【專欄】香港火災引爆市民不滿，中國政府面臨政治統制的試煉



香港北部新界大埔的高層住宅群在 26 日發生大規模的火災，這場災難在中國政府自 2019 年大規模民主化示威推行《香港國家安全維護法》（國安法）並加強政治管控之後，正面臨最大的考驗。

香港政治中的民主派已被徹底加以清除，12 月 7 日即將舉行的立法會選舉，僅有獲得政府認定為「愛國者」的候選人能夠參選。

另一方面，香港政府與中國共產黨立即展現對這場悲劇的重視，警方著手調查承包住宅改修工程的企業責任，並以過失致死嫌疑逮捕了該公司三名幹部。

一、大火可能加深民眾對政府的反感

但是，多位專家指出，香港房價長期高漲早已是市民不滿的根源，即使當局持續加強政治統制，這次的大火仍可能迅速加深民眾對政府的反感。

政治學者羅孫尼（Sonny Lo）表示：「中國政府非常在意兩個問題：第一，政府如何應對這場悲劇；第二，市民對香港政府的認知是否會因此改變。」他並指出：「政府在國家安全方面做得不錯，但是安全保障也包含人類安全的層面。」

最新消息顯示，至少已有 94 人死亡，約 300 人失蹤。從火災警報器的缺失、工地工人的吸菸，到竹製鷹架等問題，許多居民質疑風險是否被忽視，或工程是否有導入安全保障的機制。

在避難所的災民中，有人批評火災源於過失與削減成本，網路上也出現了大量相同聲音。

習近平國家主席在 26 日晚間 10 時左右，火焰仍自住宅窗戶竄出之際，指示相關部門「全力投入」滅火與減少死傷及損害。據多家國營媒體報導，習近平除向罹難者與災民家屬表達哀悼之外，也要求隨時回報救援進展與死傷情況。

四小時之後，香港行政長官李家超視察避難所並召開記者會，強調首要任務是滅火與救援被困居民，其次是治療傷者，再來是災民支援與復原，最後才展開徹底調查。

但是僅僅三小時後，警方便公布火災擴大的原因，並逮捕了兩名工程公司高層與一名設計顧問。警方指出，建築外覆蓋的防護網與塑膠布料恐未符合防火標準，甚至有部分未受損建築的窗戶被發泡材料封住。警方高層表示：「有理由認為該公司負責人因重大過失導致火災失控擴散，造成大量死傷。」

二、怒火指向

雖然香港的示威活動受到嚴格管制，但市民仍能透過各種網路論壇表達心聲。專家預測，民眾的怒火不僅會指向改修工程的公司，也可能延伸至政府的防火措施與建築監管部門，要求針對火災展開公開且廣泛的調查的壓力將會升高。

香港政府過去傳統上會針對重大事故設立公開調查，多由獨立法官主持。例如 1996 年九龍市中心商業大樓火災造成 41 人死亡，調查結果促成消防安全條例的修訂。但專家認為，僅靠這些措施恐怕已不足以回應民眾期待。香港建造業總工會領導人表示：「必須嚴肅檢討整個業界與政府的監督，包括防火安全與工地安全管理。」