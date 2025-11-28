【專欄】香港火災引爆市民不滿，中國政府面臨政治統制的試煉
香港北部新界大埔的高層住宅群在 26 日發生大規模的火災，這場災難在中國政府自 2019 年大規模民主化示威推行《香港國家安全維護法》（國安法）並加強政治管控之後，正面臨最大的考驗。
香港政治中的民主派已被徹底加以清除，12 月 7 日即將舉行的立法會選舉，僅有獲得政府認定為「愛國者」的候選人能夠參選。
另一方面，香港政府與中國共產黨立即展現對這場悲劇的重視，警方著手調查承包住宅改修工程的企業責任，並以過失致死嫌疑逮捕了該公司三名幹部。
一、大火可能加深民眾對政府的反感
但是，多位專家指出，香港房價長期高漲早已是市民不滿的根源，即使當局持續加強政治統制，這次的大火仍可能迅速加深民眾對政府的反感。
政治學者羅孫尼（Sonny Lo）表示：「中國政府非常在意兩個問題：第一，政府如何應對這場悲劇；第二，市民對香港政府的認知是否會因此改變。」他並指出：「政府在國家安全方面做得不錯，但是安全保障也包含人類安全的層面。」
最新消息顯示，至少已有 94 人死亡，約 300 人失蹤。從火災警報器的缺失、工地工人的吸菸，到竹製鷹架等問題，許多居民質疑風險是否被忽視，或工程是否有導入安全保障的機制。
在避難所的災民中，有人批評火災源於過失與削減成本，網路上也出現了大量相同聲音。
習近平國家主席在 26 日晚間 10 時左右，火焰仍自住宅窗戶竄出之際，指示相關部門「全力投入」滅火與減少死傷及損害。據多家國營媒體報導，習近平除向罹難者與災民家屬表達哀悼之外，也要求隨時回報救援進展與死傷情況。
四小時之後，香港行政長官李家超視察避難所並召開記者會，強調首要任務是滅火與救援被困居民，其次是治療傷者，再來是災民支援與復原，最後才展開徹底調查。
但是僅僅三小時後，警方便公布火災擴大的原因，並逮捕了兩名工程公司高層與一名設計顧問。警方指出，建築外覆蓋的防護網與塑膠布料恐未符合防火標準，甚至有部分未受損建築的窗戶被發泡材料封住。警方高層表示：「有理由認為該公司負責人因重大過失導致火災失控擴散，造成大量死傷。」
二、怒火指向
雖然香港的示威活動受到嚴格管制，但市民仍能透過各種網路論壇表達心聲。專家預測，民眾的怒火不僅會指向改修工程的公司，也可能延伸至政府的防火措施與建築監管部門，要求針對火災展開公開且廣泛的調查的壓力將會升高。
香港政府過去傳統上會針對重大事故設立公開調查，多由獨立法官主持。例如 1996 年九龍市中心商業大樓火災造成 41 人死亡，調查結果促成消防安全條例的修訂。但專家認為，僅靠這些措施恐怕已不足以回應民眾期待。香港建造業總工會領導人表示：「必須嚴肅檢討整個業界與政府的監督，包括防火安全與工地安全管理。」
其他人也在看
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 23 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 16 小時前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 1 天前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 1 天前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 1 天前
日前首相石破茂稱「台灣是中國一部分」！陸使館社群轉傳引關注
日本前首相石破茂26日在東京發表演講時明確表示，自1972年日中關係正常化以來，日本歷屆政府都理解並尊重中國大陸關於「台灣是中國一部分」的立場，強調這是絕對不能改變的原則。此番言論隨即被中國大陸駐日本大使館在社群平台「X」上轉傳，引發各界關注。中天新聞網 ・ 14 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 4 小時前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 1 天前
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 13 分鐘前
香港大火不斷更新／83死279失聯！民眾排隊認屍 深夜大樓再竄火舌
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯。根據最新直播畫面，火勢已受控制，消防仍不斷灌救，大樓冒出濃濃黑煙。據報，香港消防已用遊覽車一車車運至現場，就地換裝交接，繼續奮戰，預計黃昏時可抵達天台救援。這起事件已暴露宏福苑社區與施工品質和監管的巨大安全漏洞。本文將持續更新最新大火情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火演藝圈活動喊卡 容祖兒《動物方城市2》首映緊急取消「心很痛」
香港新界大埔宏福苑於昨（26日）傳出的嚴重火警，已造成嚴重死傷，火勢迅速蔓延至鄰近7棟大廈，濃黑煙霧直竄天際，畫面怵目驚心。這場大火目前已知至少造成44人死亡、279人失蹤，並有1名英勇的消防人員殉職。儘管火勢已逐步受控，香港社會仍籠罩在沉痛與不安的氣氛之中。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？
論壇中心/綜合報導總統賴清德近日表示，國防部將8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、進一步建成全面嚇阻戰力，建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴質疑，現在局勢有危急成這樣嗎？綠委王義川聽聞後狠酸「難道屎在滾才要買馬桶」？更直言國民黨要談避戰，就應該自己去跟中共說，「不是兩岸一家親嗎？打我們幹嘛？」民視 ・ 1 天前
普丁稱烏克蘭割地才會停戰 澤倫斯基批俄「蔑視和平」
據《BBC》報導，普丁長期以來一直要求基輔，對俄羅斯以武力奪取的烏克蘭領土進行法律承認，其中包括2014年被併吞的克里米亞（Crimea）半島，以及俄軍目前大多數控制的頓巴斯（Donbas）地區。但基輔認為，放棄仍在掌控中的部分頓巴斯領土，等於是獎賞俄羅斯侵略行為，絕對不可...CTWANT ・ 1 天前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 23 小時前