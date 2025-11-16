【專欄】饑餓的回聲：當糧食危機成為新地緣武器



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言：糧價上升的背後，是世界秩序的搖晃

全球糧食市場近兩年陷入前所未有的動盪。從氣候異常、戰爭封鎖、貿易壁壘到能源成本高漲，多重因素交織成一張無形的網，使各國糧價飆升、糧源緊縮。許多富裕國家仍可承擔成本，但對中低收入國家而言，飢餓正從數據變成現實。糧食不再只是生存問題，更是國家安全與地緣政治的新戰場。

本文部分立基於聯合國世界糧食計劃署首席經濟學家阿里夫·侯賽因（Arif Husain）於11月11日在《Foreign Affairs》所發表之分析，將其觀察與現況結合，檢視隱藏飢餓如何轉化為社會動盪與地緣衝突的催化劑，並提出政策方向供決策者與公眾參考。

從氣候到戰爭：糧食供應鏈的連環斷裂

糧食危機的根源不止一項。氣候變遷正在改寫農業地圖。近年多地出現極端高溫或乾旱，部分主要糧區的產量明顯下滑，對全球供應造成壓力。當氣候事件與病蟲害同時發生，原本薄弱的供應鏈即刻暴露出裂縫。

烏克蘭情勢對全球穀物市場的影響仍在持續。黑海運輸受阻曾讓世界損失重要糧食輸出來源，乾旱地區與進口依賴國首當其衝。能源價格波動也是關鍵變數。化肥生產高度仰賴天然氣，當燃料成本上升，化肥價格跟著上揚，農民成本提高，進而推升作物價格，形成惡性循環。

這些變動不是孤立事件。當氣候、能源與地緣衝突同時發酵，全球糧食體系的韌性便被系統性削弱。供需一有缺口，價格波動迅速傳導至消費端，社會不安的種子就此播下。

糧食民族主義的抬頭：各國鎖倉自保

在面對供應風險時，政府首要考量往往是保護國內供給，於是出口管制與限制陸續出現。許多糧食出口國以保護國內市場為由，採取限制出口的政策，短期內對內部價格有緩解效果，但長期則可能擾亂全球市場秩序。當多國同時鎖倉，全球競爭升溫，最脆弱的進口依賴國便成了最大受害者。

這類政策的回響不僅侷限於開發中國家。富裕國家雖然擁有較多資源，但也會因為進口來源改變或物流瓶頸而感受到壓力。且當國際市場變得更不穩定時，難民與移民壓力可能成為跨區域的安全議題，進一步影響地緣政治與外交關係。

因此，糧食民族主義是一把雙刃劍。短期內達成內需穩定，長期卻可能破壞國際合作基礎，削弱全球共同應對危機的能力。

飢餓政治化：糧食成為新型武器

糧食正被納入國際政治與外交工具箱中。國家或非國家行為者可能透過控制糧食供應、操作價格或影響出口流向，作為施壓或籌碼的手段。當糧食供應與權力博弈綁在一起時，弱勢國家與地區的食物安全便進一步惡化。

此外，大國透過投資、貸款與基礎建設連結糧食供應鏈，藉此擴大影響力。當糧食供應受到地緣政治考量支配時，援助的性質從純粹的人道救援轉向影響力輸出，接受國在主權與依賴之間需做更艱難的抉擇。

糧食也可能在國內政治中被操作。當政府以糧食補助鞏固核心支持者或以配給制作為控制手段時，社會分配的不公會激化對立，成為內部不穩定的來源。

系統性脆弱：從城市到餐桌的連鎖風暴

城市化加速使更多人口依賴集中化供應鏈。一旦港口、倉儲或運輸遭受衝擊，食物短缺可以在數週內從局部擴散為全城問題。超市貨架短缺不再是遙遠的景象，而是可能迅速出現在任何依賴長距離運輸的市場。

技術雖提供部分救援，例如都市垂直農場或抗逆種子的開發，但這些技術普及與成本降低需耗費時日。短期內，最脆弱的仍是低收入家庭。當通膨壓力上升，家庭會首先削減飲食支出，導致營養不良率上升。長期來看，營養不良會影響勞動力健康與孩童發育，從而侵蝕經濟成長潛力。

當糧食供應危機與經濟衰退同步發生，政治體系承受的壓力倍增。社會信任度下降，民眾對政府處理能力的懷疑可能引發大規模示威與動盪。

化解之道：建立韌性與國際協作的雙軌策略

面對隱藏飢餓與糧食政治化，政策上必須同時著眼於韌性建構與國際合作。韌性建構包含強化本土生產、多元化供應來源、提升糧食儲備與改良物流系統。這些措施能在供應中斷時提供緩衝，降低價格劇烈波動對社會的衝擊。

社會緩衝機制同樣重要。政府應設計有效且目標明確的補助、糧食券或緊急分配機制，確保最脆弱族群在價格或供應波動時不至於陷入飢餓。透明的資訊發布與糧價監測系統也能及早偵測異常，協助政策迅速介入。

國際層面則需要重塑合作架構。開放的多邊市場、區域性糧倉共享協議與緊急調配機制，能降低單一供應中斷的風險。把糧食安全納入國際安全議程，意味著各國必須在危機時刻共同承擔責任，而非各自為政。

結語：糧食安全映照人類共同命運

隱藏飢餓不是統計數字的冷冰冰指標，而是社會信任、國家韌性與國際秩序的試金石。當糧食成為政治籌碼或安全風險時，任何一個國家的脆弱都可能通過全球化的網路傳導至他國，形成不可逆的連鎖效應。

因此，應對糧食危機不應僅是短期的人道救援，而應成為長期的政策議程。建立韌性供應鏈、完善社會緩衝、重建國際合作機制，是避免糧食危機轉為政治與安全災難的必經之路。唯有把糧食視為人類共同的公共資源，而非片面的政治工具，世界才有機會避免下一輪由飢餓引發的全球震盪。