葉城松，圖/國家人權記憶庫

李登輝在學生時代，有加入台大讀書會（台共的外圍組織），換是我也會加入，因為那時台灣的社會結構，除了統治者就是少數地主和大多數的佃農，工商業很少，階級無法流動，非常沉悶，年輕人想要求知又沒去處。還好後來李登輝因理念不合退出台大讀書會，不然今天台灣就沒有總統直選了。

葉城松一九四八年擔任台灣省工作委員會台大法學院支部書記，發展地下組織，並引薦數人入黨，一九四九年八月光明報被繳獲，組織曝光後多人遭到逮捕，一九五0年也因此捕獲共諜蔡孝乾，他變節供出大批共黨組織人員名單，導致共產黨在台組織瓦解，葉城松也因涉及叛亂罪而遭通緝，被迫南下躲避，一九五四年由其父帶去投案，因已發佈通緝，非自首(未通緝)，政府不予減刑，於一九五六年九月二十六日槍決於台北馬場町刑場。

一九七0年代，名作家張良澤（一九三九–）在協助台灣早期作家楊逵（一九0六–一九八五）整理文集出版時曾向他提問：「日本帝國那麼嚴酷，您為什麼不怕死呢？」楊逵回答：「我也是怕死的，只是日本帝國再嚴酷也要依法辦罪，因為其為法治國家，我們要演說、寫文章反政府，只要翻閱一下日本的《六法全書》，便可算出自己可能被關幾天，結果只會少不會多的。大致來說，以演說、寫文章攻擊日本帝國政府，大都是坐牢二十九天。所以台灣話有句口頭禪「拘留二九工」，隨後，他補充：「不過，回到祖國懷抱之後，情況就不同了。它有憲法，也有六法全書，但怎麼算就不知道了。我寫那篇〈和平宣言〉，總共不過五、六百字，結果被關十五年，平均一個字關十天。」

1978年，北原政吉來台，陳千武帶領前往東海花園，拜訪楊逵，詳談日本時期台灣文壇回憶。(圖/擷自楊逵文物數位館，陳千武提供）

由楊逵的感言，可以了解二戰前日本已是個文明的法治國家，而所謂逃亡來台的中華民國是個野蠻的政權，這也是二二八事件時，很多台籍菁英因受日本教育，內心想說即使政治理念不同，頂多就是拘留二十九天，再大不了關個一年半載，結果很倒霉碰到國民匪黨逃亡政權，就被殺害了！

因此，台灣人要徹底了解台灣未來的出路在那兒？現在委內瑞拉馬杜洛獨裁政權被美國川普政府幹掉了，伊朗也快垮了，如此一來中共政權斷了左右膀，估計中共國也來日無多了！



我原本不知「大濛」的意思，看了之後才知道這是台語，而且，約四十年沒講過這一句了。台灣因為大量農田、荒野地變成馬路和建地，現在很少大霧迷濛了。



