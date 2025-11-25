【專欄】面對產業環境乾旱化、鹽鹼化，我們要大遷徙？還是做個治沙者，讓沙漠重生變綠洲？



文/陳家聲

劉潤老師2025年度演講的主題是『進化的力量』，核心觀點始自：對當前商業環境的『生態位乾旱化』和『內卷』，企業和個人必須進行一場『大遷徙』，才能活下去，並且獲得增長。

演講圍繞六場『大遷徙』展開，分別是：品類大遷徙、模式大遷徙、出海大遷徙、智能大遷徙、人口大遷徙，以及貫穿始終的個人進化策略——『第四百萬零一種活法』。

我每年都會關注羅振宇老師、劉潤老師、樊登老師…等人的年度演講，佩服他們都花費至少一個月以上的時間作準備，時地調研或閱讀大量資訊，提出他們對大環境變遷給企業帶來的衝擊，以及創新想法！這對我而言，除了享受他們的精彩內容外，往往也能夠從他們的演講中，獲得新的啟發！

『大遷徙』是描述動物在自然生態環境中，面對著地理環境的季節性變化、或者環境的巨大突變而採取的族群活存的適應方式！北方的游牧民族的『逐水草而居』也一直延續著！這觀念也經常被用來描述傳統企業不投資研發與技術升級，只想利用各地低成本的勞動人口紅利，當勞力成本不在低廉時，企業就開始遷廠，往未開發地區遷移，如從台灣轉一到中國大陸沿海，轉移到內陸地區，再轉移到東南亞、非洲！這樣的企業經營常被稱為『游牧式經營』，這種企業只想賺取低廉勞動力的價值，當然也缺乏技術研發、產品品質及品牌價值的觀念，也缺乏對人才投資發展的經營理念。這類企業在技術創新時，是最先被淘汰的一群。

劉潤老師把這樣的觀念引進到產業環境中，產業為因應環境的動態、劇烈的變動所造成產業發展的遲滯，提出的一種新的見解，很有創意！然而，到底是什麼導致產業環境的乾旱化、鹽鹼化也是值得探究的問題！是全球性的產業經濟環境？還是各國因為缺乏適當的產業環境，無法刺激及提供產業轉型升級的政策激勵措施？企業家商人對營商環境與政策是敏感的！他們是逐利的！加上因為產業缺乏新質生產力的觀念，不願意對技術、人才、經營管理等做投資，導致企業的內卷式競爭？整體而言，也就是一個國家的產業政策與環境，缺乏營造良好的營商環境、產業發展的黑土、豐腴環境，使得產業不願意積極投資技術與產品、品質的研發，以及人才素質的提升，淪為成本式的內卷競爭！不同的原因，當然解決問題的方式不同！

此外，面對著產業環境的乾旱化、鹽鹼化，我們是要『如何』大遷徙？劉老師所說的六類大遷徙，實質並不是動物族群的遷徙，而是認知思維模式與行為的改變！人類遇到戰亂，自然會遷徙！然而，對產業而言，現代產業都已經強調產業生態鏈、供應鏈、生態系統平台化等，這肯定不是動物族群的大遷徙！我們是否要做個治沙者，直面產業環境與問題，尋找方法讓農田鹽鹼化、乾旱化問題，包含透過科學技術與方法，讓沙漠重生、變成綠洲？這包含了對回歸『產業問題』本質的重新定義問題！更重要的是：任何轉型、改變，最大的挑戰一直是『人』的認知思維與行為習慣的僵化！習慣了舒適圈，躺平，內卷當然成為必然的現實！看著中國長期治沙的政策與作為，給我們許多的啟示。

中國人的治沙智慧，將沙漠變成綠洲，農場，生出新的生態！成為舉世的驕傲！認知自然生態的能量，與自然融合，透過改變一些環境作為，引水，光伏發電下放牧，生養出草原……，以生態共生共榮的思維，讓長期埋藏在沙漠裡的生物種子，恢復生命活力，展現生態具有自我修護的能力……

這對人類社會及企業經營，特別是近年來高科技產業及組織發展強調生態系統是如出一轍，不得不佩服海爾張瑞敏首席的前瞻經營思維，提出生態雨林的概念。當然也要佩服十多年來的治沙人，還有中國政府的政策，一群中央級院士及科學家的使命及投入！令人景仰！

這種堅持的毅力，把不可能變成可能！把想不到變成事實！


